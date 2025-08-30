Turismo inteligente: así puede planear su viaje con Google Maps

Google Maps es un recurso valioso para quienes desean explorar con mayor control, aprovechar mejor el tiempo y descubrir lugares únicos durante sus viajes, incluso fuera de la red. Foto: Google maps

Google Maps es una de las aplicaciones de navegación más utilizadas en el mundo, pero no todos los viajeros conocen el conjunto de funciones que ofrece para planificar, explorar y desplazarse incluso sin conexión. Herramientas como My Maps, mapas sin conexión, “cerca de mí”, Live View, la función Rutas y la opción de crear líneas o polígonos permiten convertir el celular en un asistente de viaje.

Esta guía guía práctica le ayudará a usar estas funciones paso a paso.

🧭 1. My Maps: crear un mapa personalizado para su viaje

Esta herramienta permite planificar rutas, guardar puntos de interés y organizarlos por colores, capas o categorías. Se accede desde la plataforma Google My Maps, distinta a la app principal de Google Maps.

Para crear un mapa personalizado desde Google My Maps:

Ingresar a Google My Maps desde un computador o la app correspondiente.

Iniciar sesión con la cuenta de Google.

Crear un nuevo mapa o abrir uno existente.

Añadir marcadores en los lugares que se desean visitar.

Dibujar rutas específicas si se necesita planificar desplazamientos detallados.

Personalizar el mapa con capas, colores y etiquetas que faciliten la organización del viaje.

Para visualizar el mapa personalizado en la app de Google Maps:

Abrir la aplicación.

Ir a la sección “Guardado”, luego a “Mapas”.

Seleccionar el mapa creado para usarlo durante el recorrido.

Elegir un punto en el mapa y presionar “Cómo llegar” para iniciar la navegación con instrucciones por voz.

📶 2. Descarga de mapas sin conexión

Ideal para viajes internacionales o zonas rurales, esta función permite consultar ubicaciones, ver rutas y navegar sin usar datos móviles. Aunque tiene limitaciones (no ofrece información en tiempo real ni opciones a pie o en bicicleta), asegura acceso a mapas básicos.

Cómo descargar mapas offline:

Abrir la app de Google Maps.

Buscar la ciudad o región que se va a visitar.

Presionar sobre la barra de búsqueda y seleccionar “Mapas sin conexión”.

Descargar el área seleccionada.

Una vez descargado, el mapa estará disponible en el dispositivo, permitiendo consultar rutas, ubicaciones y puntos de interés sin conexión. Es importante tener en cuenta que esta función no incluye instrucciones para transporte público, rutas a pie o en bicicleta, ni muestra el tráfico en tiempo real.

📍 3. Explorar lugares con la función “Cerca de mí”

Permite descubrir restaurantes, tiendas y atracciones turísticas según tu ubicación actual. También ofrece detalles como horarios, fotos y reseñas de otros usuarios.

Activar el GPS del dispositivo.

Permitir que Google Maps acceda a la ubicación.

Pulsar el botón “Explorar” en la parte inferior de la pantalla.

Navegar entre las recomendaciones que ofrece la aplicación: lugares para comer, visitar o descansar.

También se puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar un destino específico.

Seleccionar “Cómo llegar” para iniciar la navegación.

Además de ver reseñas, fotos y horarios, esta función permite una planificación rápida y dinámica sobre la marcha.

🚗 4. Planificación y navegación paso a paso

Durante el viaje, Google Maps permite iniciar rutas directamente desde sus mapas personalizados o desde la búsqueda general.

Cómo navegar con sus mapas:

Ir a la app de Google Maps en el celular. Tocar “Guardado” > “Mapas” para abrir el mapa creado en My Maps. Seleccionar un marcador o punto de interés. Pulsar “Cómo llegar”. Elegir el medio de transporte: automóvil, transporte público, a pie o bicicleta. Presionar “Iniciar” para activar las instrucciones paso a paso y recibir alertas por voz. La navegación muestra además información del tráfico en tiempo real (si está conectado).

🛰️ 5. Dibujar rutas o polígonos en Google Earth

Para quienes desean planificar recorridos más complejos o marcar zonas de interés, esta función permite crear líneas y polígonos sobre el mapa.

Abrir Google Earth desde un computador.

Ubicar la zona deseada en el mapa.

Hacer clic en “Añadir ruta” o “Añadir polígono”.

Seleccionar los puntos del recorrido.

Finalizar con clic en “Listo”.

Esta herramienta también permite medir distancias y áreas, lo que resulta útil para organizar trayectos diarios o calcular tiempos estimados entre destinos.

📌 6. Función Rutas: historial y registro de recorridos

Esta opción permite guardar un registro automático de los lugares visitados y las rutas recorridas, lo que resulta útil para documentar el viaje o hacer seguimiento de trayectos.

Abrir Google Maps.

Presionar la foto de perfil o inicial de la cuenta, y luego seleccionar “Tus rutas”.

Ingresar a “Configuración de ubicación y privacidad”.

Verificar que las opciones “Ubicación” y “Rutas” estén activadas.

Desde esta sección, se pueden editar los registros o eliminar el historial en cualquier momento.

🧑‍💻 Otras funciones útiles durante el viaje: