Visa de EE. UU. para el mundial: cómo tener la cita más rápido y consejos para la aprobación

El Mundial de 2026 ya empieza a sentirse cerca. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mundo del fútbol ya empezó la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más esperados del planeta: el Mundial de 2026. Por primera vez en la historia, el torneo se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, un formato que promete estadios llenos y ciudades volcadas a la fiesta del fútbol.

Pero antes de pensar en el partido inaugural, hay un detalle clave que no puede pasar por alto: la visa. Si planea viajar para el Mundial, contar con este documento será indispensable. Es por esto que, si aún no la tiene, aquí le contamos algunos consejos que pueden ayudarle a tramitarla con mayor rapidez.

¿Cómo sacar la visa americana?

Si su plan es asistir a algunos de los partidos del Mundial en Estados Unidos, los colombianos deben solicitar la visa de turismo B1/B2, un documento que permite viajes por turismo, visitas familiares o asistencia a eventos, como el Mundial de Fútbol.

Actualmente, las citas para este tipo de visa en Bogotá se están otorgando a partir de julio de 2026. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos suele liberar nuevos cupos con frecuencia, lo que permite encontrar fechas más cercanas. Por eso, lo más recomendable es iniciar el trámite con anticipación y revisar constantemente la disponibilidad de citas en la página oficial.

Para comenzar el proceso es necesario contar con algunos documentos básicos:

Pasaporte vigente , en buen estado y con suficiente tiempo de validez.

Formulario DS-160 diligenciado correctamente y con información veraz.

Comprobante de pago de la tarifa consular.

Fotografía que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Qué debe demostrar en la entrevista?

Para Vanessa Márquez, directora legal de BM Group, empresa que asesora a profesionales y compañías que buscan emigrar a Estados Unidos, uno de los aspectos más importantes al solicitar la visa es tener clara la intención del viaje.

Según explica, durante la entrevista el solicitante debe demostrar que su visita será temporal y que tiene vínculos sólidos con su país de origen. “Es clave poder mostrar que tiene un trabajo estable en Colombia, propiedades, una actividad económica o una historia laboral en el país. Todo esto ayuda a evidenciar que su intención es viajar por turismo y regresar”, señala.

En el caso del Mundial, también puede ser útil presentar boletas para los partidos o pruebas de que cuenta con los recursos económicos para realizar el viaje, lo que respalda el motivo de la visita.

“De cara al Mundial de 2026, Estados Unidos y la FIFA han impulsado un beneficio conocido como FIFA Pass, pensado para facilitar la llegada de aficionados durante el torneo. Este sistema no cambia los requisitos para obtener la visa, pero sí puede ayudar a acceder más rápido a una cita consular. Es decir, el proceso migratorio sigue siendo el mismo y los solicitantes deben demostrar solvencia económica, intención de viaje y vínculos con su país", afirmó Márquez.

La diferencia es que quienes tengan entradas para el Mundial y soliciten el FIFA Pass podrían obtener prioridad al momento de agendar la entrevista en la embajada. Mientras que normalmente las citas para visa de turismo en Colombia pueden tardar varios meses, con este beneficio algunas personas podrían conseguir una fecha en pocas semanas.

Para acceder a este beneficio, los aficionados que hayan comprado boletas oficiales del Mundial deben seguir estos pasos:

Ingresar a su cuenta en FIFA.com y completar el formulario de inscripción al programa FIFA PASS. Realizar el proceso normal de solicitud de visa, que incluye: Seleccionar el país donde presentará la solicitud. Completar el formulario DS-160 en línea. Subir una fotografía reciente y pagar la tarifa consular. Agendar la entrevista para la visa. Durante el proceso, cuando el sistema pregunte si es titular de entradas para el Mundial, debe indicar que sí. Si la información coincide con el registro del FIFA PASS, el sistema permitirá acceder a una cita prioritaria.

En caso de haber recibido las entradas mediante la opción de transferencia de boletos de FIFA, primero debe crear una cuenta en el sistema de boletería, aceptar la transferencia y luego completar el registro en FIFA PASS.

