¿Cómo encontrar vuelos baratos en 2025? Un experto le explica

Llegan las épocas de vacaciones y con ellas el deseo de explorar nuevos destinos. Las opciones son muchas, pero el presupuesto no siempre acompaña. ¿Y entonces qué puede hacer uno? Buscar vuelos baratos se vuelve casi una misión personal. Aunque no siempre es fácil, con algunas estrategias y herramientas clave, es posible encontrar tiquetes a buen precio y cumplir el sueño de viajar sin vaciar el bolsillo.

En esta guía le compartimos consejos prácticos para que planear su próximo viaje sea más fácil… y más económico.

¿Cómo conseguir vuelos más baratos?

Alejandro Lombana, Director Comercial para Latinoamérica de KAYAK, destaca que el primer paso para conseguir vuelos baratos no es buscar tiquetes, sino definir un presupuesto realista. “Ser estratégico desde el primer clic puede marcar la diferencia”, afirma. Para ello, recomienda seguir cinco pasos básicos:

Calcule su gasto total disponible: tenga claro cuánto puede invertir en todo el viaje. Defina las prioridades: ¿prefiere gastar más en vuelos, alojamiento o experiencias? Compare precios: revise tiquetes, hospedaje y transporte con anticipación. Aproveche herramientas de planificación: funciones como Explore de KAYAK o Google Flights permiten visualizar en un mapa interactivo todos los destinos posibles desde una ciudad, según el presupuesto y las fechas. Monitoree los gastos durante la planificación: ajuste sobre la marcha para no excederse.

“Además, usar la opción de fechas flexibles puede abrir oportunidades que no había considerado, ya que muestra los días con tarifas más bajas para un mismo trayecto. En resumen, organizar bien el viaje desde el inicio no solo le permite ahorrar, sino también descubrir nuevas posibilidades que quizá no estaban en su radar”, aseguró Lombana.

Otra herramienta clave para quienes desean mantener el control del presupuesto son las alertas de precios. Al activarlas, los usuarios reciben notificaciones por correo electrónico cuando hay cambios en las tarifas de vuelos, hoteles o alquiler de carro. Esto les permite identificar el mejor momento para reservar, sin tener que estar revisando constantemente las páginas de cada aerolínea.

“Algo clave es que, según datos de KAYAK, quienes configuran alertas con anticipación tienen más probabilidades de comprar en el punto más favorable de la curva de precios. Es una función gratuita, fácil de usar y muy efectiva: convierte la paciencia en ahorro inteligente”, explicó el experto.

¿Hay horas o días especiales para conseguir vuelos?

Lombana aclara que más allá de preocuparse por la hora o el día en que se hace la búsqueda, la clave hoy está en adoptar un enfoque estratégico, apoyado en herramientas tecnológicas que faciliten decisiones informadas.

Alerta de Precios: permite recibir notificaciones automáticas cuando hay cambios relevantes en los precios de vuelos, hoteles o alquiler de vehículos. Evite extras innecesarios y considere programas de viajero frecuente: Optar por tarifas básicas sin servicios adicionales como equipaje extra o selección de asiento ayuda a reducir costos. Además, unirse a programas de viajero frecuente permite acumular millas que se pueden canjear por descuentos y beneficios exclusivos en futuros vuelos. Sea flexible con fechas, destinos y aerolíneas: Adaptarse a diferentes horarios, compañías y lugares menos populares abre la puerta a promociones y ofertas de última hora, aumentando las posibilidades de encontrar vuelos más económicos. El mejor momento para viajar: Es una herramienta diseñada especialmente para quienes ya tienen un destino definido pero flexibilidad en las fechas. Esta herramienta analiza millones de datos históricos, estacionales y climáticos para recomendar las fechas más convenientes para viajar y reservar. Solo debe ingresar el lugar de origen, destino y duración del viaje (4, 7 o 14 días), y el sistema desplegará un calendario con las opciones más favorables.

“Una herramienta que nosotros ofrecemos es KAYAK PriceCheck, la cual permite comprobar si el precio que encontró en otro sitio es realmente competitivo, comparándolo de inmediato con las tarifas disponibles en KAYAK. Es una forma práctica de validar si está haciendo una buena compra sin necesidad de repetir búsquedas manuales. Al combinar esta herramienta con funciones como fechas flexibles o alertas de precios, los viajeros pueden planear con mayor confianza, evitando la incertidumbre y aprovechando al máximo cada peso invertido", aseguró.

Otros consejos fundamentales para conseguir buenos precios en otros aspectos del viaje

“Encontrar alojamiento a buen precio y alquilar un vehículo adecuado son dos aspectos clave para optimizar el presupuesto de viaje. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos herramientas que van mucho más allá del buscador tradicional, facilitando decisiones inteligentes sin sacrificar comodidad”, mencionó.

¿Cómo encontrar hospedaje que se ajuste a su presupuesto?

Lombana aconseja elegir aplicaciones que permitan afinar su búsqueda mediante filtros y funciones especializadas, como:

Filtros por estilo de alojamiento: seleccione entre hoteles económicos, boutique, familiares o de lujo. Opiniones de otros usuarios: ordene los resultados según la puntuación y reseñas verificadas. Servicios incluidos: elija hospedajes con wifi gratis, desayuno incluido, piscina u otros beneficios que se adapten a su viaje. Políticas de cancelación flexibles: ideales si su itinerario puede cambiar. Mapa interactivo: visualice precios por zona y compare ubicaciones para encontrar la mejor relación costo-beneficio, ya sea cerca de atracciones, transporte o la playa. Rango de precios personalizado: establezca un presupuesto y reciba sugerencias que se ajusten a él. Alertas de tarifas: active notificaciones para saber cuándo bajan los precios del alojamiento que le interesa.

¿Y si quiere alquilar un carro? Lombana explica que alquilar un vehículo es una excelente forma de recorrer destinos con mayor libertad y comodidad. Algunas aplicaciones le ayuda a tomar la mejor decisión con herramientas como:

Comparación de tarifas en tiempo real: encuentre la opción más conveniente entre múltiples agencias. Filtros específicos: elija el tipo de vehículo, consumo de combustible, capacidad de pasajeros, tracción 4x4 o kilometraje ilimitado según su ruta y terreno. Recogida y devolución en diferentes ciudades: ideal para recorridos largos sin tener que volver al punto de partida. Oportunidad de conducir un modelo más moderno: eleve su experiencia de viaje probando vehículos distintos al propio. Ahorro y practicidad: evite el desgaste de su carro y, en muchos casos, obtenga una opción más económica y eficiente.

“Con estas funcionalidades no solo le permite ahorrar dinero, sino también tomar decisiones alineadas con sus necesidades reales, optimizando cada aspecto de su viaje”, finalizó.

