Viajes verdes: cinco destinos líderes en turismo sostenible que podría conocer

El turismo sostenible es un enfoque del turismo que busca minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, la cultura y las comunidades locales, mientras maximiza los beneficios económicos y sociales para estas áreas. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de cuidar el planeta, el turismo sostenible ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. “Hablar de turismo sostenible en el Día Internacional del Turismo es fundamental porque este enfoque no solo promueve el crecimiento del sector turístico, sino que también garantiza que dicho crecimiento sea responsable y beneficioso a largo plazo, tanto para las comunidades locales como para el medio ambiente”, señala Gabriel Villamil, profesor de la facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado.

El turismo sostenible busca equilibrar las necesidades económicas, sociales y ambientales, lo que resulta crucial para preservar los destinos turísticos y las culturas que los hacen únicos. De acuerdo con Villamil, al enfatizar la sostenibilidad, se fomenta una conciencia global sobre la importancia de proteger los recursos naturales, minimizar los impactos negativos y apoyar a las economías locales.

En ese contexto, hay varias ciudades en el mundo que se han desarrollado alrededor de la necesidad de implementar prácticas amigables con el medio ambiente que, además, también involucren al sector turístico. Por ejemplo, los premios ‘Traveller’s Choice Best of the Best’ de Tripadvisor, en colaboración con el Global Destination Sustainability Movement, realizaron un ranking de los destinos con mejor turismo sostenible en 2024. De acuerdo con las características de las ciudades escogidas, los criterios de selección se basaron en un análisis exhaustivo de factores sociales, económicos y ambientales.

Prácticas ambientales : Evaluación de las políticas y acciones implementadas por las ciudades para reducir su impacto ambiental, como la gestión de residuos, la calidad del aire y el uso de energías renovables.

Desempeño social : Consideración de cómo el turismo beneficia a las comunidades locales, incluyendo la creación de empleo y la promoción de la cultura local.

Experiencias de los viajeros : Análisis de más de 300,000 reseñas de viajeros que mencionaron la sostenibilidad, proporcionando una perspectiva sobre la satisfacción del visitante y el reconocimiento de las iniciativas sostenibles.

Compromiso con la sostenibilidad: Evaluación de los esfuerzos de las ciudades para integrar la sostenibilidad en su planificación y desarrollo turístico, así como su participación en iniciativas internacionales de sostenibilidad

“Estos aspectos evalúan cómo las ciudades protegen sus recursos naturales, apoyan a las comunidades locales, promueven la equidad social, y gestionan el flujo turístico para evitar la sobrecarga. Además, es importante incluir la innovación en sostenibilidad y las certificaciones internacionales que avalen sus prácticas responsables, garantizando un desarrollo turístico equilibrado y a largo plazo”, expuso Villamil.

El ranking de 10 ciudades está conformado por: Copenhague (Dinamarca), Estocolmo (Suecia), Burdeos (Francia), Helsinki (Finlandia), Singapur (Singapur), Melbourne (Australia), Oslo (Noruega), Bruselas (Bélgica) Galway (Irlanda), Belfast (Irlanda del Norte), Bangkok (Tailandia), Barcelona (España), Montreal (Canadá), Milán (Italia), Zurich (Suiza).

Copenhague, Dinamarca

Es considerada la mejor ciudad en turismo sostenible debido a su enfoque integral y proactivo hacia la sostenibilidad, que abarca desde la planificación urbana hasta la participación comunitaria. La ciudad ha implementado una serie de proyectos ambiciosos que destacan su compromiso con el medio ambiente y el bienestar de sus habitantes.

Uno de los aspectos más notables es su ambición de convertirse en la primera capital del mundo neutral en carbono para 2025. De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, este objetivo se apoya en proyectos como Copenhagen Green Mobility, que promueve el uso de bicicletas y transporte público eléctrico. La ciudad cuenta con más bicicletas que habitantes y ha desarrollado una red de bicicarriles que facilita un transporte limpio y eficiente. Además, iniciativas como By & Havn (Ciudad y Puerto) han transformado antiguos espacios industriales en áreas verdes y sostenibles, integrando la naturaleza en el entorno urbano.

Copenhague es pionera en proyectos comunitarios que fomentan la participación ciudadana en la toma de decisiones urbanas. Cykelslangen, que es una pasarela elevada exclusiva para bicicletas, es un ejemplo de cómo la ciudad escucha y responde a las necesidades de sus ciudadanos. Además, el proyecto Nordhavn, un barrio en desarrollo, es una muestra de urbanismo sostenible que combina viviendas, oficinas y áreas verdes, con un enfoque en la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

“Desde el punto de vista económico, Copenhague ha demostrado que el crecimiento puede ir de la mano con la sostenibilidad. El turismo, por ejemplo, se gestiona de manera que los beneficios económicos se reinvierten en proyectos que mejoran la calidad de vida y protegen el medio ambiente. Esto se refleja en el apoyo a pequeñas empresas locales y en la promoción de productos y servicios sostenibles”, dijo Villamil.

Copenhague ha recibido certificaciones internacionales, como la ISO 14001 y el título de Ciudad Verde Europea en 2014, que avalan su liderazgo en sostenibilidad.

