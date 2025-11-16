Turismo responsable: claves para saber si un destino es sostenible

Hasta la fecha, el programa Colombia más Competitiva, ha fortalecido más de 13 destinos en 15 departamentos, logrando un aumento del 400 % en el gasto turístico en cuatro de ellos.
Foto: Cortesía Swisscontact
Viajar se ha convertido en una de las formas más extendidas de explorar el mundo, y Colombia destaca con fuerza en el mapa turístico internacional. El país atrae por su biodiversidad, su vitalidad cultural y la diversidad de experiencias que ofrece, posicionándose a la altura de destinos consolidados en la región.
Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, entre enero y agosto de 2025 llegaron 3,1 millones de visitantes no residentes, la cifra más alta de la última década para este periodo, señal de un interés...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación