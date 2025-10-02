Montego Bay, Jamaica, el lugar de la segunda edición de Destino Oculto

Wingo anunció una nueva ruta aérea que conecta a Colombia con Jamaica. / Cortesía Foto: Cortesía Wingo

Montego Bay, en Jamaica, fue el lugar elegido por Wingo y Corona para la segunda edición de Destino Oculto. Este jueves, 2 de octubre, dos aviones despegaron desde Bogotá y Medellín con 372 pasajeros a bordo.

Los viajeros descubrieron el destino hasta que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Sangster (MBJ), tras un vuelo de cerca de tres horas.

La aerolínea también anunció que Montego Bay se convertirá en su nueva ruta, siendo la única empresa en Colombia que conectará de manera directa a Bogotá con esta ciudad jamaiquina.

“Este anuncio es doblemente especial: primero, porque el vuelo con Destino Oculto volvió a sorprender a cientos de viajeros con una experiencia única en América Latina, y segundo, porque revelamos que Bogotá -Montego Bay es ahora nuestra nueva ruta internacional. Nos llena de orgullo ser la única aerolínea que volará directo desde Bogotá hacia este paraíso caribeño”,afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

Cabe resaltar que en 2024, las llegadas de ciudadanos colombianos a Jamaica aumentaron un 32,3 % en comparación con 2023 y, solo en el primer semestre de 2025 (enero–junio), se registró un crecimiento adicional del 25,2 % interanual, de acuerdo con las cifras de Jamaica Tourism Board.

Los vuelos hacia ese destino comenzarán desde el 18 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, con dos frecuencias a la semana (jueves y domingo). La aerolínea mencionó que los tiquetes ya están disponibles en su plataforma digital.

¿Qué es Destino Oculto?

Se trata de una de las propuestas más disruptivas de la aviación en América Latina que cuenta con actividades exclusivas y beneficios diseñados por las marcas aliadas.

El evento es una plataforma que combina turismo, entretenimiento y experiencias memorables. Vale la pena mencionar que los pasajeros compran la experiencia, sin saber a dónde van.

Esta segunda edición elevó la experiencia con dos vuelos simultáneos desde Bogotá y Medellín.

Además, su sumó un día adicional de estadía y la participación de nuevos aliados como O Boticário, Durex, Holafly y Gatorlit. Los 372 pasajeros disfrutarán de cuatro días de desconexión en el hotel Secrets St. James de la cadena World of Hyatt.

¿Qué incluye la experiencia en el Destino Oculto 2025?

Tiquete ida y regreso hacia y desde el Destino Oculto.

Alojamiento en acomodación doble en hotel 5 estrellas de World of Hyatt.

Alimentación y bebidas.

Experiencias Corona.

Tours en el destino.

Tarjeta de asistencia de viaje.

Traslados en el destino.

Equipaje en bodega de 23 kg.

Un morral o cartera en cabina.

Experiencias Durex y Oboticario

