El turismo se saborea en Singapur: así es el festival culinario imperdible de Asia

Entre el 4 y el 24 de septiembre de 2025, Singapur se convierte en el epicentro de la cocina asiática con una nueva edición del Festival Gastronómico de Singapur (SFF). Este evento, que combina gastronomía, cultura y creatividad, invita a viajeros de todo el mundo a descubrir el alma del país a través de su mayor expresión de afecto: la comida.

En muchas culturas asiáticas, el amor se sirve en un plato. Y en Singapur, esa filosofía cobra vida en cada receta, desde los puestos ambulantes hasta las mesas de autor. El SFF 2025 rinde homenaje a ese cuidado silencioso que se transmite al compartir una comida, con una programación que une tradición, innovación y experiencias multisensoriales.

Ya sea para probar nuevos sabores, conocer a chefs innovadores o vivir una experiencia cultural única, esta cita promete dejar huella en el paladar y en el corazón de quienes la visitan.

Tres experiencias que capturan la esencia de la gastronomía de Singapur

La Mesa Larga es uno de los eventos estrella del festival. Se trata de una cena de cinco tiempos creada por chefs de renombrados hoteles como InterContinental Singapore, voco Orchard o Crowne Plaza Changi Airport, culminando con una propuesta especial del chef Damian D’Silva, Embajador de la Cocina del Patrimonio del festival. Una celebración del sabor, el patrimonio y la hospitalidad local.

En La Comida es Arte, los visitantes descubren cómo los sabores se fusionan con las emociones. En este espacio, la comida no solo se degusta: se contempla, se escucha y se experimenta. Platos visuales, degustaciones interactivas y menús que despiertan la curiosidad hacen de esta experiencia un festín para todos los sentidos.

Comida del Futuro: Menú 2035 ofrece una mirada hacia adelante con una exhibición experimental que presenta cómo se comerá en la próxima década. Con propuestas sostenibles, tecnología alimentaria y creatividad visionaria, este recorrido invita a replantear cómo alimentarse mejor, cuidando al mismo tiempo del planeta.

Sabores itinerantes por toda la ciudad

El festival también toma las calles con eventos pop-up y propuestas móviles como Food Truck City Tours, una experiencia que recorre la isla ofreciendo reinterpretaciones de platos locales en ambientes urbanos animados. Desde cenas informales hasta espacios familiares, esta iniciativa lleva el festival directamente a los barrios y visitantes, con la gastronomía como punto de encuentro.