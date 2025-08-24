No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El silencio blanco del Cocuy: viaje al glaciar más grande de Colombia

A 4.000 metros de altura, entre café caliente, viento helado y botas pantaneras, un puñado de guardaparques se sientan en la mitad de varias tensiones entre la conservación, el turismo sostenible y el aprovechamiento económico de un paisaje que, ante todo, debe ser protegido.

Marcela Osorio Granados y Santiago La Rotta
24 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Ruta de ascenso al Ritacuba Blanco, en el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy.
Ruta de ascenso al Ritacuba Blanco, en el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy.
Foto: Marcela Osorio Granados

A las 4:00 a.m., Nelson López sale de su cama, mete los pies calientes en unas botas pantaneras heladas, se echa encima la ruana y va directo hacia la estufa para poner a hacer café en una olleta de buen tamaño. La bebida no solo es para él y su compañero Rogelio Molina sino también para recibir a tres guardaparques más que, sobre las 5:00 a.m., ya estarán apostados en una de las entradas del Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy para comenzar el proceso de registro e inspección de los visitantes del día.

Es domingo de un puente festivo, lo...

Por Marcela Osorio Granados

Especializada en temas de política, paz y posconflicto. Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Periodista con 17 años de experiencia en prensa, periodismo digital y creación y presentación de productos audiovisuales. Creadora de La Huerta y Entre Montañas.@marcelaosorio24mosorio@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Entre Montañas

Turismo en Colombia

Turismo en el Nevado del Cocuy

Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy

turismo en el Cocuy

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar