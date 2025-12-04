Vuelve el tren navideño de Boyacá: este es el recorrido, horarios y precios

La activación del tren turístico en diciembre es una excelente oportunidad para complementar los tradicionales paseos de luces en Corrales, Boyacá. Foto: Cortesía Mincomercio

Si desea vivir un diciembre distinto, lejos de la rutina y con el encanto de los paisajes boyacenses vistos desde la comodidad de una silla, el Tren de la Vida y la Esperanza vuelve para transformar la Navidad en una experiencia inolvidable. Esta iniciativa de la Fundación Paz del Río retomará su recorrido por Nobsa, Corrales y Paz de Río, llevando luz, tradición y espíritu festivo a lo largo de sus vías.

Aquí le contamos todo lo que debe saber para ir.

¿Qué podrá ver en el trayecto?

El Tren de la Vida y la Esperanza regresa para encender la temporada navideña en Boyacá desde el 12 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026. Esta iniciativa de la Fundación Paz del Río volverá a unir a Nobsa, Corrales y Paz de Río con un trayecto que invita a vivir la Navidad desde una perspectiva diferente, llena de nostalgia y emoción.

Este año, el tren contará con tres vagones de lujo, fabricados completamente en Boyacá, equipados con baño, aire acondicionado y asientos de máxima comodidad. A ellos se suma el tradicional vagón legado, que por años ha acompañado a la comunidad y que mantiene viva la historia ferroviaria de la región.

En conjunto, los tres vagones de lujo pueden transportar hasta 156 pasajeros, mientras que el vagón legado tiene capacidad para 60 personas, lo que permite movilizar a un total de 216 viajeros por recorrido, incluyendo espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

El tren ofrecerá tres rutas diseñadas para disfrutar del paisaje boyacense y de la magia navideña.

Una de ellas conecta a Nobsa y Corrales, permitiendo recorrer dos de los municipios más representativos de la temporada decembrina. También estará disponible el circuito completo, que enlaza Nobsa, Paz de Río y Corrales en un solo viaje. A estas rutas se suma Se Ilumina Corrales, un trayecto diurno pensado para apreciar la iluminación, la planta industrial y el ambiente festivo del municipio luz de Colombia.

Durante cada recorrido, los pasajeros podrán disfrutar de música navideña y de una oferta gastronómica con preparaciones típicas boyacenses, bebidas calientes y postres tradicionales, todo pensado para crear un ambiente cálido y familiar. Los vagones, amplios y cómodos, ofrecen una experiencia diseñada para quienes buscan un plan tranquilo, contemplativo y con el encanto propio del tren.

Además de su atractivo turístico, el Tren de la Vida y la Esperanza tiene un propósito social y económico. En la estación férrea del barrio Nazaret, los viajeros encontrarán la Tienda Paz del Río, un espacio donde cerca de treinta emprendedores locales exhiben y comercializan productos de alta calidad. Así, el tren no solo brinda un viaje inolvidable, sino que también impulsa el talento y la economía de la región, fortaleciendo la identidad boyacense durante la época más luminosa del año.

¿Cómo ir al recorrido?

Las tres rutas se dividen así y puede comprar sus boletas en Tickets GYP.:

Ruta Nobsa – Corrales (ida y regreso)

Cinco días a la semana

Salida: 6:15 p. m. (estación férrea del barrio Nazaret, Nobsa)

Regreso: 10:30 p. m.

Tarifas: $48.000 en vagón de lujo / $43.000 en vagón legado

Circuito completo: Nobsa – Paz del Río – Corrales

Martes y viernes

Salida: 4:15 p. m.

Regreso: 10:30 p. m.

Tarifas: $55.000 en vagón de lujo / $50.000 en vagón legado

Ruta “Se Ilumina Corrales” (diurna)

Del 17 de diciembre al 4 de enero

Lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo

Tarifas: $45.000 en vagón de lujo / $40.000 en vagón legado

Tenga en cuenta que el tren tiene algunas condiciones

Cada pasajero ocupa silla. Todo niño mayor de 2 años debe pagar ticket y tendrá su propio asiento.

Menores siempre con adulto responsable. No se permite que viajen solos bajo ninguna circunstancia.

Su reserva aplica solo para su fecha y hora. Si no está presente en el momento de salida, el cupo se pierde.

Mascotas fuera del recorrido. Por seguridad y bienestar, no está permitido su ingreso.

No se permite comer ni beber dentro del tren. Tampoco ingresar alcohol, sustancias psicoactivas o viajar en estado de embriaguez.

Lleve ropa cómoda y buen abrigo. El recorrido es fresco, especialmente en horario nocturno.

¿Qué ver en cada municipio del recorrido?

Nobsa

Nobsa es un municipio boyacense con profundas raíces muiscas, cuyo nombre chibcha se asocia con la nobleza y la tradición del tejido, oficio que ha marcado su identidad desde tiempos prehispánicos. Su economía combina la artesanía en lana —famosa por la elaboración de ruanas— con actividades como la agricultura, la ganadería y la minería, especialmente la extracción de roca caliza. Además, conserva un valioso patrimonio cultural representado en sus iglesias, los telares, la tradición campanera y espacios como el Viñedo Puntalarga, donde se producen vinos artesanales.

El municipio también ofrece experiencias turísticas que van desde el senderismo en el páramo de La Rusia y la visita a cascadas y cuevas, hasta actividades como parapente y ciclomontañismo en el valle de Cuche.

Corrales

Corrales es uno de los municipios más pintorescos de Boyacá y cada diciembre se transforma en un verdadero espectáculo de luz. Sus habitantes decoran fachadas, calles y su imponente catedral gótica en piedra labrada, lo que convierte al pueblo en un escenario ideal para caminar de noche y disfrutar de sus alumbrados.

Además de sus decoraciones navideñas, Corrales ofrece una ruta histórica y cultural que incluye la casa donde murió el general Reyes Patria, el parque Juana Escobar, la iglesia San Judas Tadeo, la capilla doctrinera y espacios naturales como el puente Reyes, el manantial Saboyá y los ríos Playitas y Monguí.

Paz de río

Paz de Río es conocido como el municipio minero de Boyacá, un territorio donde conviven la actividad industrial, el entorno natural y un creciente interés turístico. Sus habitantes se dedican a labores agrícolas, ganaderas y artesanales, aunque la minería continúa siendo el eje de su economía.

Sin embargo, el municipio se proyecta como epicentro turístico del nororiente boyacense gracias a su paisaje, su historia y la hospitalidad de su gente. Entre los lugares más destacados están los picos de Pan de Azúcar y La Chorrera, la planta lavadora de Acerías Paz del Río, la piscina municipal y el malecón del río Chicamocha, todos perfectos para actividades de naturaleza y relajación.

