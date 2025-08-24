El silencio blanco del Cocuy: viaje al glaciar más grande de Colombia

Ruta de ascenso al Ritacuba Blanco, en el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy. Foto: Marcela Osorio Granados

A las 4:00 a.m., Nelson López sale de su cama, mete los pies calientes en unas botas pantaneras heladas, se echa encima la ruana y va directo hacia la estufa para poner a hacer café en una olleta de buen tamaño. La bebida no solo es para él y su compañero Rogelio Molina sino también para recibir a tres guardaparques más que, sobre las 5:00 a.m., ya estarán apostados en una de las entradas del Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy para comenzar el proceso de registro e inspección de los visitantes del día.

Es domingo de un puente festivo, lo...