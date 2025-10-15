Tipos de calzado de senderismo: elija el adecuado para cada terreno

elegir un buen par de bastones de senderismo no es solo cuestión de gusto, sino de comprender las necesidades del terreno, el tipo de actividad y las características físicas del usuario. Foto: eli ramos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Caminar por la montaña no es solo una actividad física: es una experiencia que exige equilibrio, resistencia y, sobre todo, el calzado adecuado. Elegir los zapatos correctos puede marcar la diferencia entre disfrutar el recorrido o terminar con los pies adoloridos antes de llegar a la cima.

Y es que no todos los terrenos ni todos los senderistas son iguales, por eso, conocer los distintos tipos de calzado de senderismo y sus características es fundamental antes de aventurarse por caminos empinados, húmedos o rocosos.

¿Qué tipos de calzado existe?

Calzado para caminar por la ciudad:

Elegir el calzado adecuado para caminar por calles o durante viajes urbanos no solo garantiza comodidad, sino también salud y prevención de lesiones. Cuando se recorren largas distancias por asfalto, adoquines o superficies irregulares, las zapatillas deben adaptarse al ritmo y la duración del trayecto. Por eso, conviene optar por modelos ligeros, transpirables y con buena amortiguación, especialmente si se camina durante horas en entornos urbanos o turísticos.

Una buena opción son las zapatillas de running, que ofrecen buena tracción, flexibilidad y transpirabilidad, mientras que modelos como los Skechers son prácticos, funcionales y fáciles de llevar en los viajes.

Recomendaciones para elegir calzado para caminar por calles o viajar:

Priorice la amortiguación: elija suelas con buena absorción de impacto para proteger rodillas y tobillos. Busque transpirabilidad: materiales como malla o tejidos ligeros evitan el sobrecalentamiento del pie. Opte por suelas flexibles y antideslizantes: ideales para superficies adoquinadas o húmedas.

Calzado para senderismo y montaña:

Antes de elegir, conviene informarse sobre el terreno y el peso de la mochila. En rutas sencillas, un calzado flexible y con buena amortiguación mejora el confort. Pero, para terrenos con mayor desnivel, es preferible una suela más rígida y caña alta que brinde estabilidad y sujeción.

Zapatos de senderismo económicos: son ideales para principiantes o quienes tienen un presupuesto limitado. Aunque pueden ser menos ligeros o transpirables, modelos como el Columbia Facet 75 Outdry o el Regatta Vendeavour Pro ofrecen comodidad y durabilidad a buen precio. Su vida útil puede ser más corta, pero cumplen bien en caminatas moderadas.

Zapatos de senderismo ultraligeros: diseñados para quienes priorizan la velocidad y la ligereza, estos modelos —como las Altra Lone Peak 7 — usan materiales de última generación para reducir peso. No son tan impermeables ni duraderos como otros, pero resultan ideales para caminatas rápidas y senderos bien definidos.

Botas de senderismo: siguen siendo la opción más completa para terrenos exigentes y rutas largas. Brindan gran protección, estabilidad y soporte, aunque pueden resultar pesadas y calurosas. Son recomendables para climas fríos o húmedos, y para caminatas con carga, ya que ayudan a reducir el impacto en rodillas y espalda.

Zapatos para nieve: diseñados para soportar bajas temperaturas, cuentan con suelas antideslizantes, aislamiento térmico y materiales resistentes al agua y al viento. Son esenciales en travesías de alta montaña o destinos con nieve profunda, ya que mantienen los pies secos y cálidos. Modelos como The North Face Chilkat V o Salomon Toundra Pro CSWP combinan protección, agarre y confort para condiciones extremas.

Otros tipos de calzados más especializados

Sandalias de senderismo: permiten que el pie respire y se mantenga fresco, con suelas gruesas que protegen la planta del pie. Son perfectas para acampar, cruzar ríos o descansar tras una caminata, pero no se recomiendan en zonas con vegetación densa o terreno irregular. Las Terrex Hydroterra sobresalen por su comodidad y secado rápido.

