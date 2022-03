Turismo, motor para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

El 54 % de los empleos generados en el turismo son ocupados por mujeres. Foto: Getty Images

Más allá del placer inmediato, el turismo ha sido la base para el crecimiento económico y la estabilidad de muchos países, ya que ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad, y emplea a personas de todos los orígenes socioeconómicos, independientemente de su edad, género o etnia.

Según la última investigación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en ingles), la contribución del sector global de viajes y turismo a la economía mundial podría alcanzar los US$8,6 billones durante 2022, solo un 6,4 % por debajo de las cifras anteriores a la pandemia.

Buenas perspectivas que se suman a la premisa de que el sector turístico también es un motor de igualdad y empoderamiento para mujeres de todo el mundo, donde, a lo largo de los años, ha tenido una destacada labor gracias a la gran cantidad de empleos que genera y las oportunidades que brinda.

“El turismo es un gran motor de desarrollo para las mujeres por algo muy clave: este sector es su gran empleador en el mundo, además, del network de innovación que tiene la Organización Mundial del Turismo (OMT), más del 38 % de los emprendimientos que aplican están liderados o tienen como fundadora a una mujer; es decir, cuando de equidad de género se trata, la tecnología y la innovación hacen parte de la solución para fortalecer a las mujeres, contribuyendo a que lideren un sector económico de alto valor agregado”, asegura la colombiana Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de la OMT.

Mientras que Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), otra mujer que ha trabajado por dejar en alto el sector turístico colombiano, afirma que, “sin duda, las mujeres son una fuerza laboral fundamental para todos los sectores de la economía, pero en especial para el turismo, el cual se ha destacado por brindarles varias oportunidades para su desarrollo y crecimiento”. Y añade: “Lo anterior está sustentado con el Informe Mundial sobre las Mujeres en el Turismo (Global Report on Women in Tourism), que indica que la generación de posibilidades se presenta en países o regiones en desarrollo y que la industria de los viajes pasa a ser uno de los mayores creadores de oportunidades empresariales para este género”.

Durante 2021, el sector de viajes y turismo generó más de 277 millones de empleos en todo el mundo, lo que demuestra el poder de la industria como una herramienta para generar prosperidad, al mismo tiempo que se crean plazas que apoyan especialmente a las mujeres, los jóvenes y otros grupos de la sociedad, a menudo marginados.

Según cifras del Estudio de Impacto Económico que produce la WTTC en colaboración con Oxford Economics, el 54 % de los empleos generados dentro de la industria son ocupados por mujeres. Sin embargo, derivado de la crisis sanitaria global por el covid-19, las mujeres fueron desproporcionalmente afectadas con la pérdida de miles de puestos de trabajo que ocupaban y de negocios pertenecientes a mujeres emprendedoras.

“Viajes y turismo emplea una mayor cantidad de mujeres en comparación con otros sectores económicos y esta tendencia se mantiene como una constante, aunque existen variaciones de acuerdo con las diferentes regiones”, dice Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC.

Actualmente el panorama turístico ha generado una mayor apertura y oportunidades laborales para las mujeres. Los cambios sociales que se han dado en los últimos años buscan la inserción de más mujeres en diversos sectores laborales y económicos. En este sentido, al turismo se le ha considerado como una vía por la cual este sector poblacional puede conseguir una independencia económica y, al mismo tiempo, demostrar su capacidad de liderazgo.

“El rol de la mujer en el turismo está muy alineado, sobre todo, en las humanidades, pero cada vez más se ve que hay mujeres ocupando espacios en la tecnología, desarrollando análisis de datos, marketing digital, inteligencia artificial enfocada a los datos y el poder fortalecer programas que apoyen el impacto social y de esa manera fortalezcan los programas que permitan que el turismo sea un sector mucho más democrático, muchísimo más innovador y, sin duda alguna, sostenible”, cuenta Bayona. Y agrega: “el 25 % de las ministras de turismo en el mundo son mujeres, aunque aún falta, si lo comparamos con otros sectores de la economía, el turismo, sin duda alguna, lidera la batalla cuando de equidad de género se trata”.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta las condiciones actuales de muchas mujeres en diversas regiones del mundo. “Si bien durante los últimos años se han visto avances a nivel internacional con relación a la igualdad de géneros, las mujeres siguen sufriendo de discriminación y violencia. Por esto, es necesario el empoderamiento con el fin de que nosotras reforcemos nuestras capacidades, impulsando así la igualdad necesaria para nuestro desarrollo”, enfatiza la presidenta del WTTC.

Esta igualdad y empoderamiento son claves para todos los destinos del mundo, sobre todo para el sector turístico, ya que, como afirma Paula Cortés Calle, “con la igualdad se genera más rentabilidad y calidad del servicio. Además, hace del negocio uno más sostenible y responsable. Sin embargo, para alcanzarlo se requiere una sinergia público-privada para que, desde la planeación de proyectos o iniciativas, se tenga en cuenta la igualdad de género”.

No obstante, según la presidenta de Anato, “las amplias oportunidades exigen también una serie de aspectos que incentiven a las mujeres a continuar sus estudios, mayor difusión de los programas, créditos para una mayor accesibilidad y participación y la apertura de espacios de mayor crecimiento laboral, pues según, el Global Report on Women in Tourism, los empleos otorgados a las mujeres, en su mayoría, no son de alto nivel o calificación”.

De hecho, Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes, recientemente reveló que solo el 5 % del 54 % de mujeres que emplea el sector ocupan cargos de responsabilidad, pero es una cifra que viene aumentando constantemente.

“Es importante detenernos y hacer consciencia de la importancia que tiene la participación de las mujeres en el mercado laboral; sin duda, la participación y labor de la mujer en la industria turística es indispensable y su inclusión en dichos temas es de vital relevancia para una mejor sociedad con equidad de género”, concluyó Julia Simpson.

Los sueños de estas mujeres líderes, empoderadas y ejemplo para muchísimas personas en el mundo, están enfocados en seguir contribuyendo con el desarrollo sostenible no solo de quienes hacen parte del sector turístico, sino en general.

“Mis sueños se relacionan con que más mujeres tengan cargos de liderazgo, se desempeñen en grandes posiciones y tengan oportunidades de crecimiento”, confiesa Cortés Calle.

Mientras tanto, Natalia Bayona concluye: “Mis sueños a corto plazo son trabajar por Colombia en el mundo, en un puesto de alta responsabilidad en el sistema de Naciones Unidas; ser la voz reconocida de los jóvenes a nivel mundial y luchar por una mejor educación en donde mi trabajo ayude a que cada vez más el turismo tenga un sistema educativo más formal, que permita que los jóvenes puedan tener mejores profesiones y mejores niveles laborales”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.