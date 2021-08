Un futuro que se construye en equipo

Cuidar el planeta, generar valor social y ser pilar de la reactivación económica son las prioridades que las líneas aéreas en el mundo tienen para salir de la crisis y ser constructores de nuevas realidades.

Un trabajo que sin duda alguna requiere compromiso, innovación, creatividad, pero sobre todo, un trabajo articulado con diferentes sectores para que nadie se quede atrás.

“La pandemia nos enseñó que todo es una cadena, no podemos estar bien o generar desarrollo si nuestro alrededor no funciona. Por eso hemos emprendido un camino de rediseño de la estrategia de sostenibilidad para salir juntos adelante”, señala María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam Colombia. La estrategia se enfoca en la gestión del cambio climático, la economía circular y la generación de valor compartido.

“Esta pandemia no solo nos sirvió como una alerta de cómo eventos de carácter mundial nos pueden afectar de un momento para otro, sino que nos ha dado la oportunidad de repensar muchos procesos, modelos y visiones”, dice Felipe Gómez, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca.

En ese repensar el punto de encuentro ha sido construir desde todas las lecciones de la pandemia para un futuro sostenible.

“Esperamos que poco a poco superemos la emergencia sanitaria mundial y podamos apostarle a un futuro sostenible y en pro de la humanidad”, señala Daniel Serrano, gerente de ventas de Lufthansa Group para Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el Caribe.

En este contexto, varias aerolíneas nacionales e internacionales están desarrollando estrategias que se enfocan en la reducción de las desigualdades, el trabajo decente, igualdad de género, acciones por el clima y alianzas que promuevan la salud y el bienestar.

A continuación, las propuestas de algunas aerolíneas que le apuestan a la sostenibilidad como eje de sus negocios.

Innovación y eficiencia

“Le apostamos activamente a reducir a la mitad la huella de carbono del Lufthansa Group para 2030, en comparación con 2019, así como obtener la neutralidad de carbono para 2050 en el lado aire, como el poder lograr 100 % de neutralidad de carbono en tierra en Alemania, Austria y Suiza para 2030. Para lograrlo, el 29 de noviembre de 2020 un vuelo de carga fue el primero en la historia de la aviación comercial, cuyo combustible fósil se compensó completamente mediante el uso de SAF (combustible de aviación sostenible). En conjunto con diferentes empresas y emprendimientos líderes y con una estrategia de colaboración cruzada, continuaremos con la investigación para el uso de combustibles alternativos en gran escala.

Por otro lado, invertimos en el desarrollo de tecnologías tanto de motores, nanotecnología, para lograr aviones más modernos y eficientes en cuanto a consumo de combustible: hemos adquirido 18 nuevos aviones, que producen hasta un 25 % menos de emisiones que otros tipos de aviones comparables”: Daniel Serrano, gerente de ventas de Lufthansa Group para Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el Caribe.

Dejar menos, hacer más

“El programa Leave Less, Do More (dejar menos, hacer más) tiene varios pilares: menos carbono, a través de la investigación y el trabajo de políticas apoyamos el desarrollo de una cadena de suministro de biojet. Hasta la fecha, hemos completado ocho vuelos de biojet que dan como resultado una reducción de carbono de más de 75 toneladas de CO2.

Menos energía: el factor más importante para reducir las emisiones de GEI ha sido la mejora continua en eficiencia de aeronaves y motores. Nuestro equipo de eficiencia de combustible trabaja para reducir el consumo tanto a bordo como en nuestras operaciones terrestres. Un gran ejemplo es nuestra pintura de librea ligera, que en 2018 nos ahorró más de medio millón de litros de combustible y la electrificación de más del 40 % de nuestros equipos de tierra.

Menos residuos: a pesar de los impactos operativos y financieros del COVID-19, Air Canada desvió el 64,8 % de sus residuos de basura en oficinas e instalaciones y ha mantenido su compromiso a la reducción de residuos en el marco de su Estrategia Corporativa de Residuos 2020. Ahora dichos objetivos se han logrado”, Juan Manuel Calvo, gerente de Air Canadá para Colombia, Centroamérica y Cuba.

Por la igualdad

“No es un secreto que la aviación es un sector mayoritariamente masculino, desde pilotos, técnicos y directivos; sin embargo, en Wingo llegamos a romper paradigmas para demostrar que el género de un ser humano no debe importar en su desarrollo profesional.

Somos, con orgullo, la única aerolínea del mundo cuya dirección general siempre ha sido ocupada por una mujer. También, tenemos a la única mujer gerente de pilotos en Colombia. Gladys Sánchez ha sido quien ha dirigido a nuestros pilotos en cada paso que dan, para que volemos cada vez más alto.

Adicionalmente, contamos con profesionales mujeres en todas las áreas de la compañía, quienes se encargan de reescribir a pulso la historia de la aviación latinoamericana.

En Wingo trabajamos 381 personas, 141 de las cuales son mujeres. Además, de esta cifra, el 38 % de los cargos de liderazgo están ocupados por nuestras Wingos y seguimos trabajando por la paridad en nuestra aerolínea”, Wingo.

Generación de valor

“Desde la estrategia de ciudadanía, que hemos denominado “Ciudadano Avianca”, las aerolíneas parte de Avianca Holdings han definido que parte de su propósito es contribuir a la generación de valor social, ambiental y económico. Esta estrategia tiene tres pilares: Avianca Humana, buscamos generar valor social a través de la conducta y los programas que tenemos como compañía, las alianzas que hemos realizado y el desarrollo de productos que aportan al bienestar social. Como parte de este pilar hemos desarrollado el Banco de Millas, con el que conectamos a los niños más vulnerables de América Latina con tratamientos médicos.

Avianca Ambiental: queremos generar valor ambiental a través de una gestión responsable que se apoya en alianzas, productos, iniciativas y prácticas de operación más limpia, que aportan a controlar los riesgos y mitigar los impactos al medio ambiente generados por nuestras actividades en tierra y aire.

Avianca solidaria: por medio de nuestro voluntariado y nuestras alianzas, apoyamos a las comunidades que han sufrido algún desastre natural o una tragedia social”: Felipe Gómez, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca.