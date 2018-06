Una herramienta para la seguridad de los viajeros en zonas sin cobertura telefónica

Redacción Buen Viaje VIP

Una herramienta útil para los viajeros que disfrutan alejarse de las comodidades de la ciudad. El gadget Spot Gen3, a la fecha, según la agencia Internacional de seguridad GEOS, a logrando salvar a más de 5.700 personas.

Este pequeño y ligero equipo posee, entre sus funciones, la opción S.O.S. que al ser presionado alerta al Centro de Coordinación de Rescate de Emergencia Internacional (Iercc). Esta agencia internacional notifica, en tiempo récord, a los centros de rescate e instituciones gubernamentales en función de la ubicación e información personal del usuario.

“Al ser un dispositivo satelital, su funcionamiento y comunicación no tienen límites por falta de cobertura telefónica. Si el turista está en medio de la selva o del desierto y se encuentra en peligro tiene la posibilidad de presionar la función S.O.S. de su dispositivo para recibir rescate, ya sea en helicóptero o con otros medios” informó Javier Pinilla, Director Comercial de Globalstar para Latinoamérica.

El Spot Gen3, además, tiene funciones de mensajería personalizada a números celulares de cualquier lugar del mundo, rastreo de la ruta del usuario, y alerta en casos de urgencia, como un malestar físico o la avería de un vehículo. Así también permite a los viajeros compartir su ruta en sus redes sociales, como Facebook, para que sus seguidores y amigos puedan saber que se encuentran con bien.

Pinilla detalló que los dispositivos Spot son los más económicos del mercado colombiano y que sus alcances en comunicación no tienen barreras, ya que se soportan de la red satelital de Globalstar que orbita alrededor de la Tierra.

“La compañía se mantiene en constante innovación para crear equipos que faciliten la conectividad de las personas y que estén a su alcance. Los Spot Gen3 son un gran ejemplo de que la tecnología satelital no tiene que ser vista como una herramienta costosa o de difícil acceso. Por ejemplo, uno de estos gadgets satelitales puede adquirirse desde US$ 149 y la contratación del servicio a partir de US$ 19.90”.