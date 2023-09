¿De viaje en Nueva York? Así puede disfrutar de entradas dos por uno en Broadway

Foto: Cortesía / MJ The Musical / New York City Tourism + Conventions

New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción turística de la ciudad, anunció que la NYC Broadway Week edición otoño 2023, regresará en su duodécimo año del 4 al 17 de septiembre, ofreciendo entradas de dos por uno para 24 espectáculos.

“Estamos muy contentos de anunciar el regreso de NYC Broadway Week este mes de septiembre, el cual ofrece a neoyorquinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de las mejores producciones teatrales del mundo a un extraordinario precio”, expresó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de New York City Tourism + Conventions.

“Nuestro emblemático programa de NYC Broadway Week es una celebración a la vitalidad y creatividad del teatro en vivo e incluye espectáculos para todos los gustos, como producciones ganadoras de premios Tony, favoritos de los niños y clásicos muy populares. Animamos a la comunidad local y visitante a reservar ahora las entradas 2 por 1 para que experimenten y disfruten de algunas de las más esplendorosas y renombradas producciones de Broadway”, añadió Fred Dixon.

Entre los espectáculos participantes en NYC Broadway Week en su edición de otoño 2023 figuran:

& Juliet

Aladdin

A Beautiful Noise – The Neil Diamond Musical

Back to the Future: The Musical**

The Book of Mormon

Chicago

The Cottage**

Hadestown

Hamilton

Harry Potter and the Cursed Child

Here Lies Love**

Jaja’s African Hair Braiding**

Kimberly Akimbo

The Lion King

MJ The Musical

Moulin Rouge! The Musical

Once Upon a One More Time**

Purlie Victorious**

Six: The Musical

The Shark is Broken**

Shucked**

Some Like It Hot

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street**