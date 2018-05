Cinco destinos pet friendly por excelencia

Redacción especiales

En los últimos años la tendencia Pet Friendly creció considerablemente en el mundo entero debido a que se comenzó a reconocer a las mascotas como una parte fundamental de la sociedad. Según datos estadísticos del Consumer Strategy de Almundo, el turismo Pet Friendly se encuentra en crecimiento respecto al año pasado. Esto se puede observar principalmente en los destinos como Tel Aviv que aumentado un 76%, Bruselas creció un 35% y Ámsterdam un 26%.

“Cuando hablamos de lugares Pet Friendly, no solo hacemos referencia a que acepten el ingreso de mascotas, realmente estamos enfocándonos en destinos en donde existe esta cultura y se encuentran hoteles, restaurante, bares, que ofrecen una atención preferencial para las macotas. Tener esta tranquilidad puede ser decisiva al momento de que el viajero elija el destino o aerolínea para sus próximas vacaciones” comenta Maria Oriani Country Manager Almundo.

En Colombia esta tendencia no es tan fuerte como en otros países, sin embargo, desde el año 2016 cuando se hizo vigente la ley 1774 que considera a los animales "seres sintientes y no cosas", es más frecuente encontrar hoteles, restaurantes, centros comerciales y bares amigables con las mascotas. Según el departamento de Business Intelligence de Almundo, hay 5 destinos en el mundo considerados Pet Friendly por excelencia por las prestaciones que les ofrecen a las mascotas:

Tel Aviv, Israel: es la ciudad que mantiene el récord per cápita de perros a nivel mundial ya que cada 17 personas hay 1 perro. Además, cuenta con 4 playas dog-friendly y 70 parques específicos para perros. En 2016, Tel Aviv fue sede del primer festival perruno.

Carmel, California: este pequeño pueblo de Estados Unidos se destaca por tener gran cantidad de hoteles, restaurantes, bares y playas pet – friendly. En los hoteles se atiende a los animales como un huésped más ya que se les prepara una cama, cuencos de agua personalizados y golosinas de cortesía. Además, en Carmel se encuentra el “Signature Paw Spa” donde atienden a las mascotas, las bañan luego de un día de playa, les ponen películas para que se relajen o bien los preparan para que asistan a eventos.

Keswick, Reino Unido: esta ciudad fue galardonada durante 4 años consecutivos por el Kennel Club como la más amigable de Reino Unido para vacacionar junto a su mascota. El centro se encuentra lleno de restaurantes, cafeterías y pubs que abren sus puertas a los perros sin importar su tamaño. Además, les ofrecen golosinas, alimento y agua.

Ámsterdam, Países Bajos: esta gran ciudad cuenta con 68 hoteles que aceptan mascotas, 2 restaurantes y múltiples bares o pubs. También, es común ver a las mascotas viajar en trenes, tranvías y colectivos que tan sólo con un ticket de 3 euros pueden hacerlo. Las bicicletas poseen cestas especiales para transportar a los perros por la ciudad.

Bruselas, Bélgica: desde hace años que allí se defienden los derechos de los animales y se lucha por su bienestar. No es normal ver perros abandonados o perdidos ya que existen asilos que los reciben, los cuidan y los preparan para la adopción. Esto se debe a que poseen una cultura muy amigable con los animales, pero al mismo tiempo son muy estrictos con las normas que a ellos refieren. Si los pet parents no recogen los excrementos, si no pasean a sus animales con correa o bien si los pierden tienen que pagar multas que le impone el estado.

Aerolíneas Argentinas: A partir de 2014 no se acepta el traslado como equipaje razas de perros y gatos 'Braquicéfalos', comúnmente llamados 'de nariz chata', tanto en vuelos de Cabotaje como Regionales e Internacionales, en aviones de fuselaje angosto y ancho. El envío de estas razas de perros y gatos sólo podrá realizarse como Cargas / Jet Paq.

LATAM: La mascota no puede viajar sedada ni en estado de preñez o que hayan tenido trabajo de parto en las últimas 48 horas.

Aeroméxico: Los cachorros menores a dieciséis semanas (4 meses) no serán aceptados debido al riesgo de deshidratación durante el transporte. Las hembras con crías lactantes y animales no destetados no serán aceptadas.

Air Europa, Vueling e Iberia son las tres compañías aéreas más permisivas a la hora de volar con mascota. En primer lugar, son las que aceptan como “animal doméstico” a un mayor número de mascotas y, permiten llevarse de viaje a tortugas y pájaros y hasta a peces y roedores. En segundo lugar, por el precio, ya que con las tres es posible viajar con mascota desde 25 hasta 160 euros en función del peso del trasportín que puede pesar hasta 8 kilos.