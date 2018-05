Ahora se puede volar sobre Guatapé

Redacción especiales

En todas las esquinas de Colombia quieren hacer del turismo una vocación que atraiga visitantes de todas partes del mundo. Algunos lugares, como Guatapé, lo logran por obra y gracia de su belleza escénica. Sin embargo, los empresarios de turismo de la zona no se conforman y buscan la manera de ofrecer nuevos atractivos que le den otro aire al lugar.

Es el caso del Hotel Manantiales del Campo, que en alianza con Hang Glide Colombia lanzó la semana pasada un nuevo servicio -un poco más extremo de lo que acostumbra- que aprovecha la riqueza natural del municipio antioqueño, considerado el más colorido de Colombia. Se trata de un vuelo en ala delta desde el que se podrá admirar la panorámica de pueblo, el incalculable esplendor de la represa, junto al laberinto de islas que lo rodea y la imponente piedra del Peñol desde una altura superior que la ofrecida por el mirador de la misma.

Según lo explicado por el hotel boutique, se zarpa desde un muelle a medio camino entre el alojamiento y Guatapé en un recorrido de 10 km hasta el lago mayor del embalse donde se encuentra la zona de vuelo. Allí se despliega el ala, que es remolcada por el bote hasta alcanzar una altura de 1.500 pies en una carrera de 7km antes de liberar la línea de remolque y comenzar el vuelo autónomo. Se trata de un vuelo biplaza en el que el viajero está acompañado en todo momento por un piloto profesional, explican desde Hang Glide.

Esta experiencia, conocida como boat towing no requiere la participación del pasajero en ningún momento, por lo que este sólo se tiene que preocupar por disfrutar de la vista y de la paz ofrecida por un dispositivo de vuelo que, al dedicarse exclusivamente a planear, no genera ninguna clase de contaminación o ruido. Al ser un vuelo no motorizado, el tiempo del mismo no puede ser medido con exactitud, pero se busca que el rango promedio sea de entre 12 y 15 minutos.

Hay que agregar que se trata de un servicio exclusivo si se tiene en cuenta que Manantiales del Campo es el único que lo ofrece en el país a nivel general y el primero en despegar a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con voceros del hotel, la actividad cuenta con todos los permisos y certificaciones de seguridad. En este sentido, y si bien no hay limite de edad para volar, es importante tener en cuenta que la altura mínima para hacerlo es de 1,4 metros y que el ala tiene una capacidad límite de peso para pasajeros de kg,

El vuelo, que cuesta $330.000 por persona incluye traslado en lancha desde el muelle de zarpe hasta la zona de despegue, refrigerio a bordo, video de la experiencia que será entregado al finalizar en una memoria micro SD y un seguro de asistencia.