Botas de caucho: son una opción práctica para zonas con barro, humedad constante o caminos inundados. Su material impermeable protege completamente de la lluvia y el lodo, aunque limita la transpiración del pie. Resultan muy útiles en caminatas rurales, labores agrícolas o senderos tropicales donde el terreno suele estar encharcado. Marcas como Crocs AllCast Rain o Bogs Classic High ofrecen buena tracción y aislamiento sin perder comodidad.

¿Qué marcas puede conseguir en Colombia?

Según Roadtrip Colombia, empresa especializada en senderismo y viajes por carretera, en el país es posible encontrar varias marcas reconocidas de calzado para caminatas, tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea. Entre las más recomendadas se destacan Merrell, Salomon, Columbia, The North Face y Salewa, todas disponibles en distribuidores oficiales y comercios especializados en montaña.

Estas marcas ofrecen desde modelos ligeros para rutas cortas hasta botas técnicas para terrenos exigentes, lo que permite a los excursionistas escoger según su nivel de experiencia y el tipo de travesía que deseen realizar.

Zapatillas de senderismo Quechua: diseñadas por Decathlon, se destaca por su relación entre precio, comodidad y rendimiento, ideales para principiantes o senderistas ocasionales.

Principales características:

Fabricadas en malla transpirable e impermeable, que mantiene los pies secos hasta por tres horas bajo la lluvia. Su diseño evita rozaduras o ampollas, incluso desde el primer uso. Cuentan con entresuela de espuma EVA, que proporciona suavidad y confort durante trayectos largos. El refuerzo de caucho en la puntera ofrece protección extra frente a golpes y piedras.

Merrell: reconocida por su comodidad y durabilidad, Merrell combina innovación y soporte en cada diseño. Su modelo Moab 3 Mid Waterproof es uno de los favoritos por su membrana impermeable y transpirable, ideal para senderos de dificultad media.

Cinco claves:

Gran confort para largas caminatas. Impermeabilidad eficaz sin perder transpiración. Buena tracción en terrenos mixtos. Modelos para hombre y mujer (Moab 3 Mid). Excelente relación entre calidad y resistencia.

Columbia: destaca por ofrecer calzado funcional y accesible para diferentes niveles de experiencia. Sus modelos Redmond III y Peakfreak Outdry son ideales para principiantes o excursionistas ocasionales.

Buen equilibrio entre precio y rendimiento. Tecnología Outdry para impermeabilidad. Suelas con gran agarre. Confort y soporte para caminatas prolongadas. Diseño versátil para distintos terrenos.

The North Face: símbolo de resistencia y rendimiento en condiciones extremas, se enfoca en la durabilidad y protección. El modelo Hedgehog Fastpack II incorpora membrana GORE-TEX y suela Vibram para máxima tracción.

Alta durabilidad y protección frente al clima. Tracción superior con suelas Vibram. Impermeables y transpirables. Ideales para senderos exigentes. Ajuste cómodo y seguro.

Salewa: marca alemana centrada en la precisión técnica y la robustez, ideal para terrenos difíciles. Su modelo Mountain Trainer ofrece un equilibrio entre ligereza y resistencia, con suela de alto rendimiento

Diseños pensados para terrenos técnicos. Suelas resistentes y de gran agarre. Estructura robusta pero cómoda. Ajuste personalizado y preciso. Materiales de larga durabilidad.

Salomon: combina innovación y tecnología para brindar estabilidad y velocidad. El modelo X Ultra 3 Mid GTX es ligero, impermeable y ofrece un excelente agarre gracias a su suela Contagrip.

Enfoque en rendimiento y ligereza. Sistema de ajuste Sensifit para mayor precisión. Impermeabilidad con membrana GORE-TEX. Suela Contagrip con tracción sobresaliente. Ideal para senderistas que buscan velocidad y control.

Si tiene más dudas, aquí le dejamos una nota sobre que debe tener en cuenta sobre elegir zapatos y bastones de senderismo.

⛰️⛰️⛰️Si quiere saber más sobre senderismo puede seguir Entre Montañas un espacio de El Espectador dedicado a estos temas 🌄🌄