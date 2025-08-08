Vuelve el Festival de Cometas 2025 en Villa de Leyva: ¿qué novedades traerá?

El Festival del Viento y de las Cometas, que esta vez se realizará del 16 al 18 de agosto, no es solo una cita para los amantes de esta actividad Foto: Alcaldía de Bo

Si busca un lugar donde el viento sea protagonista y el cielo se llene de color, Villa de Leyva es el destino perfecto. En este rincón de Boyacá, rodeado de historia y paisajes imponentes, cada agosto el aire se convierte en lienzo para cometas de todas las formas y tamaños, en un espectáculo que une tradición, creatividad y emoción.

El Festival del Viento y de las Cometas, que esta vez se realizará del 16 al 18 de agosto, no es solo una cita para los amantes de esta actividad, sino una celebración que transforma la plaza principal —la más grande de Colombia— en un escenario donde familias enteras, visitantes y locales comparten la magia de ver volar sus creaciones bajo un cielo despejado y libre de contaminación lumínica.

De hecho, para este 2025, la Plaza Mayor de Villa de Leyva no solo reunirá a sus habitantes y visitantes habituales, sino que contará con un invitado especial: México. En diálogo con El Espectador, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, explicó que este año el festival busca consolidarse como un evento de alcance internacional:“En nuestro plan de desarrollo hemos querido que festivales tradicionales, como el Festival del Viento y las Cometas, alcancen proyección global. En esta edición tendremos como invitado a México, con el objetivo de darle aún más color, atraer expertos internacionales y ampliar la visibilidad de nuestra fiesta”.

El mandatario agregó que la meta para esta edición es superar los 50.000 asistentes durante los tres días del evento, atrayendo familias de todo el país y visitantes extranjeros. “Este festival impulsa la economía local y regional, beneficiando a hoteles, restaurantes y a todo el sector de servicios. Estamos listos para recibir a un gran número de visitantes y vivir juntos una celebración inolvidable”.

¿Qué tan importante es el evento?

Según Gamboa, una de las grandes novedades del festival 2025 es la participación de México como país invitado especial, que llegará a Villa de Leyva con una delegación excepcional compuesta por dos clubes cometeros especializados. Estos grupos presentarán cometas de gran tamaño, caracterizadas por su colorido espectacular y diseños únicos, las cuales se convertirán en el show central y la principal atracción visual en la icónica Plaza Mayor de la ciudad colonial.

“La experiencia cultural mexicana trasciende el vuelo de cometas, ofreciendo al público una muestra gastronómica y artesanal con productos auténticos provenientes de distintas ciudades mexicanas. Esta exhibición permitirá a los visitantes conocer y degustar la diversidad culinaria y artesanal del país azteca, enriqueciendo significativamente la propuesta cultural del festival y creando un verdadero intercambio cultural entre Colombia y México”, dijo el alcalde.

Como complemento a la oferta gastronómica y artesanal, el público podrá disfrutar de una presentación especial del prestigioso Ballet Folklórico de la Ciudad de México. Este reconocido grupo artístico traerá danzas tradicionales que representan la riqueza cultural mexicana, ofreciendo una experiencia inmersiva que enriquecerá significativamente la dimensión cultural del festival y creará momentos memorables para todos los asistentes.

“Algo importante que debemos tener en cuenta es que el Festival del Viento y las Cometas genera un impacto económico extraordinario que impulsa de forma significativa tanto la economía local como regional. Villa de Leyva se distingue por contar con la mayor oferta de hospedaje de todo el departamento de Boyacá, superando las 18.000 camas registradas oficialmente en la Secretaría de Turismo y la Cámara de Comercio, lo que demuestra su capacidad para recibir grandes volúmenes de visitantes durante eventos masivos como este festival tradicional”, mencionó.

Este año, el Festival del Viento y las Cometas presentará un programa que pondrá a prueba la creatividad y la destreza de los participantes, con actividades para todos los gustos y edades:

Competencias en diversas categorías , como vuelo de cometas artesanales, espectaculares vuelos nocturnos, pruebas de vuelo vertical y categorías especiales para jóvenes entusiastas.

Exhibiciones y demostraciones de cometas gigantes, competencias de vuelo en equipo y pruebas de larga distancia, con la participación de clubes cometeros locales junto a representantes de otras regiones.

Presentaciones culturales y musicales, con noches animadas el sábado y domingo gracias a la participación de grupos locales y nacionales.

Según el alcalde Víctor Gamboa, este evento “ha perdurado más tiempo que la edad de muchos de nuestros habitantes y se ha convertido en parte esencial del ADN cultural de la región, impactando no solo la economía local, sino también impulsando el desarrollo deportivo y cultural”.

El impacto económico positivo del festival se extiende estratégicamente más allá de los límites del municipio, beneficiando directamente a municipios vecinos como Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira y Santa Sofía. Estos lugares experimentan un aumento considerable de visitantes durante el festival, lo que activa sus economías locales y fortalece la integración turística regional, creando un corredor económico que potencia el desarrollo de toda la zona.

“Para los turistas, aquí encontrarán un lugar que lo tiene todo y, además, es seguro. Villa de Leyva se ha posicionado como pionera en la construcción de una ciudad inteligente, segura y sostenible en Colombia, consolidándose como uno de los destinos turísticos más confiables del país. Este logro ha sido posible gracias al fortalecimiento de comités especializados en gestión del riesgo, seguridad y movilidad, que han creado un entorno propicio para que tanto visitantes como residentes disfruten de los festivales tradicionales con total tranquilidad y en un ambiente auténticamente familiar”, dijo Gamboa.

Según el mandatario, la estrategia de seguridad implementada durante el Festival del Viento y las Cometas cuenta con el respaldo estratégico de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, instituciones que despliegan tecnologías avanzadas y estrategias integrales para garantizar la protección en todo el territorio municipal.

Esta cobertura de seguridad no se limita únicamente a la zona urbana donde se desarrolla el evento principal, sino que se extiende comprehensivamente a la zona rural, área que actualmente concentra una amplia y diversificada oferta hotelera, turística y cultural.

