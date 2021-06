Surfside, Florida, destino de playa para unas vacaciones cálidas y seguras

Sede de hoteles elegantes, un centro encantador, tiendas y playa para toda la familia, Surfside cuenta con una ubicación envidiable, tranquila y transitable frente al mar, entre Miami Beach y Bal Harbour.

Las tendencias de viajes han cambiado. Actualmente, por la coyuntura que el mundo atraviesa con la pandemia, los viajeros son más exigentes con sus itinerarios y buscan destinos que les generen confianza. Por lo tanto, si está pensando hacer un viaje internacional, tenga en sus planes Surfside, Florida, en Estados Unidos, que asegura que recibe a los viajeros para una escapada segura y sin estrés.

Este pueblo costero de Miami tiene una superficie de solo 1.3 kilómetros cuadrados y, sin embargo, cuenta con una variedad de comodidades a corta distancia a pie que incluyen una playa prístina, hoteles de alta gama frente al mar, restaurantes de diversas culturas, boutiques para hacer compras y actividades de salud y bienestar.

Además, para aquellos que se preocupan por el medio ambiente, Surfside está dando grandes pasos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la implementación de regulaciones ecológicas sobre pajitas de plástico y espuma de poliestireno para ayudar a proteger el océano, las queridas tortugas y las demás especies marinas que habitan en la zona.

“Surfside ofrece lo mejor de todos los mundos”, cuenta Frank Trigueros, gerente de Turismo de la ciudad. “Es el puente perfecto entre la emoción de Miami Beach y la tranquilidad y el lujo de Bal Harbour. Las familias y parejas que buscan la combinación ideal del encanto relajado de una ciudad pequeña deberían considerar seriamente una visita a Surfside”, añade Frank Trigueros.

Elija entre lujosos e impecables alojamientos en hoteles como el Four Seasons Hotel de cinco estrellas de Forbes en The Surf Club, que alberga un restaurante Thomas Keller; o el popular Grand Beach Hotel frente al mar. Opte por extender su estadía en una suite del Marriott Residence Inn; hospédese en el Sun Harbour Boutique Hotel o hasta en una multipropiedad compartida en el Solara Resort. Este pueblo cuenta con muchas opciones de todos los precios para que los viajeros puedan relajarse y disfrutar del hermoso clima tropical del sur de Florida.

Más allá de sus hoteles y la playa, también hay un poco de historia art déco en Surfside, que se constituyó como municipio en 1935, la mayor parte de esta en torno al prestigioso Surf Club. Inaugurado en 1930, el Surf Club estaba ubicado en un terreno de casi 2.5 hectáreas frente al mar. La villa de estilo mediterráneo, diseñada originalmente por Russell Pancoast, fue la sede de muchas fiestas de la Época Dorada, con famosas personalidades como Elizabeth Taylor, Frank Sinatra y Winston Churchill.

(Lea también: Guía de viaje: ¿Qué hacer en Crystal River, Florida?)

Hoy, el lujoso enclave, que en su momento fue con membresía exclusiva, ha recuperado toda su grandeza con el restaurado Four Seasons Hotel and Private Residences en The Surf Club, diseñado por el arquitecto Richard Meier con interiores de Joseph Dirand.

El Surfside de hoy ofrece curiosas atracciones únicas como la exhibición de arte público Turtle Walk, que presenta 13 coloridas esculturas de gran tamaño de la tortuga boba de Florida.

En el Centro Comunitario frente al mar, tanto los residentes como los visitantes que se están quedando en el destino pueden disfrutar de dos piscinas, incluyendo una piscina de actividades para niños con tobogán, jacuzzi y cafetería junto a la piscina. Sin mencionar que el pueblo de la Florida ofrece una variedad de actividades para mantener a los viajeros en buena forma, desde un sendero para correr en la playa y clases de gimnasia, hasta tenis, natación y CitiBikes.

El encantador distrito comercial de Surfside se encuentra a lo largo de Harding Avenue, a unas pocas cuadras del mar. La zona del centro ofrece una variedad de restaurantes y opciones gastronómicas, algunas kosher, como también elegantes boutiques y salones de belleza.

Entre los restaurantes más destacados se puede mencionar Café Ragazzi, del popular cantante Argentino Ricardo Montaner; Josh’s Deli, un popular delicatessen de estilo judío con platos innovadores como bolas de matzá de grasa de pato y latkes crocantes de atún picante; y Serendipity Creamery, que sirve helados y sorbetes de sabores eclécticos, como Riesling de pera y coco tostado.

(Lea también: 6 experiencias únicas y poco convencionales en Florida)

Ya sea para comprar un regalo o actualizar sus trajes de viaje, varias tiendas se encuentran en este tramo de la avenida, entre ellas Miami Gift, con hermosas joyas de fantasía y mascarillas decoradas con estrás; Mare Boutique, que ofrece prendas y artículos únicos de inspiración indonesia; y The Scarlet Letter, con bellos artículos de papelería, tarjetería y elegantes accesorios.

Aunque los eventos mensuales siguen suspendidos debido a la pandemia, Surfside recientemente reabrió su popular farmers market, un mercado de productores locales al aire libre. Todos los domingos de 9 a.m., a 3 p.m., los visitantes pueden comprar de forma segura decoración para el hogar, artículos artesanales, ropa, piezas de bisutería hechas a mano y productos de panadería, o recargar energías con deliciosas comidas de un vendedor de comidas veganas y tazones de açai saludables.