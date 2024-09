Turismo en Nueva York: 10 atracciones y actividades accesibles en Manhattan

Lincoln Center. Foto: Kate Glicksberg/NYC & Company - Kate Glicksberg

Con el objetivo de hacer de la ciudad de Nueva York un destino disfrutable al máximo para todos los visitantes, NYC Tourism + Conventions asegura que realiza grandes esfuerzos para contribuir a la mejora de la accesibilidad de calles y transporte, y ampliar la oferta de servicios, para personas con movilidad reducida, con algún grado del espectro autista u otra condición neurodivergente, al igual que para aquellos con visión o audición disminuida.

En este sentido, NYC Tourism + Conventions ha creado una serie de recursos en su página oficial dedicados exclusivamente a informar sobre espacios adaptados, programas especiales y opciones de movilidad en la ciudad. Además, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) cuenta con un mapa de estaciones de metro accesibles.

Asimismo, para orientar a todos los visitantes que requieran de datos específicos sobre turismo accesible, NYC Tourism + Conventions comparte un listado de 10 atracciones y actividades para realizar en Manhattan que cuentan con áreas de acceso adaptado, programas culturales y dispositivos especiales, permitiendo el disfrute de todo lo que Nueva York tiene para ofrecer.

1. One World Observatory

El reluciente edificio es el más alto del hemisferio occidental y su observatorio, ubicado en los pisos 100 al 102, ofrece impresionantes vistas de la ciudad, incluidas atracciones como el Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad. Las exhibiciones interactivas de alta tecnología y guías expertos ofrecen información sobre los puntos de referencia que se ven. También cuenta con una cafetería, restaurante, bar y tienda de souvenirs.

El Observatorio y su tienda minorista, restaurante, cafetería, baños y lugar de eventos, cumplen las condiciones de accesibilidad según ADA (Americans with Disabilities Act) para usuarios de sillas de ruedas o que necesitan servicios especiales. Además, el equipo de OWO puede asistir con el acceso a toda la atracción (pero tenga en cuenta que no pueden subir y bajar a los visitantes de su dispositivo de asistencia). A su llegada, si necesita asistencia o tiene alguna pregunta, visite la oficina de Servicios al Visitante localizada antes del control de seguridad. También puede ponerse en contacto de manera anticipada con el equipo de Servicios al Visitante, aquí.

2. Intrepid Museum

El Museo Intrepid es una organización privada sin fines de lucro fundada en 1982 con la adquisición del histórico portaaviones Intrepid de la Segunda Guerra Mundial (un Monumento Histórico Nacional y pieza central de su colección). Recibe anualmente a más de un millón de visitantes de todo el mundo. La diversión y la historia se muestran a través de maravillas tecnológicas como Enterprise, el primer transbordador espacial del mundo, y Growler, el único submarino portador de armas nucleares abierto al público. La experiencia también incluye docenas de aviones militares, incluidos aviones de combate, un avión espía supersónico y el Concorde, el avión comercial más rápido del mundo, exhibidos dentro y alrededor del legendario portaaviones Intrepid.

El museo permite el ingreso con animales de servicio y ofrece programas regulares para personas con discapacidades y sus familias, además de la apertura en la mañana para niños de 3 a 18 años con autismo y sus familias antes de que el museo abra al público. Las familias reciben una bolsa sensorial, pueden experimentar actividades basadas en diferentes temáticas y explorar el museo sin aglomeraciones. El museo también ofrece All Access Maker Camp, un campamento para niños y adolescentes de 8 a 14 años con discapacidades del desarrollo, incluido el autismo.

3. Westfield World Trade Center

Este centro comercial subterráneo está ubicado dentro del Oculus, una estructura elevada diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava que se asemeja a una paloma alzando el vuelo. En los días soleados, la luz ingresa al interior, iluminando las zonas peatonales y las exhibiciones de arte. El centro comercial de varios niveles (y el área central de tránsito de pasajeros) alberga más de 100 establecimientos minoristas, que incluyen joyerías especializadas, equipaje, marcas de diseñadores y tiendas de alta tecnología, además de restaurantes informales y elegantes.

Se puede llegar a todos los niveles de Oculus en ascensor, los cuales son accesibles para sillas de ruedas. Viajar entre diferentes niveles puede requerir cambiar de ascensor. De acuerdo con los requisitos de ADA, todos los ascensores tienen números y señalización en braille.

