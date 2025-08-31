🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
31 de agosto de 2025 - 04:06 p. m.
Todo lo que debe saber antes de visitar El Cocuy: rutas, consejos y cuidados
¿Ya buscó en internet cómo ir al Parque Nacional Natural El Cocuy y quedó más confundido que antes? Este video no solo responde sus dudas: lo prepara para uno de los viajes más exigentes —y reveladores— que puede vivir en Colombia.
