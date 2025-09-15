Machu Picchu podría perder su título de Maravilla por crisis turística

Vista Panorámica de la ciudadela de Machu Picchu Foto: Alex Bryce / PROMPERÚ - Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La emblemática ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, enfrenta un momento decisivo para su futuro como destino turístico de talla mundial. Reconocida en 2007 como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo gracias a la votación popular en internet, el sitio no solo es un símbolo de orgullo para los peruanos, sino también un atractivo de valor universal. Sin embargo, su permanencia en esa prestigiosa lista podría estar en riesgo si no se avanza hacia una gestión sostenible.

La organización New 7 Wonders, responsable de la distinción, advirtió que la presión del turismo sin un manejo adecuado, el incremento de precios, los conflictos sociales y las irregularidades en la venta de entradas están deteriorando la imagen internacional del sitio. Desde Zúrich, su director Jean-Paul de la Fuente remarcó que Machu Picchu necesita un plan estratégico que involucre al gobierno central, autoridades locales, comunidades y sector privado, para garantizar la conservación de la ciudadela y la calidad de la experiencia de los visitantes.

Turismo en cifras récord

La popularidad de Machu Picchu no deja de crecer. Solo en lo corrido de 2025 ya se han vendido más de 1,4 millones de entradas, y el Ministerio de Cultura proyecta que el año cerrará con 1,5 millones de visitantes, superando los niveles previos a la pandemia. Actualmente, el aforo está limitado a 4.500 turistas diarios en temporada baja y 5.600 en temporada alta.

No obstante, el incremento de visitantes genera presión sobre la logística local. En agosto, el Ministerio implementó un sistema de venta presencial de 1.000 boletos diarios en el pueblo Machu Picchu, con el objetivo de evitar largas filas y facilitar el acceso. Sin embargo, gremios del turismo formal califican la medida como “ineficiente y desorganizada”, al no garantizar certeza en la planificación de los viajes ni responder a los estándares internacionales que exige un destino de esta magnitud.

Otro de los puntos críticos es el traslado de los visitantes hacia la ciudadela. Los recientes problemas con el servicio de autobuses —incluido un sabotaje denunciado contra los trenes que llevaban nuevas unidades— provocaron suspensiones temporales y protestas en las comunidades locales. Esta situación ha afectado la experiencia de miles de viajeros y, según los gremios turísticos, deteriora la imagen del Perú en el exterior.

Reclamos del sector turístico

Organizaciones como Canatur, Apotur y Apavit insisten en la necesidad de reemplazar la venta presencial por una plataforma única digital, transparente y auditable, que permita una mejor planificación de los viajes. También reclaman que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), autoridad nacional en el sector, sea incluido en la toma de decisiones. Actualmente, la administración recae principalmente en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, criticada por aplicar criterios “políticos y no técnicos”.

El debate no se limita a la experiencia del visitante: la Contraloría General de Perú ya advirtió que la sobrecarga turística amenaza la estructura arqueológica y el ecosistema circundante, incluida la Red de Caminos Inca. La Unesco, por su parte, podría llegar a incluir a Machu Picchu en la lista de patrimonio mundial en peligro si no se toman medidas de conservación más estrictas.