Tiendas ara cuenta con 330 establecimientos en 9 departamentos

“Cuidamos el precio sin sacrificar la experiencia”

Con más de 330 puntos abiertos en Colombia, tiendas ara, presente en diferentes zonas del país desde hace cuatro años, refuerza su premisa de ofrecer a sus clientes precios bajos todos los días. Para competir de una manera diferenciada, ara cuenta con productos de marcas tradicionales, que han acompañado a los consumidores a lo largo de su vida, así como marcas propias, las cuales generan un ahorro para el bolsillo de los colombianos sin sacrificar la calidad, asegura la compañía.

Según una investigación reciente de la agencia Objetivo Consultora Latinoamericana, ara resultó con el precio más barato del mercado colombiano, en comparación con Justo&Bueno, D1 y Éxito.

El Espectador habló con Germán Barreto, director de Mercadeo y Comunicaciones de Jerónimo Martins Colombia, compañía dueña de la marca ara. Él nos explicó que comprender los hábitos alimenticios de los consumidores es la clave a la hora de configurar una oferta de productos que satisfaga a los colombianos.

¿Cómo ha sido la acogida de tiendas ara en Bogotá?

Muy positiva. Hemos logrado llevar al centro del país y a Bogotá los beneficios y aprendizajes que tuvimos previamente en otras regiones de Colombia y donde hemos transformado la forma de hacer mercado, mejorando el bienestar de miles de familias. Hoy contamos con 100 tiendas en el centro del país, pues nuestro compromiso es estar lo más cerca posible de nuestros clientes.

¿Cuáles son esos beneficios para los clientes?

Precios bajos todos los días, una oferta de productos variados que combine aquellas marcas tradicionales que sabemos y entendemos prefieren las personas y nuestras marcas propias que favorecen el bolsillo generando ahorro a los clientes sin sacrificar la calidad. Destacaría también la gran variedad de productos en promoción con descuentos increíbles, que cambia todas las semanas, incluyendo tanto alimentos, aseo del hogar, aseo personal, artículos y utensilios para la casa, diferentes a un mercado típico, que son valorados por nuestros clientes pues se ofrecen a precios realmente bajos.

¿Cuál es la diferencia entre ara y otros formatos “hard discount”?

La filosofía de nuestro modelo de tienda se centra en lograr la mayor satisfacción del cliente, equilibrando calidad, precios bajos y una buena experiencia de compra. En ara, ofrecer precios bajos no impide recibir a nuestros clientes en una tienda pensada para que se sientan a gusto. Nuestro eslogan es “Alegría al mejor precio” y eso es lo que queremos que el cliente sienta desde que ve la tienda hasta que paga su mercado. Y por último, en nuestro surtido, además de marcas tradicionales y marcas propias, también tenemos unas selección bien pensada de frutas y verduras, pan horneado todos los días en nuestras tiendas, carne fresca (res, cerdo y pollo) empacada al vacío y nuestro famoso y delicioso pollo asado horneado en la tienda.

¿En qué consiste su estrategia de precios?

La eficiencia, sin lugar a dudas, es nuestra prioridad número uno. Nos concentramos en procesos simples que se traduzcan en beneficio tangible a los bolsillos de nuestros compradores. Es así como podemos garantizar que todos nuestros productos tengan precios bajos todos los días. Queremos que todas las familias colombianas incluyan en su mercado productos a los que antes creían no era posible acceder o sólo en ocasiones especiales.

Se puede entender que las marcas propias implican mejores precios, pero ¿cómo hacen con las marcas tradicionales?

Nuevamente, eficiencia es la clave, no queremos trasladar costos adicionales a los consumidores por ineficiencias en la operación diaria. La forma en la que operamos nos permite garantizar hoy y en el futuro que todos los productos que vendemos en nuestras tiendas respaldan nuestro eslogan “Alegría al mejor precio” y así convertirnos en la opción preferencial para los colombianos.

¿Cómo se compone el portafolio de marcas propias?, ¿prefieren alguna categoría?

Actualmente contamos con 102 marcas propias. Del total de proveedores para nuestras marcas, el 95 % son colombianos, logrando así consolidar un portafolio de 624 productos de ara. Además, las frutas y verduras que se ofrecen en las tiendas ara son surtidas por proveedores locales, quienes se han visto beneficiados con la entrada de la cadena, ampliando su fuerza laboral considerablemente.

¿Cuáles son los productos propios que mayor acogida tienen?

Cada vez que llegamos a un nuevo hogar, esperamos aportar a la mejora de su economía y por ello la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes ha sido siempre una prioridad. Para ello, les brindamos una oferta variada al mejor costo que incluye más de 624 productos, dentro de los que se destacan nuestros granos marca Del Costal, el aceite Sonelo, la leche De la Cuesta, huevos del canasto y el papel higiénico Arbora. Asimismo, nuestro detergente de ropa Edén y toda la línea de aseo del hogar marca Agente X han tenido gran acogida de los consumidores colombianos.

¿Y las ofertas de temporada se concentran en estas marcas?

No, El Rebajón, que es la estrategia promocional de tiendas ara creada con el objetivo de brindar a nuestros clientes descuentos increíbles todas las semanas del año para que, además de consumir productos a excelentes precios, tiene tanto marcas propias como marcas tradicionales. Además, no sólo tenemos ofertas únicas en el mercado para los productos de la canasta familiar, sino que también incluimos ofertas especiales en artículos que no hacen parte de la compra cotidiana de los consumidores, como electrodomésticos, lencería, implementos de cocina, artículos decorativos, entre otros.

¿Cómo esperan seguir creciendo en el país?

Actualmente contamos con más de 330 tiendas a nivel nacional, ubicadas en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Meta, Tolima, Boyacá y Cundinamarca. En 2018, tiendas ara continuará trabajando para seguir siendo un buen vecino en todos los barrios y municipios donde está presente, adaptándose a las necesidades de sus clientes y sobre todo, trabajando intensamente para garantizar todos los días que nuestra máxima premisa, “Alegría al mejor precio”, se viva en nuestras tiendas y en los bolsillos de nuestros clientes.