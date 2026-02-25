25 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
¿Viajará a Miami para el Mundial? Planes no tradicionales para disfrutar la ciudad
Colombia vs. Portugal en Miami será uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Pero más allá del estadio, la ciudad ofrece barrios vibrantes, naturaleza y cultura que convierten el viaje en una experiencia mucho más completa.
