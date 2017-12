BRP trae a Colombia el Maverick Trail

Nicolás Fernández Sánchez*

Compacto y potente. Estas son las dos palabras con las que describiría al pequeño todoterreno que BRP trae a Colombia y en el que nos adentramos en los caminos que ofrece el sureste brasileño.

La prueba de manejo a medios incluyó casi todas las superficies que definen el término off-roading o todoterreno. Atravesamos paisajes empedrados con grandes troncos en el suelo, ríos poco profundos y extensos barriales en los que el nuevo Maverick se hizo protagonista por su dominio, versatilidad, pero sobre todo, por su inagotable exposición de fuerza.

El lugar que nos brindó parte de su extensión para la prueba fue el municipio de Campo Alegre, dentro del estado de Santa Catarina, del que sobresalen sus montañas e impredecible clima. Este último, capaz de convertir en segundos un día soleado en uno gris y húmedo, y de paso, hacer del camino un impredecible barrial.

Lo primero que hay que resaltar del Maverick es la comodidad que ofrece a sus pasajeros. Es importante hablar de ella, pues a simple vista parece un vehículo angosto, de exactamente 1,27 metros de ancho y tres de largo. Pero las apariencias engañan. Su interior es amplio y evita el contacto entre piloto y copiloto que se da en otros modelos del mismo segmento.

Estar dentro de este vehículo permite reconocer varios aspectos que fueron tenidos en cuenta durante su creación. Aparte de la amplitud que contrasta con su exterior, sobresale la comodidad. Antes de realizar la prueba, uno de los voceros de la marca habló sobre sus sillas, dato que prácticamente pasó por alto a causa de otros contundentes, como el de su capacidad de combustible, líder en el mercado, con 10 galones, o su capacidad de remolque de 680 kilogramos.

Más de media hora después de iniciar el trayecto recordamos ese dato, el del diseño de sus asientos, bajo una tecnología llamada Ergoprint, que ofrece lo que promete, comodidad y disminución de la fatiga tras largas jornadas al volante.

Bastó accionar el acelerador por primera vez para sentir el tremendo rugido de este Side by Side. Esta fue la primera garantía, el primer voto de seguridad que le dieron sus pasajeros al vehículo frente a las impredecibles superficies que estábamos a punto de recorrer.

Tuvo que pasar casi una hora para sentirse seguro al volante, y no por desconfianza del producto o por temor a los a veces improvisados caminos dentro del bosque, sino por el poder que se desata una vez es oprimido el pedal derecho. Fue en el momento en que reconocimos la fuerza del vehículo cuando nos familiarizamos con él.

Una situación similar a cuando se cabalga por primera vez y pasado un tiempo se crea un lazo entre el caballo y su jinete.

Y no es para menos. Detrás del dinámico y casi familiar diseño del nuevo Trail, hay un motor Rotax bicilíndrico en V de alto torque, que varía entre los 51 y 75 caballos de fuerza según su versión.

El recorrido terminó 20 kilómetros después, suficientes para poner a prueba el último lanzamiento de BRP, en su segmento Can Am. El Side by Side con el que la compañía invita a los colombianos a recorrer con un toque de adrenalina los diferentes terrenos y ecosistemas con los que cuenta nuestro país.

En Colombia el concesionario Los Coches es el distribuidor autorizado de la marca y en sus vitrinas ya se encuentran las dos versiones del Maverick Trail, cuyo precio oscila, según su versión (Dps o base) y tipo de motor, entre los $66’800.000 y los $71’700.000.

*Invitado por Los Coches