Tranvía en Bogotá: horarios, historia y cómo participar de su recorrido por la Candelaria

En medio del ritmo acelerado de una capital moderna, Bogotá conserva rincones donde el tiempo parece avanzar más despacio. En el corazón histórico de la ciudad, el sector de La Candelaria ofrece una experiencia distinta para quienes desean conocer sus raíces: un recorrido en tranvía turístico que revive una parte esencial de su pasado.

Más que un simple paseo, este recorrido permite descubrir cómo en algunos de sus sectores la memoria de la Bogotá de antaño permanece viva. Al transitar por sus calles más emblemáticas, la experiencia se convierte en un plan diferente y atractivo para disfrutar durante el fin de semana.

¿Qué podrá ver aquí?

El recorrido del Tranvía de Bogotá revive la historia de un sistema de transporte que marcó el crecimiento de la capital y que desapareció tras los hechos del Bogotazo, cuando varios coches fueron incendiados.

A través de relatos y representaciones, el tour explica cómo este medio acompañó la expansión urbana de una ciudad que comenzaba a transformarse gracias al auge industrial y comercial de finales del siglo XIX.

Durante el trayecto se recorren las calles de La Candelaria, el corazón histórico donde nació Bogotá en 1538. Este barrio, que toma su nombre de la devoción a la Virgen de la Candelaria, conserva callejones empedrados, fachadas coloniales y balcones republicanos que narran siglos de historia.

El recorrido inicia frente a la Casa de la Moneda o el Museo Botero, y contempla alrededor de 13 paradas. En el camino es posible apreciar lugares emblemáticos como el Museo Militar, el Instituto Caro y Cuervo y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, además de iglesias, plazas y casonas que han sido declaradas bienes de interés cultural.

Más allá de la arquitectura colonial y republicana que enmarca el recorrido por La Candelaria, el tranvía ofrece una experiencia interactiva en la que guías y actores recrean personajes históricos y leyendas urbanas. No se trata solo de escuchar datos, sino de vivir pequeñas escenas que conectan al visitante con el pasado y con las historias que aún circulan por las calles del centro.

Uno de los planes más llamativos es el tour Historias de Fantasmas, un recorrido nocturno en el que el barrio adquiere un aire distinto. Entre luces tenues y relatos de suspenso, se narran episodios que forman parte de la tradición oral bogotana, ideales para quienes sienten curiosidad por el lado más misterioso de una zona con siglos de historia.

Otra opción es el Domingo cultural con desayuno, pensado para quienes disfrutan la tradición de “dominguear”, es decir, salir a caminar y recorrer la ciudad sin prisa. Este plan combina el trayecto en tranvía con una experiencia gastronómica sencilla, perfecta para compartir en familia mientras se aprende sobre el patrimonio capitalino.

El plan de bebidas tradicionales pone el foco en sabores ancestrales como la chicha y otras preparaciones ligadas a las tradiciones indígenas. A través de esta propuesta, el visitante no solo conoce edificios y fechas, sino también costumbres que han hecho parte de la identidad cultural de Bogotá durante generaciones.

Finalmente, el walking tour permite complementar la experiencia recorriendo a pie las calles más emblemáticas del sector. Con más de diez años de experiencia, el tranvía se consolida como una herramienta para la apropiación de la historia y el patrimonio, invitando a redescubrir los tesoros del centro histórico desde una perspectiva cercana y dinámica.

¿Cómo participar en el recorrido?

Para participar en el recorrido del tranvía turístico es necesario realizar una inscripción previa, ya que los cupos son limitados y los tours operan con reserva confirmada. El proceso es sencillo y puede hacerse a través de los canales de contacto oficiales del operador.

Opciones de inscripción

Celular / WhatsApp: (+57) 320 491 52 80

Correo electrónico: contacto@tranviabogota.com

Horarios de atención

Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Sábados y domingos: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

El punto de encuentro habitual se encuentra en el centro histórico, desde donde parten los diferentes recorridos culturales. Entre las experiencias disponibles destacan:

Tranvía con desayuno: recorrido guiado con personajes históricos (aprox. COP 60.000).

Servicio cultural: recorrido guiado por el centro histórico (aprox. COP 45.000).

Tours temáticos: como el tour de fantasmas, el plan de bebidas tradicionales, el domingo cultural o el walking tour por las calles del sector.

Además del tranvía, el centro histórico también cuenta con recorridos culturales complementarios organizados por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), disponibles a través de la plataforma Visit Bogotá. Entre ellos se destaca la ruta literaria dedicada a Gabriel García Márquez, un recorrido que invita a descubrir los lugares de la capital vinculados con la vida del Nobel y con sus primeros años como estudiante, periodista y escritor.

