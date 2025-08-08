Viajar solo está de moda: crecen 25 % los viajes de colombianos en 2025

El 60 % de las reservas realizadas este año por viajeros solitarios en Viajes Falabella corresponde a mujeres, mientras que el 40% a hombres. Foto: Getty Images

Viajar solo ya no es una rareza: es una tendencia en crecimiento. Según datos de Viajes Falabella, las reservas de colombianos que deciden emprender la aventura sin compañía aumentaron un 25 % en 2025 frente al año anterior. Esta forma de turismo, que promueve la autonomía, el autoconocimiento y las experiencias personalizadas, es liderada por mujeres, que representan el 60 % de las reservas, mientras que los hombres registran el 40 %.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero aquí ha tomado fuerza. Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella Colombia, explica que entre los destinos nacionales más populares para los viajeros solitarios están Bogotá, Medellín y Cartagena, con crecimientos de entre 55 % y 80 % frente a 2024. En el ámbito internacional, destacan Madrid, Barcelona y Punta Cana, con aumentos que oscilan entre el 15 % y el 70 %.

Los turistas que viajan solos suelen quedarse entre tres y cinco días y buscan lugares que ofrezcan caminatas, experiencias inmersivas, hospedajes que faciliten la socialización, pero con independencia, así como tranquilidad y seguridad.

Consejos para viajar solo

Investigar el destino a fondo: conocer las costumbres, el nivel de seguridad, las zonas recomendadas y las opciones de transporte para desplazarse sin contratiempos.

Organizarse con inteligencia: diseñar un itinerario claro, pero dejar espacio para la improvisación y así aprovechar las oportunidades que surjan en el camino.

Mantener a alguien informado: compartir con un familiar o amigo la ubicación y la próxima parada para viajar con mayor tranquilidad y seguridad.

Cinco destinos para viajar solo en 2025

Estas son algunas de las recomendaciones de los expertos de Viajes Falabella para viajar en solitario en Colombia y otros destinos de Sudamérica:

1. Villa de Leyva (Colombia): Ideal para quienes buscan tranquilidad y cultura. El Hotel La Corada, en pleno centro histórico, está cerca de la Plaza Mayor y de museos emblemáticos.

2. Santa Marta (Colombia): Perfecta para aventureros que quieren combinar playa y montaña. El eco hotel Amanecer Tayrona y las cabañas de Minca ofrecen contacto con la naturaleza y espacios para socializar.

3. Cartagena (Colombia): La Ciudad Amurallada y Getsemaní son epicentros culturales y seguros para viajeros solos. Desde hoteles boutique como Don Pedro de Heredia hasta opciones All Inclusive como el Decameron, hay alternativas para todos los estilos.

4. Buenos Aires (Argentina): Con barrios como Palermo, Recoleta o Belgrano, ofrece seguridad, vida cultural y una vibrante escena social. El Cyan Hotel de las Américas es un punto estratégico para recorrer la ciudad.

5. Foz do Iguaçu (Brasil): Para amantes de la naturaleza y el lujo relajado. El Hotel das Cataratas, dentro del Parque Nacional Iguazú, permite disfrutar las famosas cataratas con acceso exclusivo.

Recomendación clave: antes de emprender un viaje en solitario, es fundamental analizar el tipo de experiencia que se desea, las actividades disponibles y los requisitos de ingreso.

