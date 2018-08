Nissan Sentra SR: renovado y deportivo

esteban dávila náder

Un viejo favorito de los colombianos llegó recientemente al país con un look más deportivo. Seis generaciones -la última lanzada en 2013 y renovada en 2016- y más de 20 mil unidades rodando por el territorio nacional no son suficientes para Nissan, que, con prontitud y ante el arribo del Jetta y el Corolla, reveló su as para competir en el segmento de los sedanes familiares: el Sentra SR.

A grandes rasgos, la nueva versión no se aleja mucho de las otras tres disponibles en el país. Sin embargo, el diablo está en los detalles y el SR viene cargado con unos cuantos bastante interesantes. Es el caso del diseño exterior, que gana una imagen más deportiva, gracias a los estribos laterales, a los rines bitono de 17”, un pronunciado spoiler trasero y varios detalles cromados, como la barra sobre la placa y el escape.

Con lo anterior, el sedan transmite una identidad más agresiva y juvenil, que se complementa en el frente con la ya conocida parrilla V-Motion, con exploradoras, luces led y faros de día en forma de boomerang. La presencia del sunroof, que hasta ahora solo se veía en la versión Exclusive, también afianza dicha sensación.

No obstante, hay que recordar que el Sentra sigue concibiéndose como un auto familiar, característica que se confirma al abrir las puertas y revisar un interior prácticamente intacto. Es acá donde se hace evidente la distancia entre ejes de 2,7 metros, los 1,5 metros de alto y los 1,76 metros de ancho, que lo convierten en uno de los modelos más grandes de su segmento.

En palabras más simples, se trata de un carro que puede transportar cómodamente, en su parte trasera, a tres adultos, pues su túnel central –algo que suele ser un obstáculo para las piernas de quien se ubica en el asiento del medio– es muy bajo.

En el habitáculo sigue siendo protagonista el volante de tres radios, inspirado en el del icónico Nissan 370Z. Este sirve de antesala a un tacómetro y un velocímetro análogos, separados por una pantalla de 5”, desde la que se maneja el computador de a bordo, con el que, entre otras cosas, se puede acceder a datos como las asistencias y alertas para el conductor, como el consumo, los kilómetros recorridos, la velocidad promedio.

Como punto a favor, el computador cuenta con un Ecodrive Report, que cruza los últimos tres datos para notificar cuánta autonomía promedio le queda al auto con el combustible disponible en el tanque. Además le informa al conductor si, con la forma en la que está manejando, está por debajo, dentro del umbral o excediendo dicha autonomía.

Desde el mismo monitor también se puede controlar la música, actividad para la que también se cuenta con una pantalla en la consola central. Esta última ofrece conexión Bluetooth y sistema iPod Ready, ambos tan intuitivos que hacen parecer innecesarios otros avances como el Apple Carplay o Android Auto.

Bajo el capó, el Sentra resguarda un motor atmosférico de 1,8 litros, con cuatro cilindros en línea, capaces de producir, realmente sin esfuerzo, 129 caballos de fuerza. Este núcleo está conectado a una caja CVT con función D-Step, que puede simular seis cambios. Las relaciones se sienten cortas y la aceleración no requiere sobrepasar las 2.500 revoluciones para alcanzar las velocidades más altas, lo que se refleja en una conducción muy suave, confortable, tanto en ciudad como en carretera.

Los complementos perfectos son la dirección electroasistida y la presencia de frenos de disco en las cuatro ruedas, que se comportan con sutileza y sin sacudir a los pasajeros, así se lleve el pedal hasta el fondo. El control de crucero, los frenos ABS con distribución electrónica de frenado, la cámara de reversa, la alerta de tráfico cruzado y el sensor de punto ciego, que se activa por medio de luces empotrada en los parales que sostienen el panorámico, son elementos que suman al confort y generan confianza.

Con un costo de $64’990.000, el Sentra SR también se destaca en materia de consumo. Tras recorrer 135 km en ciudad, el auto solo gastó un cuarto de tanque, lo que, según su propio reporte de conducción ecológica, equivale a 10,8 km/l, en un tanque de 52 litros. Como dato final, vale agregar que al apagar el vehículo, la pantalla tras el volante mostrará los mejores promedios de eficiencia de combustible, datos interesantes para las familias que buscan economizar.