Finalmente, Márquez recuerda que obtener una cita prioritaria no garantiza la aprobación de la visa. Como ocurre con cualquier solicitante, las autoridades consulares evaluarán cada caso y el viajero deberá demostrar que cumple con todos los requisitos migratorios.

Errores comunes a la hora de solicitar la visa

Para Javier Montano Miranda, abogado de inmigración con más de 20 años de experiencia en derecho migratorio estadounidense, uno de los errores más comunes entre los viajeros latinoamericanos es no ser completamente claros sobre el motivo real de su viaje.

Según el experto, es fundamental que todo lo que el viajero diga sea coherente con su intención de entrar al país. Por ejemplo, si una persona afirma que estará solo una semana como turista, pero viaja con varias maletas o equipaje excesivo, esto puede generar dudas sobre si realmente planea quedarse más tiempo.

También advierte que mentir en las respuestas puede traer consecuencias graves. Las autoridades migratorias suelen verificar la información que preguntan y, si detectan inconsistencias, pueden negar la entrada al país e incluso cancelar la visa.

Por eso recomienda:

Ser completamente honesto al responder las preguntas de los oficiales.

Llevar un boleto de ida y vuelta , que demuestre cuándo saldrá del país.

Tener clara la dirección del lugar donde se hospedará , ya sea un hotel o la casa de un familiar.

Demostrar solvencia económica, con estados de cuenta o tarjetas de crédito que indiquen que puede cubrir sus gastos durante el viaje.

Ojo con lo que publica en redes sociales: Montano también señala que, en los últimos años, las autoridades migratorias han intensificado las revisiones relacionadas con la información personal de los viajeros, incluyendo redes sociales y dispositivos electrónicos.

Según explica, en ciertos casos los oficiales pueden solicitar revisar el teléfono o el contenido público de las redes sociales para verificar información relacionada con el viaje. Negarse a este tipo de revisiones puede generar sospechas y, en algunos casos, derivar en la negación de la entrada al país.

Por esta razón, el abogado recomienda revisar previamente el contenido de redes sociales y del teléfono móvil, ya que cualquier material que pueda interpretarse como ofensivo o contradictorio con el motivo del viaje podría generar cuestionamientos durante el proceso migratorio.

¿Qué pasa si le niegan la entrada?

Montano explica que, cuando una persona intenta ingresar a Estados Unidos y las autoridades determinan que no puede hacerlo, existen dos escenarios posibles.

El retorno voluntario: aquí el viajero decide no ingresar al país y compra su propio boleto de regreso. En estos casos no se considera una deportación, por lo que la persona podría volver a solicitar una visa en el futuro sin enfrentar un castigo automático.

Deportación expedita: Implica un castigo de al menos cinco años sin poder ingresar a Estados Unidos. Durante ese tiempo, cualquier solicitud de visa suele ser rechazada automáticamente.

Una vez cumplido ese periodo, la persona puede volver a solicitar la visa, aunque la decisión final seguirá dependiendo del criterio de las autoridades migratorias. Por eso, el abogado recomienda que quienes hayan tenido problemas en la frontera consulten con un abogado de inmigración antes de iniciar un nuevo trámite, con el fin de analizar su caso y determinar si es conveniente volver a aplicar.

Recomendaciones cuando ya esté en el país

Para Márquez y Montano, además de cumplir con los requisitos migratorios, es importante que los viajeros también tengan en cuenta algunas normas y comportamientos que pueden evitar problemas durante su estancia en Estados Unidos.

Uno de los aspectos clave es respetar las leyes locales y las diferencias culturales. Acciones que en Colombia pueden ser comunes, pueden estar prohibidas en muchas ciudades estadounidenses, por lo que es importante informarse y actuar con prudencia.

Evitar consumir alcohol en espacios públicos , ya que en muchas zonas está prohibido y puede generar multas.

No conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia , ya que esto constituye un delito conocido como DUI (Driving Under the Influence) y puede quedar registrado en el historial criminal.

Llevar siempre el pasaporte o un documento de identificación, para demostrar su estatus legal en caso de que las autoridades lo soliciten.

Cumpliendo estas recomendaciones, los especialistas señalan que los visitantes pueden disfrutar su viaje con mayor tranquilidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.