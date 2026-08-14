Torneo Internacional del Joropo de Meta enviará ayudas para atender emergencia por terremoto

58.° Torneo Internacional del Joropo se pone al servicio de las víctimas del terremoto bajo la iniciativa “Joropo con corazón”. Foto: Cortesía

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El 58.° Torneo Internacional del Joropo, que tendrá lugar en Villavicencio (Meta) este fin de semana desde el 13 al 16 de agosto. Debido al terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varios departamentos del Suroccidente y el Eje Cafetero del país, desde la región de la Orinoquía se solidarizarán con la emergencia y efectuarán cambios al torno para apoyar a las víctimas del terremoto.

Este año, el torneo tendrá un propósito humanitario al movilizar a metenses, visitantes, artistas, empresarios y participantes para recoger ayudas destinadas a las familias de las regiones más golpeadas por el terremoto. En una decisión de la gobernadora Rafaela Cortés, se suspende la tradicional cabalgata del Torneo. Esto sumará además sus esfuerzos a “Colombia, un solo corazón”, la iniciativa impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, que ha movilizado al país alrededor de las víctimas y los damnificados.

“He hablado con mis colegas gobernadores, conozco el dolor que están viviendo sus territorios y tengo claro que nuestra respuesta tiene que ir mucho más allá de las palabras. Durante estos días tendremos a miles de personas reunidas alrededor del joropo y decidimos convertir esa enorme fuerza en ayuda. De eso se trata Joropo con Corazón: de poner nuestra cultura, nuestros artistas y, sobre todo, el corazón de nuestra gente al servicio de quienes hoy nos necesitan”, afirmó la gobernadora.

La iniciativa que lleva por nombre “Joropo con Corazón”, desde el jueves 13 de agosto recibirá donaciones en especie de alimentos no perecederos y elementos de aseo en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. El centro de acopio estará abierto de 8:00 a. m. a 8:00 p. m y recibirán:

Alimentos no perecederos: arroz, pasta, granos, enlatados, leche en polvo, aceite, panela, azúcar, chocolate y sal.

Elementos de aseo: jabón, crema y cepillos dentales, desodorante, papel higiénico, pañales, pañitos húmedos y toallas higiénicas.

Colchonetas, cobijas, almohadas y toldillos nuevos.

Juguetes nuevos para los niños.

Alimento para perros y gatos.

Ese mismo día se celebró en el Parque Banderas, uno de los principales escenarios del torneo, una misa solemne en memoria de quienes perdieron la vida y por los heridos, sus familias y las comunidades damnificadas. La eucaristía será ofrecida por todas las personas que perdieron la vida en esta tragedia y, de manera especial, por los llaneros Ana Victoria Mejía Osorio y Miguel Ángel Fernández Estrada, quienes se encontraban en Pereira al momento del terremoto, y por sus familias, que hoy enfrentan el profundo dolor de su pérdida.

Otro de los cambios en la programación artística del sábado 15 de agosto será que la tarima de “Joropo con Corazón” reunirá a reconocidos artistas que han ofrecido su voz y su talento para cantar por las víctimas, rendirles homenaje y acompañar a sus familias. Entre ellos estarán Jhon Onofre, Vitico Castillo, Milena Benites, Reinaldo Armas, Yaguazo, Armando Martínez y Villamil Torres, entre otros.

La próxima semana, la Gobernación del Meta presentará el balance de lo recogido y una caravana humanitaria saldrá desde el departamento con las ayudas hacia uno de los territorios más afectados.

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