Brunch, una tendencia mundial que crece en Colombia

Redacción especiales

“Una de las cosas que he estudiado y que me apasiona es la pastelería. La estudié en Le Cordon Bleu, en Madrid. Viví muchos años fuera y cuando volví a Colombia quise emprender y me di cuenta de todas las dificultades que hay a la hora de arrancar”, cuenta Luisa, directora del Tercer Salón de Pastelería y Repostería Creativa.

“En ese momento, hace cinco años aproximadamente, estaba empezando el boom, todavía no había tantos profesionales en el sector, adicionalmente no se encontraban muchos ingredientes. Ahí fue donde nació la idea de crear un salón de pastelería que fuera el epicentro del sector en el país, donde los proveedores se encuentren con los profesionales, y las universidades con los estudiantes y futuros alumnos, es todo un tema de Networking”, añade Luisa Gallego.

Cada edición del Salón tiene una temática y un país invitado diferente. El azúcar y el chocolate, y España y Bélgica, fueron los protagonistas los años anteriores. Esta vez en Bogotá, el turno es para el brunch y para Colombia.

“En esta edición, muy coherentes con las tendencias mundiales, decidimos meternos en el tema del brunch, que no sólo está de moda en el país, sino en todo el mundo. Se llama la “cuarta comida”, es esa que haces entre el desayuno y el almuerzo, y viene de la palabra breakfast (desayuno) and lunch (almuerzo)”, cuenta Luisa.

“Asimismo, el objetivo es adaptar las tendencias internacionales a lo local, al desarrollo con productos nacionales, con preparaciones como un cheesecake de enyucado, cosas que ponen a otro nivel nuestros ingredientes y que además genera fácil recordación para los extranjeros”, añade la experta, quien también asegura que fue un poco sarcástico nombrar a Colombia como país invitado, pero, al notar que normalmente valoramos más lo de afuera, nació la necesidad de mostrar todas las propuestas valiosas que hay en el país. “Resaltar lo propio es una tendencia mundial”, comenta Gallego.

Igualmente, el emprendimiento sigue siendo una de las banderas del evento, “vengo de ponerme la camiseta del Gobierno durante mucho tiempo, por eso soy una fiel creyente del tema. Tratamos de ofrecer herramientas de formación y conocimiento de tendencias a escala mundial, para que la gente pueda adaptar sus propuestas, tanto en producto como en técnica, presentación, fotografía, entre otros. Armamos un abanico completo para que el pastelero, el empresario o el emprendedor que arranca con su pastelería tenga otro panorama y otras posibilidades para poder crear y desarrollar sus propias cosas”, cuenta Luisa.

Otro tema de responsabilidad social que tiene el Salón es la oportunidad de generarles beneficios a las comunidades, por eso, Laura Hernández, sommelier y directiva de Funleo, será una de las conferencistas que hablará sobre la importancia del producto local con conciencia, producido y rescatado por las comunidades afros, indígenas o de desplazados. Propuestas diferentes que generan valor, pero también ayudan a muchos.

Es así como todos los conferencistas estarán abordando el tema del brunch desde diferentes escenarios, unos desde el restaurante, otros desde el hotel, otros con sostenibilidad y emprendimiento, y también desde la pastelería. Esto lo que pretende es presentar una oferta al turista nacional e internacional, rescatando lo local y creando nuevas propuestas de valor.

Como es costumbre, el evento tendrá la intervención de chefs pasteleros nacionales e internacionales, entre los que se destacan el español Lluis Costa, mejor galleta de té 2018, 2º mejor joven pastelero del Estado 2010, mejor cruasán artesano de mantequilla del Estado 2015, mejor artesano alimentario 2012 y 2º mejor chocolatero español 2010.

Miquel Antoja, cocinero y pastelero catalán, experto en manejo de redes sociales, asesor de restaurantes y especialista en servicios de catering, eventos privados y show cookings, colaborando con grandes marcas. También Amandine Finger, quien obtuvo el premio Lauréat du Concours de Décoration, ha sido chef pastelera de varios restaurantes y hoteles, y actualmente forma parte de las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid, en el programa de pastelería.

César Castro, dueño de Bakery lab, y quien ha sido profesor de las escuelas de cocina Crodon Bleu (Miami) y Mariano Moreno (Miami). Otras de las cuotas nacionales son Julián Ángel, profesor de diseño de pasteles, panadero y fotógrafo de alimentos con sede en Medellín; Charlie Otero, cocinero, pastelero y experto en dulcería colombiana; Álvaro Clavijo, propietario del restaurante El Chato, quien ha trabajado en importantes restaurantes internacionales como El Noma, en Copenhague; L’Atelier de Joël Robuchon, en París, donde considera aprendió las técnicas de cocina, y en Nueva York trabajó en el restaurante Per Se.

Asimismo, el evento contará con Carlos Gaviria, cocinero y pastelero profesional, investigador y docente de la Universidad La Sabana, quien ostenta actualmente el título del autor del mejor Libro de cocina profesional del mundo, otorgado por la Organización Gourmand Awards Cookbooks, y premiado en Yantian-China, en mayo de 2017.

Elizabeth Franco, cocinera y pastelera de Gato Dumas Colegio de Gastronomía, en la sede Bogotá, en donde se desempeña como docente del área de pastelería y panadería desde 2007; Mark Rausch, reconocido pastelero, sobre todo de la pastelería colombiana del siglo XXI; la ya mencionada Laura Hernández, y Eduardo Manzanero, creador de la App Eat&Safe.

En el evento se harán macroexposiciones, es decir, Master Class.

“No es un show cooking, se hace el procedimiento paso a paso. Si no es profesional, le servirá para hacer un brunch en su casa, saber comprar sus productos y cuidarse, es un evento para todos”, concluye la directora del Tercer Salón de Pastelería y Repostería Creativa.