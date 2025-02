Vitrina de Anato: participarán más de 30 países y todos los departamentos de Colombia

El “stand” de Nariño fue el ganador de la Vitrina Turística de Anato 2024. Foto: Cortesía: Dirección de Turismo de la Gobernación de Nariño

La Vitrina Turística de Anato, el espacio en el que más de 50.000 empresarios del sector se dan cita para entablar acuerdos estratégicos que potencialicen la oferta turística de Colombia y el mundo, se realizará este 26, 27 y 28 de febrero en Bogotá. Según Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), “en 40.000 metros cuadrados de exposición, un 14 % más que en 2024, los más de 1.500 expositores y coexpositores de 32 países y todos los departamentos de Colombia realizarán reuniones para dar a conocer sus portafolios de servicios y así, de manera conjunta, crear alianzas comerciales que contribuyan a la consolidación de la industria. Es en este evento donde se definen los paquetes turísticos que los viajeros podrán disfrutar a lo largo de 2025″.

En breves, estos solo algunos de los destinos, hoteles y otras empresas que estarán participando en la edición 44 de la Vitrina Turística de Anato.

Nuevas oportunidades

La Vitrina de Anato es el principal escenario de negocios en el país para la promoción del turismo, donde profesionales del sector descubren el potencial de expositores nacionales e internacionales y generan alianzas para fortalecer la industria.

Petro en la apertura

El acto de apertura de la Vitrina Turística de Anato 2025 será el miércoles 26 de febrero y contará con la presencia del presidente Gustavo Petro. Esta feria también ha servido para exponer las necesidades del sector y los resultados alcanzados.

Evento profesional

Es un evento cerrado al público. Allí participan empresas que ofrecen servicios y productos turísticos, como agencias de viajes, mayoristas, operadoras, compañías de cruceros, hoteles, empresas de seguros, aerolíneas e instituciones educativas, entre otras.

Más encadenamiento

Como complemento a Colombia Travel Mart, el 26 de febrero se llevará a cabo la rueda de encadenamiento, un espacio exclusivo para fortalecer la industria turística local, donde 180 proveedores colombianos de 26 departamentos se reunirán con 78 compradores nacionales.

Aruba sobresale en el Caribe

Aruba celebrará que ha sido reconocida como el destino número uno del Caribe en los prestigiosos premios Travelers’ Choice 2025 de Tripadvisor, consolidándose como el favorito de los viajeros. Adicionalmente, Eagle Beach, una de sus playas, fue considerada la playa número uno del Caribe y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en los reconocidos premios.

MiPymes de turismo de Bogotá y la Región presentan lo mejor de su oferta

60 empresas apoyadas por la Cámara de Comercio de Bogotá estarán en la vitrina turística. Bogotá y 58 municipios reúnen 11.225 empresas de turismo. En la feria, los visitantes conocerán la oferta turística de la capital colombiana y Cundinamarca en naturaleza, cultura y gastronomía.

Florida es favorito

Visit Florida celebrará que, en 2024, el estado alcanzó las cifras turísticas más altas de su historia. Además, Universal Orlando Resort y las ciudades de Kissimmee, Orlando, Miami, Fort Lauderdale, Clearwater y St. Petersburg presentarán su oferta.

Nariño, cinco mundos por descubrir

Nariño, tierra de contrastes, donde empieza el País de la Belleza, también participará en la vitrina con sus múltiples cualidades imponentes que hacen que su “stand” siempre se destaque. Allí, un año más, los visitantes podrán sumergirse en su cultura, vivir la riqueza de su gastronomía, descubrir paisajes de ensueño y conocer toda su oferta turística religiosa, cultural y natural.

Evento épico

Universal U&U sumergirá a los asistentes en un universo de emociones sin precedentes. Durante el evento se revelarán detalles sobre Universal Epic Universe, el parque temático que se inaugurará en mayo y promete revolucionar la industria.

Crucero revolucionario

Royal Caribbean compartirá más información sobre Legend of the Seas, la tercera incorporación de Icon Class, que navegará por el Caribe desde Fort Lauderdale (Florida). Siguiendo el legado de Icon of the Seas y Star of the Seas, ofrecerá experiencias inigualables.

