31 de agosto de 2025 - 04:06 p. m.

Todo lo que debe saber antes de visitar El Cocuy: rutas, consejos y cuidados

¿Ya buscó en internet cómo ir al Parque Nacional Natural El Cocuy y quedó más confundido que antes? Este video no solo responde sus dudas: lo prepara para uno de los viajes más exigentes —y reveladores— que puede vivir en Colombia.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Marcela Osorio Granados

Marcela Osorio Granados

Santiago La Rotta

Santiago La Rotta

Unidad de Video

