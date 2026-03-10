Tres ciudades colombianas están incluidas en los mejores destinos de vida nocturna del mundo

Vida nocturna Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Cuando cae la noche, muchas ciudades del mundo revelan una de sus facetas más atractivas para los viajeros. Bares, discotecas, conciertos, restaurantes y espectáculos se convierten en escenarios donde la música, la cultura y el entretenimiento transforman la experiencia de viajar. Esto se ha definido como el turismo nocturno, una forma de conocer los destinos a través de su vida cultural y social después del atardecer.

De hecho, el ocio nocturno se ha consolidado como un motor clave del turismo urbano. Así lo revela el estudio “Los 50 mejores destinos de turismo nocturno en América y el Caribe para 2026”, elaborado por Travel and Tour World (TTW), que analiza cómo la vida nocturna se ha convertido en un sector en crecimiento dentro de la industria turística. Lo más llamativo es que dos ciudades colombianas lograron entrar en el ranking.

Este informe es significativo, puesto que el turismo nocturno registra un crecimiento interanual del 5,2 %, impulsado por la expansión de locales de música en vivo, bares abiertos hasta altas horas, discotecas, festivales y eventos culturales. Esta dinámica no solo amplía la oferta de entretenimiento para los visitantes, sino que también fortalece la economía de las ciudades y redefine la forma en que los viajeros —especialmente millennials y generación Z— eligen y viven sus destinos.

Bogotá, una ciudad de múltiples facetas

Bogotá se ubicó en el puesto 9 del ranking y se destacó por su variada vida nocturna, que combina clubes de salsa, escenarios de música electrónica y complejos de fiesta con varias salas. Uno de los aspectos que más resalta es cómo estos espacios reflejan la diversidad cultural del país, ya que en un mismo lugar pueden convivir distintos ritmos y ambientes. Desde modernos bares en azoteas hasta tradicionales pistas de baile donde predominan la salsa y otros ritmos latinos, la ciudad ofrece opciones para todo tipo de público.

El posicionamiento de la capital también se relaciona con iniciativas que buscan fortalecer la oferta cultural en horarios no convencionales. Una de ellas es Bogotá 24/7, estrategia del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, que articula el trabajo de entidades para consolidar una ciudad activa y creativa tanto de día como de noche.

Como parte de este proceso, la capital impulsa agendas culturales nocturnas en distintas localidades, con conciertos, recorridos patrimoniales, talleres, festivales comunitarios y aperturas extendidas en museos, teatros y galerías. La iniciativa busca ampliar el acceso a la cultura y dinamizar la economía creativa, al tiempo que posiciona a Bogotá como un destino cada vez más atractivo para el turismo nocturno.

Entre los lugares más conocidos de la ciudad se encuentran Andrés Carne de Res, Theatron, Armando Records, Gaira Café, Radio, La Villa, Baum, El Coq, Mambo y Club Social, espacios que forman parte del circuito nocturno más frecuentado por locales y visitantes.

Sin embargo, el informe señala que uno de los factores que impide que la ciudad se ubique en posiciones más altas del ranking es la seguridad, catalogada como de nivel medio, por lo que recomienda a los viajeros movilizarse en taxis o aplicaciones de transporte durante la noche.

Medellín, una ciudad muy urbana

Medellín se ha consolidado como uno de los destinos de vida nocturna más diversos de América Latina, lo que lo llevó a ocupar el puesto 21 del ranking. El informe destaca que zonas como El Poblado concentran gran parte de esta actividad, con clubes modernos, bares de salsa y terrazas con vista a la ciudad.

Ademas, un plus para los turistas es que el clima templado durante todo el año favorece los encuentros al aire libre, mientras que la diversidad musical mantiene activas las pistas de baile con ritmos que van desde la electrónica hasta los sonidos latinos.

Según la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, este reconocimiento también está ligado a la diversidad cultural y turística de la ciudad. Espacios como el Distrito Creativo Perpetuo Socorro y una amplia agenda cultural —que incluye eventos como el Festival Internacional del Tango, la Feria de las Flores, el Festival Internacional Altavoz y la programación navideña— contribuyen a fortalecer la oferta de entretenimiento y atraer visitantes durante todo el año.

A esto se suman conciertos y grandes espectáculos internacionales, que continúan consolidando a Medellín como un destino clave para la música y los eventos en la región. El calendario se ampliará con la llegada del festival de música electrónica Electric Daisy Carnival y con la apertura del Primavera Arena en 2026, un nuevo recinto con capacidad para 16.000 personas ubicado en Sabaneta, que reforzará la agenda de conciertos y espectáculos en el Valle de Aburrá.

Entre los clubes más conocidos se encuentran Cielo, El Deck, Barrio Sur, The Alambique, Salón Amador, La Chismosa, Medellín Rooftop Bar, La Octava y La Casa de la Salsa.

En materia de seguridad, el informe indica que Medellín mantiene un nivel medio. Aunque la ciudad ha mejorado considerablemente en comparación con años anteriores, se recomienda a los visitantes mantenerse en zonas turísticas concurridas, utilizar taxis o aplicaciones de transporte y cuidar sus pertenencias durante la noche.

Cartagena, la bella ciudad amurallada

Por último, aparece Cartagena, que ocupa el puesto 32 del ranking y se destaca por ofrecer una vida nocturna tropical marcada por su arquitectura colonial y la brisa del Caribe. Según Travel and Tour World, sus bares frente al mar, clubes de salsa y terrazas con vista a la ciudad histórica hacen parte de un ambiente nocturno muy atractivo, especialmente en zonas como el Centro Histórico amurallado y Bocagrande, donde lugares como Café del Mar se han convertido en puntos emblemáticos para disfrutar de la noche.

La ciudad también refuerza su atractivo con una agenda cultural activa durante todo el año. Entre los eventos más destacados se encuentran el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), el Festival Mundial de Salsa y Bolero y el Festival Voces del Jazz.

