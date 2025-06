Temporada de Equilibrio en JW Marriott Bogotá: bienestar, pausa y reconexión

En la "Temporada de Equilibrio" de junio, Presence SPA se vuelve ese lugar donde el cuerpo descansa y el alma se acomoda. Foto: Cortesía

En medio del ritmo acelerado de la ciudad, hay momentos en los que el cuerpo pide parar, el alma quiere bajar el ritmo y uno simplemente necesita respirar distinto. Pensando en eso, Presence SPA by JW Marriott Bogotá presenta este mes la Temporada de Equilibrio, una propuesta de bienestar que invita a reconectarse con uno mismo desde la pausa y el autocuidado.

El eje de esta temporada es el Ritual Balance Aromático, una experiencia sensorial de 90 minutos diseñada para alinear el cuerpo y la mente. El tratamiento comienza con un masaje corporal completo con aceites esenciales, enfocado en liberar tensiones y desbloquear los chakras —esos puntos de energía que, aunque suenen místicos, pueden sentirse cuando los hombros sueltan y el pecho se libera. Luego, una exfoliación de pies ayuda a restaurar la energía y darle armonía al cuerpo.

El ritual incluye acceso libre a las zonas húmedas del SPA: sauna, jacuzzi, duchas frías y piscina, además de una copa de vino al final de la experiencia, para cerrar el momento con calma y sin apuros.

“Este ritual no busca cambiarte el día, busca cambiarte la forma en que lo habitas”, explica Juliana Bernal, Hotel Manager de JW Marriott Bogotá. Y agrega: “Es un espacio íntimo donde el cuerpo descansa y la mente se acomoda. Queremos que quien lo viva sienta que algo dentro de ellos se reorganiza”.

Más que relajación, una experiencia consciente

La exfoliación de pies, por ejemplo, se convierte en un gesto de cuidado profundo. Más allá de suavizar la piel, revitaliza y simboliza ese mimo que a veces se posterga. Y la elección de los aceites esenciales —como vainilla para reconfortar o cítricos para energizar— permite que cada persona personalice su momento de bienestar.

El Ritual Balance Aromático tiene un valor de $429.000 por persona o $759.000 en pareja, y también puede regalarse a través de bonos personalizados.

Un espacio para respirar

Presence SPA by JW Marriott Bogotá cuenta con siete salas de tratamiento privadas, 11 camas para masajes, zonas húmedas completas y un ambiente cálido y acogedor. Está abierto todos los días de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. en la Calle 73 #8-60, y no es necesario ser huésped del hotel para disfrutar sus servicios.

