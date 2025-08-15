WTTC anuncia primeros líderes para su Cumbre Mundial del Turismo 2025 en Roma

La 25ª edición de la Cumbre Mundial del Turismo del WTTC se realizará en Roma. Foto: EFE - Daniel Cáceres

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció la primera ola de ponentes que encabezarán la 25ª Cumbre Mundial, un evento histórico que reunirá a las figuras más influyentes del sector del 28 al 30 de septiembre en Roma, Italia.

En colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, ENIT, el Municipio de Roma y la Región de Lacio, el encuentro tendrá lugar en el icónico Auditorium Parco della Musica y pondrá sobre la mesa debates estratégicos y compromisos clave para el futuro de una industria que representa el 10 % del PIB mundial.

Entre los primeros nombres confirmados figuran William E. Heinecke (Minor Hotel Group), Matthew Upchurch (Virtuoso), Jane Sun (Trip.com Group), Gaurav Bhatnagar (TBO.com), Jerry Inzerillo (Diriyah Company), Pierfrancesco Vago (MSC Cruises), Paolo Barletta (Arsenale Spa), Andrea Grisdale (IC Bellagio), Desiree Bollier (The Bicester Collection), Anthony Capuano (Marriott International), Caroline Beteta (Visit California), Christie Travers-Smith (Google), Elie Maalouf (IHG), Decius Valmorbida Menezes (Amadeus) y Zubin Karkaria (VFS Global).

También participarán Puneet Chhatwal (Indian Hotels Company), Julie Shainock (Microsoft), Hashil Al Mahrouqi (OMRAN Group) y Massimo Caputi (Terme & Spa Italia).

Durante la Cumbre, Greg O’Hara, presidente saliente de WTTC y fundador de Certares, cederá el cargo a Manfredi Lefebvre, presidente de Heritage Group y co-presidente de Abercrombie & Kent.

Julia Simpson, presidenta y CEO de WTTC, destacó: “La Ciudad Eterna es el escenario perfecto para que líderes de todo el mundo se reúnan a innovar, colaborar y generar una década de crecimiento sostenible”.

Mientras que la ministra italiana de Turismo, Daniela Santanchè, subrayó que el evento “será un momento histórico y una oportunidad para impulsar grandes inversiones en Italia”.

Greg O’Hara señaló que Roma será “una plataforma de lanzamiento para la próxima década de crecimiento e innovación”, mientras que Lefebvre afirmó que el encuentro será “una oportunidad para forjar conexiones y dejar un legado duradero”.

La organización adelantó que en las próximas semanas se anunciarán más ponentes y sesiones, con un programa enfocado en retos urgentes y oportunidades emergentes para un sector que genera millones de empleos, impulsa la resiliencia económica y conecta comunidades a nivel global.

