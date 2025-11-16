Logo El Espectador
Turismo
Turismo responsable: claves para saber si un destino es sostenible

El turismo sigue creciendo en Colombia, pero el reto es hacerlo sin afectar los territorios ni a las comunidades que los habitan. Aquí le contamos cómo lograrlo.

Leidy Barbosa
16 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Hasta la fecha, el programa Colombia más Competitiva, ha fortalecido más de 13 destinos en 15 departamentos, logrando un aumento del 400 % en el gasto turístico en cuatro de ellos.
Foto: Cortesía Swisscontact

Viajar se ha convertido en una de las formas más extendidas de explorar el mundo, y Colombia destaca con fuerza en el mapa turístico internacional. El país atrae por su biodiversidad, su vitalidad cultural y la diversidad de experiencias que ofrece, posicionándose a la altura de destinos consolidados en la región.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, entre enero y agosto de 2025 llegaron 3,1 millones de visitantes no residentes, la cifra más alta de la última década para este periodo, señal de un interés...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