Curazao sigue creciendo

Curazao celebró un 2024 histórico, con 700.249 pernoctaciones, 20 % más que en 2023, y un total de 1′570.670 turistas, incluyendo quienes pasan la noche, realizan excursiones de un día o llegaron en crucero. En el Curazao Fest, los asistentes descubrirán la magia de la isla.

Colombia, cultura y naturaleza

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, promoverá el turismo cultural y natural en 58 estands que destacarán la diversidad de Colombia, con una inversión de $12.826 millones provenientes de la parafiscalidad del turismo.

La Guajira estrena marca

La Guajira se alista para brillar en la vitrina con una estrategia renovada. Presentará su nueva marca, “Descubre La Guajira”, junto a la campaña “Cultura eterna, aventura inigualable”, destacando su riqueza cultural y atractivos únicos. Con alianzas estratégicas, promoción multidestino y mayor conectividad aérea, busca atraer turistas internacionales y fortalecer su desarrollo económico.

Perú y su gran oferta

Promperú presentará una oferta diversa que incluirá gastronomía, aventura y cultura, con “cooking shows”, danzas y experiencias inmersivas. Además, promoverá Lambayeque, una región reconocida por su riqueza cultural y su turismo sostenible.

Nuevos hoteles

Wyndham Hotels & Resorts participará con más de 11 hoteles de Colombia, Curazao, México, Perú, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, y anunciará la inauguración de cinco nuevas propiedades en nuestro país para los próximos dos años.

Montería llega con fuerza

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, estará con otros delegados de la capital de Córdoba, para mostrar las riquezas de la ciudad. Entre ellas, destacarán que este destino apunta a convertirse en la capital nacional del turismo deportivo.

¡Hay que visitar Jalisco!

Jalisco, el estado mexicano que sorprende con su gran oferta de atractivos turísticos y que cada año recibe más colombianos, ofrecerá una experiencia donde la riqueza de la cultura del país norteamericano cobra vida a través de su gastronomía, música y tradiciones.

Civitatis crece

Civitatis refuerza su presencia en la Vitrina Turística Anato 2025, consolidando alianzas y ampliando su portafolio en Latinoamérica. Con una meta de crecimiento global del 40 %, la empresa apuesta por mercados claves como Colombia, México y Brasil.

Acotur, en Anato

La Asociación Colombiana de Turismo Responsale (Acotur) participará por primera vez con su propio estand en la vitrina. Además de seguir fomentando el turismo sostenible, la entidad revelará el destino oficial del VII Encuentro de Turismo Sostenible.

¡Pura vida!

Costa Rica contará con un “Mercatico”, un espacio dentro de la vitrina donde los asistentes podrán experimentar de cerca la riqueza de su biodiversidad. En los últimos tres años, más de 83.810 colombianos han explorado sus ecosistemas, playas ecológicas y su gastronomía.

Hoteles presentes

Karisma Hotels & Resorts, con presencia en República Dominicana, México, Jamaica, Serbia y próximamente Roatán (Honduras), presentará en Anato sus últimas innovaciones como líder en entretenimiento experiencial dentro del segmento “All Inclusive”.

“Destinos que transforman”, un nuevo pabellón

En un esfuerzo por resaltar la diversidad turística de Colombia y su impacto positivo en las comunidades, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y Fontur han lanzado “Destinos que transforman”, un pabellón que reúne iniciativas sostenibles e inclusivas.

Entre las propuestas destacadas se encuentran “Turismo con propósito”, que promueve experiencias lideradas por comunidades rurales, ancestrales y LGBTIQ+; “Pueblos patrimonio”, un homenaje a 18 destinos de gran valor histórico, y “Colombia, destinos de paz”, que impulsa el turismo en zonas afectadas por el conflicto armado.

Además, la sección “Excelencia Colombia” premiará a los destinos con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

La gastronomía colombiana también tendrá un espacio con una muestra de 10 cocinas tradicionales, permitiendo a los asistentes deleitarse con la riqueza culinaria del país.