4. New-York Historical Society

Los once fundadores de New-York Historical Society habían vivido los años turbulentos de la Revolución Americana y la ocupación británica de Nueva York. Estos hombres creían que los neoyorquinos debían tomar medidas para preservar la evidencia de su historia. Por ello, New-York Historical Society ofrece a los visitantes una vasta colección de arte, objetos, artefactos y documentos, así como programas de actividades que demuestran una amplia comprensión de la historia y su papel central en la explicación de la actualidad de la ciudad de Nueva York.

La mayor parte del audio y video de las exposiciones son accesibles para los usuarios de audífonos con bobinas inductivas. Las audioguías compatibles con bobinas inductivas están disponibles y son gratuitas con la entrada. También se encuentran disponibles auriculares y presillas para el cuello (consulte en el mostrador de admisiones). El Auditorio Robert H. Smith está equipado con un sistema de asistencia auditiva por infrarrojos. También están disponibles una opción de bobinas inductivas y bucles para el cuello (pregunte a un miembro del personal en la entrada del auditorio).

Todas las películas de exhibición de New-York Historical Society tienen subtítulos. Los intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL) están disponibles con cita previa para acompañar los recorridos grupales programados dirigidos por docentes o educadores (envíe un correo electrónico con anticipación). El texto de todas las exposiciones está disponible en letra grande. Recoja una copia en el mostrador de admisiones, cerca de las entradas de la exposición. Todos los baños son accesibles para sillas de ruedas.

5. Madison Square Garden

Como “la arena más famosa del mundo”, y más allá de su recinto principal con capacidad para 19.500 asientos, el Madison Square Garden ofrece una variedad de espacios de última generación para albergar eventos especiales.

Las entradas accesibles están ubicadas en 8 Penn en 33rd Street y 8th Avenue, o en Chase Square en 7th Avenue entre las calles 31st y 33rd. El lugar está equipado con ascensores y escaleras mecánicas en cada una de las cuatro torres (A, B, C y D) que brindan acceso a todas las áreas públicas del estadio (tenga en cuenta que puede haber algún tiempo de espera durante los períodos de mayor actividad de entrada y salida).

Hay baños accesibles ubicados en todo el lugar (consulte a un acomodador o representante de experiencia del visitante para obtener indicaciones sobre la ubicación más cercana). Se permiten animales de servicio dentro del estadio y el ingreso de comida especial por requerimientos médicos. Para solicitar estos servicios y otros relacionados, póngase en contacto con anticipación con el Departamento de Servicios de Accesibilidad, aquí.

6. Museo Solomon R. Guggenheim

Este museo fue establecido por la Fundación Solomon R. Guggenheim en 1939, e inicialmente fue llamado el “Museo de Pintura Abstracta”. El museo tomó su nombre actual poco después de la muerte Solomon R. Guggenheim en 1949, quien dio origen a la fundación. Es sede permanente de una colección de renombre y en continua expansión de obras impresionistas y post-impresionistas, así como de arte moderno temprano y arte contemporáneo. Además, el museo organiza exposiciones temporales especiales a lo largo del año.

El museo ofrece entrada con descuento a visitantes con discapacidad. Se puede acceder a todos los niveles del museo en elevador, a excepción de la Galería Alta. Las sillas de ruedas manuales estándar están disponibles de forma gratuita y no requieren reservación (solicite ayuda a un guardia de seguridad en la entrada). Se permiten sillas de ruedas motorizadas en el museo. Los baños que cumplen con las disposiciones ADA están ubicados en los niveles 1 y 7, y se permite el ingreso con animales de servicio.

Para visitantes sordos o con problemas de audición, la interpretación de lengua se señas americana (ASL) está disponible para recorridos y programas públicos si la solicitud se presenta dos semanas antes de la fecha del evento. Además, profesionales del arte y la educación llevan a cabo recorridos y talleres mensuales dentro del programa Mind’s Eye para visitantes no videntes o con visión reducida a través de descripciones verbales, conversaciones, experiencias sensoriales y prácticas creativas. Estos recorridos son gratuitos y se requiere confirmar su asistencia una semana antes de la fecha del programa. Mas información sobre las fechas disponibles, aquí.

