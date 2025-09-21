No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Soroche bajo control: consejos prácticos para saber cómo tratarlo

En esta infografía conocerá qué es el soroche, por qué ocurre y cómo prevenirlo para disfrutar plenamente de la montaña.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
21 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo se enfrenta a la disminución del oxígeno en las zonas altas
Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo se enfrenta a la disminución del oxígeno en las zonas altas
Foto: Colaborador/a Esporádica

Si usted alguna vez ha subido a una montaña en Colombia, de esas rodeadas de bosques andinos, subandinos, páramos o incluso nevados, seguramente ha notado cómo el aire se vuelve más frío y ligero. El paisaje se llena de frailejones y el silencio se mezcla con el silbido del viento, creando una atmósfera única. Sin embargo, a medida que asciende, puede encontrarse con un enemigo silencioso que no siempre se ve venir.

Es en este escenario donde aparece el soroche, conocido también como mal de altura, una condición que puede sorprender incluso a...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Soroche

Mal de Altura

Consejos

PremiumEE

Turismo de naturaleza

Ecoturismo

Entre Montañas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar