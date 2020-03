Una noche en el cementerio

El hijo del enterrador dijo que ahí estaban los restos del Barón del Cementerio. “Yo no quiero vaina con el Barón”, murmuró hasta tres veces. Llevaba la pala al hombro, los pantalones remangados a media pierna y unas chancletas de goma que levantaban una polvareda de caliche a cada paso. Para no perturbar el descanso del Barón —rey de los muertos, según la tradición vudú—, dimos una vuelta tonta por la empalizada de púas, bordeando todo el camposanto. La luz de una lámpara de aceite nos guio hasta el lugar señalado en el papel que nos dio el viejo Puig. Propuse que hiciéramos turnos para cavar el hoyo. Cada 15 minutos, uno de los tres agarraba la pala. Aunque la madrugada refrescaba el ambiente, sudábamos como cerdos en puya. A mí me atormentaba la idea de que una culebra saliera de la maleza y se me enredara en los pies. El hijo del enterrador me dijo que podía estar tranquilo: “¿Uté no sabe que la culebra le tienen mieo’ a lo muelto?”.

A sus 90 años, el viejo Puig recitaba versos de memoria, sobre todo de Lorca, de Machado y de su paisano Joan Vinyoli. Cantaba habaneras que acompañaba con el tamborileo de sus dedos sobre el mostrador. La Mercè empezó siendo un pequeño quiosco que perturbaba las miradas de los vecinos de Cutupú. El único puesto que vendía cosas que no servían para nada. Los libros estaban colocados en las baldas de pino que mi abuelo hizo a pedido del catalán. Mi abuelo decía que los españoles tenían un pacto con el diablo. Que llegaban a las Antillas con los bolsillos vacíos y, al cabo de un tiempo, con los oficios más inverosímiles, prosperaban más que cualquier nativo que se hubiera pasado la vida doblando el lomo en un conuco. Estaba seguro de que no sería así para el catalán. “¿A quién se le ocurre que la gente de aquí va gastar sus chelitos en libros?”. El viejo Puig movía los hilos de un suculento contrabando. Los libros que salían de su trastienda eran enviados por correo con una carta escrita de su puño y letra y el sello distintivo de La Mercè: un libro y una hoz. La hora de su desgracia llegó cuando alguien, seguramente un calié de la dictadura, interceptó un paquete que iba dirigido a su mejor clienta, la señorita Mirabal.

“¡Vea! Aquí hay algo blandito”, dijo el muchacho. “¿Cómo que blandito?”. Raúl y yo nos miramos. El saco tenía la boca amarrada con una soga. Cuando lo arrastramos fuera del hoyo, vimos que conservaba unas palabras impresas: rectitud, trabajo, libertad. No quisimos presentarnos ante el viejo Puig sin confirmar que se trataba de lo que estábamos buscando. Cortamos la soga con una navaja. Como ninguno de los tres se atrevió a meterle mano al saco, vaciamos su contenido al lado del montón de tierra. Alcanzamos a ver El extranjero, de Albert Camus; 1984, de George Orwell; Hojas de hierba, de Walt Whitman; Mujercitas, de Louisa May Alcott y La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. La luz de la lámpara nos había abandonado. Volvimos a poner los libros dentro del saco, tapamos el hoyo y salimos del cementerio a tientas, evitando los dominios sagrados del Barón. En la trastienda de la librería, el viejo Puig nos esperaba sentado en su mecedora, fumándose un túbano, como si todos estos años hubiera estado aguardando el reencuentro inevitable con sus viejos amigos, sepultados dos días antes de que lo interrogaran en la cárcel de La 40. El viejo Puig no nos dijo una sola palabra hasta que vio los 27 libros colocados sobre el desgastado mostrador de La Mercè: “¡Me cago en los huesos del Generalísimo!”.

