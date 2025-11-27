Logo El Espectador
Turismo en Colombia 2025: destinos favoritos, crecimiento histórico y perfil de los viajeros

El 2025 deja cifras récord en movimiento de viajeros, cambios en las preferencias de destino y tendencias que redefinen cómo, cuándo y con quién viajan los colombianos.

María Alejandra Castaño Carmona
27 de noviembre de 2025 - 03:15 p. m.
El informe de Viajes Falabella revela que el 52 % de los viajeros que reservaron durante 2025 fueron mujeres
Foto: Getty Images
El turismo colombiano continúa consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía. Según el más reciente análisis presentado por Viajes Falabella, las ventas de servicios turísticos crecieron más del 55% frente al año anterior, impulsadas por una mayor demanda tanto en destinos nacionales como internacionales.

Mujeres y viajes en pareja lideran las reservas

El informe revela que el 52 % de los viajeros que reservaron durante 2025 fueron mujeres, consolidando su rol como principales tomadoras de decisiones en el sector. Las escapadas en pareja representaron el 43 % de las reservas, seguidas por los viajes familiares (29 %) y los de negocios (8 %).

La preferencia por los paquetes de vuelo y hotel continúa siendo dominante, con un 62% de participación. Le siguen las reservas de vuelos directos (23%), hoteles (9%) y circuitos turísticos (6%). En cuanto a la duración, los colombianos permanecieron en promedio 3 noches en destinos nacionales y 6 noches en internacionales.

Auge de destinos nacionales e internacionales

Los destinos favoritos dejaron cifras de crecimiento notables. En el ámbito nacional, Cartagena lideró con un aumento del 92 %, seguida de Santa Marta (66 %) y San Andrés (47 %). Bogotá, sin embargo, fue la sorpresa del año, registrando el mayor crecimiento en reservas con un 6116 %, impulsada por eventos, turismo corporativo y mayor conectividad aérea.

En el panorama internacional, Punta Cana fue el gran protagonista con un crecimiento superior al 156 %, mientras que Panamá aumentó un 72 % y Cancún más del 64 %. También destacó Río de Janeiro, que registró un alza del 246 %, junto con Nueva York, que creció más del 78 %.

Un año de ventas históricas impulsado por campañas promocionales

El comportamiento del mercado también estuvo influenciado por eventos comerciales. La semana del 12 al 18 de mayo se convirtió en la de mayor actividad del año, impulsada por el Travel Fest, con un rendimiento 149.5 % superior al promedio semanal y ventas que superaron los US 13 millones.

El mes con más viajes fue octubre, seguido de noviembre y diciembre, mientras que julio se posicionó como el mes de mayor volumen de ventas, con un crecimiento superior al 490% respecto a 2024.

Las campañas como Hot Sale, Travel Sale y Travel Fest dinamizaron la industria, generando crecimientos superiores al 190 % para la agencia. Para cerrar el año, Viajes Falabella lanzó los Black Days (17 al 30 de noviembre), ofreciendo descuentos de hasta el 75 % y financiación especial para tarjetahabientes de Banco Falabella.

Turismo receptivo: Colombia sigue atrayendo visitantes

El país mantuvo su atractivo para los turistas internacionales. Durante 2025, Chile aportó cerca de 120.000 visitantes, México alrededor de 80.000 y Brasil más de 50.000. Este flujo evidencia el creciente interés por la diversidad cultural y natural de Colombia.

Hacia 2026: una industria en expansión

La compañía anunció que continuará fortaleciendo su estrategia multicanal, especialmente en categorías con alto potencial como reservas de hoteles y actividades en destino. Además, anticipa una alta demanda hacia las ciudades sede del Mundial 2026, donde los colombianos ya han comenzado a reservar con más de un año de anticipación.

“Queremos seguir impulsando nuestros productos estrella, como los paquetes turísticos y los circuitos, y ampliar la oferta para viajeros que buscan nuevas experiencias”, aseguró Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