Estocolmo, Suecia

Uno de los proyectos más emblemáticos de Estocolmo es Hammarby Sjöstad, un antiguo puerto industrial que se ha convertido en un modelo de desarrollo urbano sostenible. Este barrio está diseñado con un enfoque en la sostenibilidad circular, donde la energía se genera a partir de residuos y la mayor parte del agua se recicla. De acuerdo con el sitio web de Consejo Municipal de Estocolmo, con el proyecto Stockholm City Line, la ciudad ha mejorado su red de transporte público, reduciendo la dependencia de automóviles y, en consecuencia, las emisiones de carbono.

Según Villamil, “Estocolmo es un ejemplo brillante de cómo una ciudad puede equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad. Sus políticas proactivas y su enfoque en la innovación han permitido que Estocolmo no solo conserve sus recursos naturales, sino que también se convierta en un líder mundial en turismo sostenible. Los turistas que visitan Estocolmo no solo disfrutan de su belleza escénica, sino que también aprenden sobre la importancia de la sostenibilidad en el entorno urbano.”

Burdeos, Francia

Uno de los proyectos más emblemáticos es la rehabilitación de las riberas del río Garona, que ha transformado antiguas zonas industriales en un vasto espacio verde accesible para los ciudadanos y turistas. Este espacio, que incluye jardines, senderos para bicicletas y áreas recreativas, es un ejemplo de cómo Burdeos ha priorizado la sostenibilidad en su planificación urbana, mejorando la calidad de vida y creando un entorno atractivo para el turismo sostenible.

Además, Burdeos ha apostado por la movilidad verde mediante la expansión de su red de tranvías eléctricos y la promoción del uso de bicicletas y vehículos eléctricos. Según el sitio web de Burdeos Turismo en español, la ciudad ha implementado programas como V³ (Vélo Ville de Bordeaux), un sistema de bicicletas compartidas que fomenta un turismo más ecológico y reduce la huella de carbono. A nivel cultural, Burdeos ha integrado la sostenibilidad en sus festivales y eventos, promoviendo prácticas como el reciclaje y la reducción de residuos, lo que subraya su compromiso con el turismo responsable.

“Burdeos ha demostrado que es posible combinar el dinamismo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social. La ciudad ha logrado transformar su imagen, pasando de ser un puerto industrial a un destino líder en sostenibilidad”, aseguró Villamil.

Helsinki, Finlandia

Un ejemplo clave del turismo sostenible que se realiza en Helsinki, es el Programa Carbon Neutral Helsinki 2035, que de acuerdo con el sitio web Visit Finland, tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono de la ciudad a cero para 2035. Este proyecto incluye acciones como la modernización energética de edificios hasta la promoción de energía renovable y la mejora del transporte público. Helsinki también se destaca por su sistema de transporte sostenible, con una red de tranvías y autobuses eléctricos que conectan la ciudad, minimizando la huella ecológica de los turistas y residentes.

En cuanto a la sostenibilidad social y cultural, Helsinki ha apostado por iniciativas como el Helsinki City Strategy, que promueve la inclusión social, la igualdad y el bienestar de sus habitantes. Este enfoque se refleja en eventos y festivales locales que integran prácticas sostenibles, como la reducción de residuos y el uso de materiales reciclables. Además, Helsinki ha fomentado el turismo responsable a través de su compromiso con el ecoturismo en áreas naturales cercanas, como el Parque Nacional Nuuksio, que ofrece a los visitantes una experiencia de la naturaleza finlandesa sin impacto negativo en el medio ambiente.

Pekka Timonen, director de Helsinki Marketing, señaló por medio de Visit Finalnd que “Helsinki ha logrado equilibrar la innovación urbana con la conservación del entorno natural. La ciudad no solo ofrece una experiencia cultural rica y diversa, sino que también prioriza la sostenibilidad en todos los aspectos de su desarrollo. Esta combinación única convierte a Helsinki en un destino atractivo para los viajeros conscientes que buscan disfrutar de una ciudad moderna sin sacrificar el respeto por el medio ambiente.”

Singapur

La ciudad-estado ha implementado una serie de proyectos que demuestran su compromiso con la protección del medio ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad económica. Un ejemplo significativo es el Marina Bay Sands, que no solo es un ícono arquitectónico, sino que también integra tecnologías de energía renovable y prácticas sostenibles en su operación diaria, desde el uso de sistemas de reciclaje hasta la implementación de jardines verticales que mejoran la calidad del aire.

Otro proyecto relevante es el Jardín de la Bahía (Gardens by the Bay), que combina la naturaleza y la tecnología para promover la sostenibilidad urbana. Este jardín futurista alberga dos invernaderos climatizados y una serie de esculturas de árboles que recogen agua de lluvia y generan energía solar. A través de estas iniciativas, Singapur no solo crea espacios verdes en un entorno urbano denso, sino que también educa a los visitantes sobre la biodiversidad y la importancia de la conservación del medio ambiente.

Lim Swee Say, exministro de Singapur y defensor del desarrollo sostenible, ha expresado por medio de sus redes sociales que: “Singapur ha demostrado que la sostenibilidad no es solo una opción, sino una necesidad para el desarrollo urbano. Nuestro compromiso con la sostenibilidad ha hecho de Singapur un destino atractivo no solo por su modernidad, sino también por su enfoque en el bienestar ambiental. Las iniciativas verdes no solo benefician a los residentes, sino que también crean un atractivo único para los turistas que buscan experiencias responsables.”

