Temporada baja y temporada alta en Colombia en 2026: fechas para planear viajes

Si está planeando un viaje, seguramente se pregunte cuál es el momento ideal para hacerlo. Y es que, al organizar unas vacaciones, no solo influyen el clima o el destino, sino también la demanda turística, ya que durante la temporada alta los precios de los vuelos y alojamientos suelen subir considerablemente.

Pero, ¿qué significa realmente “temporada alta”? ¿Y cuál es la alternativa más conveniente y tranquila? La respuesta está en viajar durante la temporada baja. Es por ello que a continuación, le contamos cuándo son estas fechas en 2026 para que pueda planificar con tiempo y aprovechar las mejores tarifas.

¿Qué son las temporadas en Colombia?

En Colombia, las temporadas turísticas se dividen en dos periodos: alta y baja. Esta clasificación depende principalmente de la demanda de viajeros, los calendarios escolares y laborales, así como de las condiciones climáticas.

Por ejemplo, según la aerolínea Latam, la temporada alta corresponde a fechas con alta concentración de viajes, como las fiestas de fin de año, los puentes festivos, las vacaciones escolares y las celebraciones patrias. Durante estos periodos, los vuelos suelen estar más llenos y los servicios en los aeropuertos pueden presentar mayores tiempos de atención.

Hay dos temporadas altas:

Diciembre a marzo, alcanzando su punto máximo entre finales de diciembre y mediados de enero, cuando muchas familias salen de vacaciones.

Junio y julio, por las vacaciones de mitad de año. Estas provocan un aumento en la demanda turística.

Ojo, también se considera temporada alta la Semana Santa, que en 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. En estas fechas, los precios aumentan notablemente y es necesario reservar con anticipación.

Por otro lado, la temporada baja ocurre entre octubre y noviembre, cuando la demanda turística disminuye considerablemente debido a que suele coincidir con el calendario escolar y laboral, cuando la mayoría de las personas están en clases o trabajando, excluyendo feriados y fechas festivas. Es el periodo más económico para viajar, ya que los precios bajan y no es necesario reservar con mucha antelación.

Aquí también hay dos temporadas:

El primero va desde mediados de enero hasta comienzos de junio; sin embargo, es importante tener en cuenta que la Semana Santa .

El segundo periodo abarca desde mediados de agosto hasta inicios de diciembre. En este lapso, los precios suelen ser más bajos y los destinos menos concurridos, aunque conviene recordar que durante la semana de receso escolar en octubre los costos pueden aumentar y la disponibilidad de alojamiento disminuir.

¿Cuándo viajar en Colombia?

En general, Colombia puede visitarse durante todo el año, ya que su ubicación cerca del ecuador mantiene temperaturas relativamente constantes. Sin embargo, muchos viajeros coinciden en que la mejor época para recorrer el país es en temporada alta, pues ahí predomina el clima seco y los desplazamientos son más cómodos.

Eso sí, nunca hace falta recordar que aunque hablemos de temporadas, lo mejor es que considere las particularidades de cada región:

Región Caribe: el clima seco y soleado se extiende de diciembre a abril y nuevamente en julio y agosto. La temporada baja turística coincide con los periodos de lluvia, entre mayo y junio, y luego entre octubre y noviembre. Estas variaciones pueden afectar las actividades al aire libre, por lo que conviene planear según las condiciones locales.

Amazonia colombiana: presenta dos ciclos distintos: el periodo de aguas bajas , de julio a enero, y el periodo de aguas altas , de febrero a finales de junio. Durante el estiaje (cuando el nivel de los ríos baja), aparecen playas de arena y se facilita el acceso a ciertas zonas, lo que ofrece una experiencia única para explorar la selva.

Costa Pacífica: entre julio y octubre se vive la temporada de avistamiento de ballenas , especialmente en Nuquí y Bahía Solano. Septiembre es el mes ideal para observar a las crías recién nacidas y disfrutar del espectáculo natural.

Caño Cristales (Meta): el parque abre en junio y puede visitarse hasta noviembre. El mejor momento para apreciar los colores más intensos del río es entre junio y mediados de agosto, cuando el nivel del agua es más alto y las algas florecen con mayor fuerza.

En conclusión, lo más recomendable es informarse sobre el destino y la época ideal para visitarlo antes de planificar el viaje, ya que algunos lugares turísticos cuentan con fechas de cierre o restricciones temporales que pueden coincidir —o no— con la temporada alta. Además, conviene estar atento a las condiciones climáticas y a los calendarios locales de festividades, factores que pueden influir tanto en los precios como en la experiencia del recorrido.

Consejos prácticos para optimizar su viaje

Para planificar un viaje de forma inteligente y económica, es fundamental combinar la anticipación con el uso adecuado de herramientas digitales y una buena gestión del presupuesto.

A continuación, algunas recomendaciones prácticas:

Activar alertas de precios: permiten recibir notificaciones automáticas cuando hay cambios relevantes en los precios de vuelos, hoteles o alquiler de vehículos, facilitando la identificación del mejor momento para comprar.

Ser flexible con fechas, destinos y aerolíneas: adaptarse a diferentes horarios, compañías o lugares menos populares aumenta las posibilidades de encontrar promociones y ofertas de última hora.

Investigar y planear con anticipación: conocer la cultura, el clima, las actividades, los requisitos de visa y las recomendaciones locales del destino garantiza una experiencia más segura y enriquecedora.

Establecer un presupuesto realista: incluir hospedaje, transporte, alimentación, actividades y un fondo para emergencias permite viajar sin contratiempos financieros.

Explorar lugares novedosos: Colombia ofrece una gran diversidad de destinos poco explorados, desde La Guajira hasta el Amazonas, con parques naturales, pueblos patrimoniales y paisajes únicos a menor costo.

Considerar paquetes todo incluido: pueden representar un ahorro adicional si se contratan con anticipación, especialmente durante la temporada baja.

