El profesor que llevó tecnología a escuelas rurales de Ituango

Paula Casas / @PauCasasM

A Martín* la violencia que azota Ituango le arrebató a su mamá. Para recordarla con la canción favorita de ella, la misma que utilizaba para despertarlo todas las mañanas antes de ir al colegio, creó una aplicación para Android. La herramienta, que funciona como una alarma, hace que su esencia aún permanezca en cada rincón de su casa. Esta hazaña conseguida por Martín era impensable hasta unos años en este municipio, donde aún como secuelas de la guerra hacen presencia grupos al margen de la ley, algunos de ellos se disputan el control por las rutas del narcotráfico.

Con el programa “Escuela Nueva” Martín logró hacerle un homenaje a su mamá. Esta iniciativa impulsada por Carlos Andrés Guevara, ingeniero electrónico, busca abrirles la puerta del mundo virtual a las escuelas rurales de este municipio. Paradójicamente, allí los jóvenes, que en teoría por su edad son nativos digitales, ni siquiera sabían cómo prender un computador, mucho menos tenían nociones de cómo utilizar herramientas tecnológicas.

Carlos llegó a Ituango el 8 de enero de 2019 luego de desempeñarse durante muchos años como docente de matemáticas del Colegio Hontanares, una institución privada de estrato alto en Envigado. Mientras realizaba la tesis de maestría en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Educación de Antioquia le ofreció dictar clases en Ituango. Al principio pensó que era una locura y, luego tras la negativa de su familia, aceptó. Estaba seguro de que su vida necesitaba un cambio y que en este municipio tan olvidado de Colombia lo podría encontrar.

No se topó con un panorama lejano al que le pintaban. El conflicto seguía siendo un tema latente, sus habitantes estaban marginados por la guerra y sus calles y colegios eran el reflejo de ese olvido. Carlos llegó como docente a la Institución Educativa Rural José Félix Restrepo, a una hora de la cabecera municipal, y se encontró con otra dura realidad. Solo había un profesor para cada una de las diez sedes de la escuela y muchos de esos niños tenían vacíos y falencias en las materias básicas de la educación media. “Por supuesto que no era culpa de los educadores, ellos hacen su mejor esfuerzo. No tenían cómo enseñar. Ni siquiera hay herramientas, mucho menos internet”, confiesa. Según la Secretaría de Educación de Antioquia, solo 440 sedes rurales, de las 3.921 que hay, tienen una conexión permanente a internet.

En uno de los rincones del salón estaban arrumados los computadores y tabletas que la gobernación de Sergio Fajardo les entregó en 2012. Carlos los desempolvó y empezó a revisarlos uno a uno. Más de la mitad estaban dañados, tenían problemas con los discos duros o los sistemas operativos no funcionaban. Los arregló y descubrió que la mejor manera para poder llevarle la información a los alumnos era por medio de Moodle, una plataforma que no necesitaba estar conectada a internet. Pero se presentó otro desafío: la mayoría de los docentes eran licenciados en teología, por lo que quedaban vacíos en otras asignaturas.

Tras este reto, Carlos le apostó a que cada profesor eligiera una especialidad para profundizar e ir alimentado la plataforma. “Para cada una de las sedes solo hay un maestro y es muy difícil que sean expertos en todas las materias. Lo que hacemos es nutrir a diario el Moodle con diferentes actividades, en matemáticas, ciencias, sociales, en fin. Así, cuando llegan a las escuelas, no necesitan una buena conexión. Algunas de ellas están a cuatro horas de la cabecera municipal, imagínese, allá qué va a llegar internet”, dice Carlos.

Luego de ver que los más de 360 estudiantes de las instituciones estaban avanzando en robótica, ciencia y tecnología, en septiembre de 2019 la Secretaría de Educación de Ituango instaló internet en la escuela, sin embargo, todavía funciona de forma inestable por las lluvias o la nubosidad. Aunque son equipos de ocho años y tienen un servicio intermitente, para los jóvenes de este municipio esa plataforma lo es todo. Con el propósito de seguir conectando a la Colombia rural, Carlos le hace un llamado a los otros entes estatales para que donen equipos, “son muchachos con talento que solo necesitan más ayuda”, sentencia.