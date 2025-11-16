Turismo responsable: claves para saber si un destino es sostenible

Hasta la fecha, el programa Colombia más Competitiva, ha fortalecido más de 13 destinos en 15 departamentos, logrando un aumento del 400 % en el gasto turístico en cuatro de ellos. Foto: Cortesía Swisscontact

Viajar se ha convertido en una de las formas más extendidas de explorar el mundo, y Colombia destaca con fuerza en el mapa turístico internacional. El país atrae por su biodiversidad, su vitalidad cultural y la diversidad de experiencias que ofrece, posicionándose a la altura de destinos consolidados en la región.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, entre enero y agosto de 2025 llegaron 3,1 millones de visitantes no residentes, la cifra más alta de la última década para este periodo, señal de un interés...