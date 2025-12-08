👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
08 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Vaupés, un destino que desafía y enardece el espíritu aventurero
El turismo sostenible es posible en el Vaupés, un destino ideal para los amantes del pasado aborigen, la recreación y la aventura. El lugar abre sus puertas de la biodiversidad hacia el cuidado ambiental, el patrimonio cultural y la autenticidad de sus moradores.
