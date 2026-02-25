“Vas a Mar San Andrés” impulsa la proyección internacional de la isla y fortalece el turismo

Desde 2020, la Fundación Ave Fénix ha impactado a más de 10.000 beneficiarios en Colombia, impulsando el desarrollo territorial mediante la promoción turística sostenible. Foto: Cortesía

La marca región “Vas a Mar San Andrés”, impulsado por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, liderada por la Secretaría de Turismo y operada por la Fundación Ave Fénix, es una iniciativa orientada a promover el turismo sostenible, cultural y deportivo de la región, que ha logrado posicionar a este destino como uno de clase mundial mediante un enfoque de alto impacto que transforma la experiencia del visitante y fortalece la competitividad del territorio.

Con una inversión que supera los 4 mil millones de pesos, la iniciativa forma parte de un modelo integral que articula sostenibilidad, promoción internacional e innovación tecnológica. En este contexto, la Fundación Ave Fénix ha incorporado infraestructura de señalización turística moderna, que utiliza nuevas tecnologías para conectar a los visitantes con plataformas digitales y facilitar el acceso a información logística, rutas y actividades locales, mejorando la experiencia del viajero en destino.

De igual manera se implementaron procesos de formación y capacitación a prestadores de servicios de la Isla como taxistas, peinadoras, artesanos, maleteros y fair tables (mujeres raizales que ofrecen comida típica casera en espacios públicos), fortaleciendo sus competencias empresariales y ampliando oportunidades de negocio.

“Como operadores de la estrategia de ‘Vas a Mar San Andrés’, hemos logrado generar un impacto directo en empresarios y comunidades vinculadas al turismo, preparándolas para el proceso de internacionalización del destino que venimos desarrollando, por medio de una estrategia de promoción 360°”, afirmó Gloria Milena Gutiérrez, vocera institucional de la Fundación Ave Fénix.

Esta estrategia de promoción ha incluido la participación en escenarios estratégicos de promoción turística en otros países como Argentina, en la Feria Internacional de Turismo de este país – FIT –, la Feria Internacional de Valparaíso – FITVAL – en Chile y la World Travel Market - WTM -Latin America, en Brasil, consolidando nuevas oportunidades comerciales para empresarios del sector.

Las acciones de posicionamiento también han incluido campañas de marketing territorial, activaciones en aeropuertos, presencia publicitaria en ciudades estratégicas como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y acciones de influencer marketing junto a la difusión en televisión nacional, fortaleciendo la visibilidad de los destinos intervenidos.

Desde 2020, la Fundación Ave Fénix ha construido un modelo de operación enfocado en resultados que hoy la posiciona como uno de los actores estratégicos en el fortalecimiento del turismo regional en Colombia.

A través de proyectos integrales de promoción, formación empresarial, activación de marca territorio y fortalecimiento de la cadena de valor turística, la organización ha logrado dinamizar economías locales, proyectar destinos nacionales en escenarios internacionales y generar impacto directo en más de 10 mil beneficiarios, entre empresarios, prestadores de servicios, emprendedores y comunidades vinculadas al sector turístico.

Con apuestas como el fortalecimiento del turismo sostenible, la promoción de playas con estándares internacionales de calidad ambiental y un turismo nacional que le abre desde Colombia las puertas al mundo, La Fundación reafirma su compromiso de continuar operando proyectos que integren desarrollo económico, identidad territorial y competitividad turística, consolidándose como un operador de resultados que impulsa el crecimiento del turismo colombiano desde las regiones hacia el mundo.