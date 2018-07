En materia de SUV

Mazda renueva su portafolio

Redacción Especiales

Hoy por hoy no es un secreto para nadie que el segmento de los SUV es uno de los más atractivos y constantes en su crecimiento dentro de una industria que, luego de tres años, por fin comienza a estabilizarse. De hecho, mientras en períodos pasados la mayoría todavía muestra números rojos, los utilitarios los dan en verde.

Las marcas han enfocado sus esfuerzos en traer más y más SUV: la cuenta hoy se acerca a los 30 modelos. Tres de ellos, incluido el más vendido en el país, pertenecen a Mazda, marca que por estos días es la tercera con mayor crecimiento en junio, con respecto al mismo período del año pasado y la quinta en la lista de ventas acumuladas de Andemos.

Conscientes, como todos, de los resultados de las presidenciales y el inminente final del Mundial, y sabiendo que la economía y la competencia serán más dinámicas para el segundo semestre de 2018, los japoneses revelaron sus primeras tres cartas: las ediciones 2019 de las CX 3, 5 y 9. Con más tecnología y nuevas configuraciones de equipamiento para complementar su oferta en el país, Mazda comienza a moverse. El complemento es un lanzamiento, el más importante para la marca este año, que se augura para finales de este mes.

La que debuta

La edición mejorada de la CX-3 aterrizó en el país a finales de mayo pasado. La más compacta de la familia SUV de Mazda acababa de ser presentada en el Salón del Automóvil de Nueva York y llegó a Colombia con cinco niveles de equipamiento: Prime MT, Prime AT, Touring AT, Grand Touring AT, Grand Touring LX AT AWD. Sin lugar a dudas, lo que más destaca de esta novedad es la incorporación del sistema de control G-Vectoring, que poco a poco ha sido instalado en todos los vehículos de la marca. Gracias a este desarrollo se suavizan los cambios bruscos de movimiento que generan las fuerzas G sobre el cuerpo, entregando mayor confort, estabilidad del vehículo y respuesta más rápida en la dirección. Por otra parte, es notoria la evolución del diseño KODO de la casa nipona, que se refleja principalmente en su parrilla delantera, diseño de las luces y nuevos rines de 16” y 18”, así como en el interior, que cuenta con un nuevo diseño de la consola central, ahora con descansabrazos, freno de parqueo con accionamiento eléctrico y función Autohold de retención automática de frenos.

La más vendida

La nueva CX-5 fue lanzada hace menos de un año, sin embargo, parece que 698 cambios y cuatro versiones no fueron suficientes para los japoneses, quienes ahora llegan con una quinta para mantener la posición como el más vendido de su segmento, con 2.272 unidades este año. Llamada Grand Touring 4x2, el SUV llega equipado con motor 2,5 litros, capaz de entregar 188 caballos de fuerza. Se trata de una opción ideal para quienes buscan alto equipamiento y lujo, sin requerir las funcionalidades propias de los 4x4. Cabe recordar que dentro de este modelo ya existían dos versiones Grand Touring, la AWD y la AWD LX, que en términos de configuración se encuentran en el nivel más alto. No obstante, a diferencia de sus hermanas y al prescindir del 4x4, también se pierde el sistema inteligente que activa automáticamente la tracción en las cuatro ruedas cuando lo ve necesario. Esto a su vez contribuye a que disminuya el costo del vehículo, de $110’700.000 que cuesta la Grand Touring AWD a $105’300.000. Asimismo, se mantienen otras características, como los rines en aluminio de 19”, los ocho sensores de parqueo, el sunroof, los asientos en cuero y los parlantes Bose.

La hermana mayor

Con siete plazas, la CX-9 es el vehículo más amplio dentro de la gama de SUV de Mazda. Además del sistema G-Vectoring, que ya se ha visto en la CX-5, y los Mazdas 2, 3 y 6, la versión 2019 de este utilitario, ahora cuenta con mejoras sustanciales en insonorización, control de vibraciones y asistencia inteligente de frenado delantero en ciudad, con lo que gana la capacidad para detectar peatones en la vía. Estas novedades se suman a otras ya conocidas, como el turbo de presión dinámica, las luces led inteligentes, los rines en aleación de aluminio de 20” y el sistema inteligente i-ACTIV AWD (All-Wheel Drive) que, a través de 27 sensores, evalúa las condiciones de la vía y las operaciones de conducción para ajustar con precisión la distribución del torque sobre los ejes delantero y trasero, ofreciendo una conducción más segura en cualquier superficie de la carretera y siendo amigable con el ambiente.