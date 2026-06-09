“Todo pasa por Armenia”: la ciudad busca consolidarse como el corazón turístico del Quindío

La estrategia destaca la oferta cultural, gastronómica, cafetera y de bienestar que ofrece la ciudad a los visitantes. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el objetivo de transformar la percepción de la ciudad y consolidarla como el punto de conexión de las principales experiencias turísticas del departamento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, la Alcaldía de Armenia, Corpocultura y Fenalco Quindío presentaron oficialmente la campaña “Todo pasa por Armenia”.

La estrategia parte de una premisa clara: todo lo que el viajero busca en el Quindío pasa por Armenia. Desde la capital quindiana se articulan las rutas hacia los paisajes cafeteros, los pueblos con encanto, las experiencias de naturaleza, la oferta cultural y los espacios de bienestar que han convertido al departamento en uno de los destinos más atractivos del país.

Durante años, Armenia ha sido considerada una parada de paso para quienes visitan los principales atractivos turísticos de la región. Sin embargo, la nueva campaña propone una visión diferente, enfocada en reconocer y potenciar el papel de la ciudad como el lugar donde convergen la cultura, el café, la gastronomía, el bienestar y diversas experiencias que complementan la visita al Quindío.

“Más que promover algunos atractivos turísticos, queremos posicionar a Armenia como una plataforma de experiencias, gracias a su ubicación estratégica, la conectividad, la oferta de cafés de autor, variedad de hospedajes, espacios de bienestar, gastronomía, entre otros”, explicó el alcalde de Armenia, James Padilla.

La iniciativa también busca incrementar la permanencia de los viajeros en la ciudad, fortalecer la actividad económica local y aumentar la relevancia de Armenia dentro de los itinerarios turísticos nacionales e internacionales.

El lanzamiento de la campaña coincide con un momento favorable para el sector turístico local. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos de la Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional El Edén registró en marzo de 2026 un crecimiento del 62 % en la llegada de pasajeros frente al mismo mes de 2025. En el acumulado entre enero y marzo de 2026, el incremento alcanzó el 30,8 %.

Además, la terminal aérea se ubicó en marzo de 2026 en la séptima posición nacional en llegada de pasajeros y fue la tercera con mayor crecimiento del país durante el primer trimestre del año.

Para el sector empresarial, la campaña representa una oportunidad para fortalecer la competitividad turística de la ciudad. “‘Todo pasa por Armenia’ es una invitación a quedarse, recorrer y descubrir una ciudad que ha evolucionado para convertirse en mucho más que una puerta de entrada. Desde Fenalco celebramos una iniciativa que une al sector público y privado alrededor de un propósito común como lo es posicionar a Armenia como un destino cada vez más competitivo, atractivo y generador de oportunidades”, señaló Diana Patricia López, directora ejecutiva de Fenalco Seccional Quindío.

Con esta apuesta, Armenia busca consolidarse no solo como el acceso al Quindío, sino como un destino con identidad propia dentro de la oferta turística del departamento.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.