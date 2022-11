Theresa May, otra de las oradoras principales de la Cumbre Mundial del Turismo

La versión número 22 de la Cumbre Mundial del Turismo se realizará en Riad, Arabia Saudita. Foto: Pixabay

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), anunció que Theresa May, ex primera ministra de Reino Unido, será una de las oradoras principales, junto al ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en la Cumbre Mundial del Turismo, que se llevará a cabo en Arabia Saudita del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

Theresa May fungió como primera ministra de 2016 a 2019 y también fue secretaria del Interior de 2010 a 2016, siendo la segunda persona con mayor duración en el puesto en la historia moderna. May ha sido la segunda mujer en el cargo de primera ministra, luego de Margaret Thatcher y es considerada la primera en ocupar dos cargos de Estado.

El año pasado, May fue elegida presidenta del Grupo Aldersgate, una alianza que realiza acciones para una economía sostenible.

“Theresa May tiene un gran interés en el medio ambiente y como primera ministra lanzó el ‘Plan ambiental de 25 años’, para atacar las problemáticas de residuos y desperdicio plástico. En 2019, se comprometió con alcanzar las cero emisiones para 2050, siendo Gran Bretaña la primera gran economía en hacerlo”, asegura Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC.

“Durante la pandemia, Theresa May estaba preocupada acerca de la respuesta descoordinada y mostró un gran liderazgo político, llamando a la cooperación internacional con base en la evidencia científica. Nuestro evento, reunirá a la mayoría de los líderes más poderosos del sector turístico para discutir y asegurar el futuro a largo plazo, lo cual es crítico para las economías y trabajos alrededor del mundo”, agregó la presidenta del WTTC.

Durante la Cumbre Mundial, los líderes de la industria de viajes y turismo se encontrarán en Riad, capital de Arabia Saudita, para seguir sumando esfuerzos y fortalecer al sector, promover su recuperación y analizar los desafíos para el futuro, el objetivo es que sea más seguro, resiliente, inclusivo y sostenible para todos.

Otros de los oradores del evento son: Arnold Donald, vicepresidente de la Junta de Carnival Corporation y presidente del WTTC; Anthony Capuano, director ejecutivo de Marriott International; Paul Griffiths, director ejecutivo de los Aeropuertos Internacionales de Dubái; Christopher Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton; Matthew Upchurch, presidente y CEO de Virtuoso, entre otros.

En pasadas ediciones, la Cumbre Mundial del Turismo ha tenido como sedes las ciudades de Beijing, China (2010); Las Vegas, Estados Unidos (2011); Tokio, Japón (2012); Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (2013); Hainan, China (2014); Madrid, España (2015); Dallas, Estados Unidos (2016); Bangkok, Tailandia (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); Sevilla, España (2019); Cancún, México (2021); y Manila, Filipinas (2022). Como oradores centrales han participado Barack Obama, Tony Blair, Felipe VI, Bill Clinton, George W. Bush, Prayut Chan-O-Cha y Mauricio Macri, entre muchos otros.

El WTTC representa al sector privado mundial de Viajes y Turismo. Está integrado por más de 200 directores ejecutivos y presidentes de las principales empresas del sector de viajes y turismo alrededor del mundo. Durante mas de 30 años se ha dedicado a generar conciencia entre los gobiernos y el público sobre la importancia económica y social del sector de viajes y turismo.

