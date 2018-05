Puerto Rico, paraíso de playas y compras, una opción para mamá

Con información de Compañía de Turismo de Puerto Rico

Cada año durante el mes de mayo padre e hijos buscan la mejor manera para demostrarle a mamá lo agradecidos y felices que son por tenerla. Este año San Juan, Puerto Rico, reconocido como uno de los destinos imperdibles para viajar según la guía “10 mejores ciudades del mundo” de Lonely Planet y “52 lugares para visitar en 2018” del New York Times, también se convierte en el destino preferido para consentir a mamá.

Descanso, moda y deliciosa comida. Puerto Rico es un destino que lo tiene todo. Con sus playas de gran categoría y fantástica infraestructura dentro del mismo casco urbano, la zona Metro y San Juan resultan ideales para aquellas mamás que disfrutan relajándose al sol en la mañana y dedicando el resto del día a “shopping”.

Cercanas a hoteles de lujo, urbanizaciones residenciales, restaurantes, spas y parques, la tranquilidad que se respira dentro de estas playas es ideal para que las mamás descansen, tomen el sol, se bañen en sus aguas cristalinas o practiquen algún deporte en familia.

Puerto Rico es la Isla del Caribe con la mayor cantidad de playas Bandera Azul. Este programa europeo mantiene las playas monitoreadas continuamente para efectos de seguridad ambiental del agua y del terreno, preservando su cuidado y mantenimiento. Actualmente El Escambrón en Puerta de Tierra y la playa del Balneario de Carolina, son las dos playas que se encuentran en la zona Metro.

Además de sus maravillosas playas, el “shopping” es otro de los grandes atractivos que ofrece San Juan a mamá. Disfrutar de un fantástico día de compras después de relajarse es una experiencia única que puedes descubrir durante la visita.

Por las calles Fortaleza, San Francisco y Cristo en el Viejo San Juan pueden encontrar gran diversidad de joyería fina y otras de joyería artesanal. Al recorrer el Viejo San Juan, encuentran los mejores outlets de marcas como Ralph Lauren, Coach, Guess, Crocs o almacenes como Marshall’s con prestigiosas marcas a precios de descuento o precios de fábrica.

Puerto Rico tiene además el centro comercial más grande en el Caribe: Plaza las Américas; localizado en el área de Hato Rey en San Juan, es un centro comercial moderno con más de 300 tiendas, entre ellas joyería y alfarería fina, ropa de moda y cocina local. “Plaza es el lugar para todo”.

Las mamás más exigentes también querrán visitar las tiendas de diseñadores en el área de Condado, reconocida desde hace mucho tiempo como la meca turística de Puerto Rico, Condado ofrece tiendas de renombre tales como Gucci, Louis Vuitton, Cartier y Salvatore Ferragamo.

En marzo del 2015 abrió sus puertas el primer centro comercial de lujo en la Isla, The Mall of San Juan. Convenientemente localizado a solo dos kilómetros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el centro comercial cuenta con dos niveles de tiendas de clase mundial, exquisita gastronomía y entretenimiento. Entre las exclusivas tiendas por departamentos se encuentran Nordstrom y una Saks Fifth Avenue. El centro también cuenta con múltiples amenidades, cómodos estacionamientos y salas de descanso para el confort de sus clientes.

Para las compras familiares también hay dos centros comerciales tipo outlets: The Outlets Ruta 66 en Canóvanas y Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta, ambos a 45 minutos de la zona metropolitana. Variedad de menús y restaurantes para todos los gustos, forman parte de la vida metropolitana y turística de la isla.

Consiente a mamá y complace sus gustos - y los de toda la familia - en un viaje que los llevará a vivir experiencias inolvidables, rodeados de maravillas naturales, con un ambiente de historia, cultura, lujo y sofisticación que solo encontrará en la isla del encanto.