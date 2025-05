¡Todo listo! Epic Universe abre el 22 de mayo con cinco mundos temáticos únicos

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: Este nuevo capítulo del universo mágico invita a explorar el París mágico de los años 20, con lugares icónicos como el Café L’air De La Sirène y Le Cirque Arcanus. El recorrido culmina en una espectacular atracción dentro del Ministerio de Magia Británico, donde se recrea el juicio de Dolores Umbridge en “Harry Potter and the Battle at the Ministry”.