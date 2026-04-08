Vuelven a abrir el puente peatonal de la Torre Eiffel a 60 metros de altura: así puede subir

Disponible entre el 17 de marzo y el 3 de mayo de 2026, “El Vértigo en la Torre” combina adrenalina y paisaje en un mismo trayecto. Foto: SETE/J.Schlichter

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Visitar París es, para muchos, un viaje cargado de símbolos. Y en el centro de todos ellos está la Torre Eiffel, ese ícono que ha sido escenario de amores, promesas y recuerdos imborrables. Pero incluso este monumento, aparentemente inmutable, sigue encontrando formas de reinventarse.

Ahora lo hace con “Vértigo en la Torre”, una experiencia efímera que transforma la visita tradicional en algo mucho más intenso. El año pasado sorprendió a miles de turistas al permitirles cruzar, durante unas semanas, de un extremo a otro de la torre a través de una pasarela de 40 metros hecha de malla de alta resistencia. La propuesta no solo desafió la percepción del espacio, sino que convirtió al monumento en el hogar del puente urbano temporal más alto de Francia.

Más de 24.000 personas se atrevieron a dar el paso. Tras ese éxito, la experiencia regresa para una nueva temporada, invitando nuevamente a los visitantes a experimentar una forma distinta de recorrer la torre: no solo mirarla, sino atravesarla suspendidos en el aire, en una mezcla de vértigo, adrenalina y asombro.

¿Qué podrá ver aquí?

Ubicada a casi 60 metros de altura, en el primer nivel de la Torre Eiffel, esta instalación efímera propone una experiencia poco habitual en París: caminar, literalmente, sobre el vacío.

La atracción consiste en una pasarela de 40 metros que conecta los pilares este y oeste, construida con más de 25.000 paneles de malla metálica de alta resistencia. Totalmente enjaulada, la estructura garantiza la seguridad mientras desafía la percepción: el suelo se vuelve transparente y deja al descubierto el Campo de Marte, generando una sensación constante de vértigo y ligereza.

El recorrido está incluido en la entrada general y se accede desde la primera planta. Sin embargo, el paso se realiza en grupos reducidos, lo que permite una experiencia más inmersiva, donde cada paso se siente y cada mirada hacia abajo intensifica la emoción.

Disponible entre el 17 de marzo y el 3 de mayo de 2026, esta experiencia combina adrenalina y paisaje en un mismo trayecto. Aunque el ligero balanceo puede sugerir fragilidad, la estructura está diseñada para soportar más de 30.000 kg por metro cuadrado, convirtiéndola en un espacio completamente seguro. No es casualidad que algunos visitantes la describan como “caminar sobre una nube de acero”, evocando la sensación de los puentes colgantes del Himalaya.

Al final del recorrido, la experiencia no termina: una terraza efímera, bautizada como “La Vie en Fleurs”, espera a quienes se atreven a cruzar. Allí, entre flores y con vistas abiertas de la ciudad, es posible detenerse, tomar un respiro y celebrar —cóctel en mano— el haber conquistado, aunque sea por unos minutos, el vacío sobre París.

¿Cómo ir?

Para vivir “El Vértigo en la Torre”, lo primero es llegar a la Torre Eiffel y acceder a su primera planta, ya sea en ascensor o por escaleras. Allí, en medio del recorrido habitual, aparece esta experiencia efímera que estará disponible hasta el 3 de mayo de 2026 y que no tiene costo adicional: está incluida en la entrada general al monumento.

Eso sí, no basta con llegar. Una vez en la terraza del primer nivel, es necesario escanear un código QR para reservar un turno. No se puede hacer previamente por internet, y los horarios se asignan en franjas que suelen ir de 15 a 60 minutos, dependiendo del flujo de visitantes. Este sistema permite organizar el acceso sin alterar demasiado la circulación dentro de la torre.

Horarios

Lunes, martes y jueves: 11:00 a 18:00.

Miércoles, viernes, sábados y domingos: 11:00 a 20:00 (incluye vacaciones escolares en Francia).

Condiciones de acceso

Actividad gratuita con la entrada a la torre (entre 14,80 € y 36,70 € según el nivel).

Solo 4 personas pueden cruzar simultáneamente.

Abierta a mayores de 3 años (menores de 12 deben ir acompañados).

No se permiten tacones altos, cochecitos, maletas ni comida o bebida.

No recomendada para personas con vértigo severo.

No es accesible para personas con movilidad reducida.

Como toda experiencia al aire libre, su funcionamiento depende también del clima. En caso de vientos fuertes u otras condiciones adversas, el acceso puede cerrarse temporalmente. Aun así, para quienes estén en París durante estas semanas, el plan es claro: subir, reservar turno y decidir si dar —o no— el paso sobre el vacío.

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