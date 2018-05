Camino a la gloria, en el día internacional de los museos

Redacción Especiales

MUSEO DEL FUTBOL (MONTEVIDEO, URUGUAY)

La tribuna sur del mítico estadio Centenario, sede de la primera final de la Copa Mundial de Fútbol en 1930, alberga al Museo del Fútbol de Uruguay, en el que se exponen piezas históricas del fútbol local. Su temática está enfocada en el equipo local, La Celeste, y su consagración como primer campeón de un torneo de fútbol oficial entre naciones.

El museo resume una importante parte de la historia del fútbol suramericano. Allí se encuentra el mobiliario usado hace 102

años por los directivos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile durante la creación de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).

El precio de entrada es de 100 pesos uruguayos ($9.900) y su horario de lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm. Un imperdible para los fanáticos del balompié.

MUSEO DEL AUTOMOVILISMO “JUAN MANUEL FANGIO” (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Puede ser el paraíso para los seguidores de los deportes a motor. Es un homenaje a la trayectoria de “El Chueco”, el argentino Juan Manuel Fangio, considerado por muchos como uno de los mejores pilotos profesionales de la historia del automovilismo.

Sus 4,600 metros cuadrados de superficie, divididos en seis niveles, son el refugio de más de 50 autos, entre originales y reconstruidos, que se organizan según su aparición cronológica en la vida del piloto y que a la vez representan gran parte de la historia del automovilismo. El museo está abierto de lunes a viernes entre las 10:00 am y las 5:00 pm. El valor de la entrada es, para niños 130 pesos ($17,000) y adultos 190 pesos argentinos ($26,000).

SALÓN DE LA FAMA DEL TENIS INTERNACIONAL (RHODE ISLAND, ESTADOS UNIDOS)

Su colección es considerada como la más completa del mundo del tenis. Presenta a sus visitantes una experiencia totalmente interactiva, con fotos, videos, audios y hologramas de tenistas como el suizo Roger Federer.

Este museo, ubicado en el complejo deportivo de Newport Casino de Rhode Island, se divide en tres áreas que por medio de 25,000 objetos históricos narran el surgimiento, auge y consolidación del tenis a nivel mundial. Las temáticas son: The Birth of Tennis o el nacimiento del tenis (1874 - 1918); The Popular Game o El juego popular (1918 - 1968); y The Open Era (1968 - Presente). Sus visitantes pueden poner a prueba sus conocimientos sobre el deporte blanco al resolver trivias virtuales,

conocer a todos los miembros del Salón de la Fama y acceder a una importante base de datos en la que se encuentran fotos, videos, libros y documentación histórica.

Los menores de 16 años pueden entrar sin ningún costo, mientras el precio de entrada para adultos es de 15 dólares ($42,253).

SALÓN DE LA FAMA DEL BÉISBOL (NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS)

Ubicado en la Villa de Cooperstown, en el centro de la Gran Manzana, el National Baseball Hall of Fame and Museum o Salón de la Fama del Béisbol brinda una exposición de casi 40.000 objetos, 2,6 millones de artículos y unas cien mil tarjetas de beisbol, a los más de tres mil visitantes que recibe por día en temporada alta.

Recorrer cada uno de sus pasillos es empaparse de la historia de este deporte. Cuenta con tres pisos y en sus muros se encuentran placas conmemorativas de las leyendas del beisbol, así como algunos de los objetos con los que hicieron historia en las grandes ligas. El museo abre sus puertas de 9:00 am a 5:00 pm y sus precios de ingreso varían entre adultos (23 dólares o $64,788) y niños (12 dólares o $33,800).