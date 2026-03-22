Todo lo que debe saber para subir (y hacer cumbre en) un nevado

Hacer cumbre puede estar más cerca de lo que piensa si se prepara bien. Foto: Colaborador/a Esporádico

Si alguna vez ha sentido el impulso de mirar una montaña y preguntarse qué hay más allá de la cima, probablemente ya entendió que subirla no es solo un reto físico, sino una experiencia que transforma. En Colombia, destinos como los nevados del Parque Nacional Natural Los Nevados o las imponentes cumbres de El Cocuy ofrecen ese tipo de aventura: paisajes que cortan la respiración, pero también condiciones que exigen preparación y respeto.

Porque alcanzar la cima no depende únicamente de las ganas. La altura, el clima cambiante y el terreno...