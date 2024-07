Universal Studios anuncia casa embrujada inspirada en “Ghostbusters: Frozen Empire”

Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Un antiguo artefacto desata una fuerza maligna que amenaza destruir el mundo en una nueva casa embrujada inspirada en la última película de Sony Pictures, “Ghostbusters: Frozen Empire”, que se estrenará en Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort, el 30 de agosto, y en Universal Studios Hollywood, el 5 de septiembre.

Las nuevas casas embrujadas de “Ghostbusters: Frozen Empire” recrearán el último capítulo de la franquicia global, así como a fantasmas, criaturas y personajes icónicos de la querida serie clásica, en casas embrujadas auténticas, que capturan el horror y el humor por los que son conocidas las películas.

“Ghostbusters: Frozen Empire” transportará a los fanáticos de la franquicia a la ciudad de Nueva York, donde la familia Spengler se une a los Cazafantasmas originales, quienes ahora están al mando de un laboratorio de investigación ultrasecreto para su empresa de cazar fantasmas. Con el descubrimiento desalentador de una antigua reliquia que ha liberado al espíritu vengativo de Garraka, amenazando con congelar a todos hasta la muerte, los nuevos y antiguos Cazafantasmas deben unir fuerzas para proteger su ciudad y salvar al mundo de una segunda Edad de Hielo.

A medida que los visitantes se aventuren a través de las casas embrujadas, se encontrarán en el mundo siniestro de lo sobrenatural, desde la tienda Ray’s Occult Books, caminando por el nuevo laboratorio de alta tecnología y contención de los Cazafantasmas, hasta y el húmedo sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York.

Asimismo, Universal Orlando Resort comparte que los fanáticos se embarcarán en este viaje junto a los Cazafantasmas, encontrando fantasmas pegajosos y villanos infames que buscan venganza, todo mientras intentan escapar de un ejército de criaturas espantosas empeñadas en romper huesos y convertir sus venas en ríos de hielo. Mientras se abren camino a través de condiciones heladas y aterradoras, los Cazafantasmas necesitarán su ingenio y humor para defender la ciudad que aman de un terror escalofriante.

¡Ya puede comprar sus entradas!

Tenga en cuenta que los boletos seleccionados para Halloween Horror Nights de Universal Orlando ya están a la venta, incluidos boletos de una sola noche, Express Passes, el R.I.P Tour, que ofrece entrada prioritaria a las casas embrujadas; y el recorrido Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que ofrece una visión de cómo los sustos se materializan en un viaje diurno con luces a través de casas embrujadas seleccionadas.

De igual manera, los boletos para la primera “Premium Scream Night de Universal Orlando”, el jueves 29 de agosto - un evento sin precedentes y con capacidad limitada que brinda a los fanáticos acceso a todo lo que aman de Halloween Horror Nights antes de que el evento abra oficialmente -, también ya están disponibles.

Asimismo, ya también están disponibles una variedad de opciones de entradas para Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, incluida la entrada general, Universal Express, After 2 P.M. Day/Night, el boleto Early Access Ticket, que brinda acceso a casas embrujadas seleccionadas antes de la hora de apertura del evento, el premium R.I.P. Tour y los pases populares, Frequent Fear Pass y Ultimate Fear Pass, que permiten visitas múltiples. Aquí puede encontrar más información.

Entre tanto, los visitantes ya pueden equiparse para Halloween Horror Nights con una colección de productos completamente nueva disponible para compra en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, así como en http://shop.universalorlando.com. Los nuevos artículos incluyen una camiseta y un sombrero para la casa embrujada de “Ghostbusters: Frozen Empire”.