7. Lincoln Center

El Lincoln Center es la institución de artes escénicas más famosa de la ciudad de Nueva York. El extenso complejo en el Upper West Side alberga 11 organizaciones que se centran en la música, la danza, el cine y el teatro. En un año típico, el lugar presenta miles de espectáculos y eventos para más de cinco millones de espectadores, con actuaciones de compañías residentes, artistas invitados de todo el mundo y estudiantes talentosos de sus instituciones educativas. Los programas de la Metropolitan Opera, el New York City Ballet, la New York Philharmonic y muchos otros continúan emocionando al público.

Para llegar a Josie Robertson Plaza, tome la rampa adyacente a la escalera principal a lo largo de Columbus Avenue, o el ascensor junto al Lincoln Center Theatre en la calle 65 entre las avenidas Columbus y Amsterdam. Hay ubicaciones accesibles para sillas de ruedas disponibles para todas las presentaciones del Lincoln Center. También se puede solicitar préstamo de sillas de ruedas.

Adicionalmente, el Lincoln Center brinda una serie de programas de accesibilidad especialmente diseñados: Relaxed performances (Presentaciones Relajadas) ofrece modificaciones a los entornos sociales y sensoriales para personas con autismo, trastornos sensoriales y de comunicación o discapacidades de aprendizaje, pero también para familias con niños pequeños y cualquiera que encuentre que los protocolos de actuación tradicionales no satisfacen sus necesidades; Passport to the Arts (Pasaporte a las Artes) está diseñado para niños, adolescentes y adultos con discapacidades y sus familias, ofreciendo una introducción acogedora, accesible y gratuita a las artes escénicas en el Lincoln Center; y Lincoln Center Moments (Momentos del Lincoln Center), un programa gratuito diseñado especialmente para personas con demencia y sus cuidadores.

8. Shows de Broadway

Theatre Access NYC es una página web que brinda asistencia a quienes deseen acudir al teatro y experimentar alguna las increíbles obras de Broadway adaptada a sus necesidades particulares. Fue creada en 2017 por TDF (Theatre Development Fund) y The Broadway League con el objetivo de nuclear la información relacionada a la disponibilidad de opciones de audiodescripción en vivo y pregrabada, subtítulos abiertos y portátiles, interpretación de lengua de señas, dispositivos de asistencia auditiva, presentaciones amigables con el espectro autista, ubicaciones de asientos para sillas de ruedas y detalles sobre rutas de viaje accesibles. Acceda a la web, aquí.

9. Turnstile Tours

Turnstile Tours ofrece recorridos públicos y privados que muestran cómo funciona la ciudad de Nueva York, desde fábricas hasta mercados y parques públicos. Con su experiencia única, brinda recorridos de alta calidad que atraen tanto a los locales como a los visitantes primerizos.

Todos los recorridos están diseñados para ser multisensoriales y la compañía cuenta con miembros que han dirigido la programación de recorridos para visitantes no videntes o con visión reducida. Con aviso anticipado es posible solicitar los materiales en braille, o bien solicitar intérpretes de lengua de señas americana para los tours sin costo adicional (se requieren al menos dos semanas de anticipación).

Con previo aviso, también es posible coordinar una experiencia sensorial para grupos privados de visitantes que puede incluir lenguaje sencillo y apoyo visual y herramientas no verbales antes y durante la visita. Asimismo, la compañía se esfuerza en adaptar los recorridos a pie para que sean accesibles para los visitantes que utilizan sillas de ruedas o dispositivos de movilidad (aunque como los recorridos son al aire libre en parques y espacios industriales, pueden surgir obstáculos imprevistos). Si utiliza un dispositivo de movilidad o tiene preguntas o inquietudes sobre la accesibilidad, anótelo en su reserva para que los guías puedan revisar la ruta del recorrido con anticipación. Acceda a más información, aquí.

10. Central Park

Central Park fue el primer parque público con un diseño de paisaje en Estados Unidos, y parece que casi todos los visitantes de Nueva York se dirigen hacia allí en algún momento, especialmente en verano: el atractivo del aire fresco, los espacios abiertos para relajarse y las abundantes actividades resultan irresistibles.

Siempre que resulta posible, Central Park Conservancy (el organismo privado encargado de la gestión del parque) crea senderos que cumplan con las pautas de senderos accesibles de la Junta de Acceso de EE. UU., que incluye requisitos específicos para superficies estables, ancho del sendero, espacios de paso, pendientes máximas e intervalos de descanso. El símbolo de “senderos accesibles” indica un área que incluye senderos diseñados según estos estándares, pero de a poco se continúan agregando más. Aquí puede conocer el mapa en detalle con los senderos y baños accesibles.

