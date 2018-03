Sus usuarios son de habla hispana

El “youtuber fitness” con más seguidores

Nicolás Fernández Sánchez

Gerardo Arias se ha convertido en la respuesta a muchas de las preguntas que giran alrededor del mundo del fitness. Desde su hogar, que ha variado en múltiples ocasiones en los últimos años, Gero, como es conocido en sus redes sociales, explica, responde y aconseja a casi un millón y medio de personas que lo siguen en su canal de Youtube: Imparable.tv.

Este ecuatoriano, que actualmente reside en Ucrania, ha dedicado 11 de sus 30 años de vida a moldear su cuerpo a través de la hipertrofia muscular y siete de ellos a producir videos en los cuales comparte sus conocimientos a una creciente comunidad que día a día demanda su contenido.

Aunque los años han cambiado su residencia y su aspecto físico, su propósito sigue siendo el mismo: incentivar a las personas a “ejercitarse con lo que tengan a la mano”, mientras aplican sus consejos de nutrición y entrenamiento, fruto de años de estudio y práctica.

En entrevista con El Espectador, Gerardo Arias habló sobre sus orígenes, motivación y los retos que le confieren ser el youtuber con mayor número de seguidores de habla hispana, que trata temas que van desde el crecimiento muscular y pérdida de grasa hasta el emprendimiento.

¿Qué lo motivó a publicar su primer video en Youtube?

Estaba estudiando en Polonia y comencé a entrenar en un gimnasio que había en el sótano del lugar donde vivía. Lo hacía porque no tenía amigos, era un extranjero. En una Navidad, mi hermano me dijo: “Gero, ¿por qué no abres un canal y comienzas a motivar gente? Tu transformación es genial”. Lo hice. Me di cuenta de que podía identificarme con jóvenes que se encuentran solos y quieren transformarse con libros en casa y pocos recursos.

¿Imaginó que contaría con el número de seguidores que tiene?

No. Mi objetivo era llegar a un millón de suscriptores, es decir, ayudar a un millón de personas. Eso fue más o menos en el año 2012, que vi que la gente respondía bien a mis videos.

¿Lo logró?

Sí, lo logré. El hecho de que muchas personas hayan dado clic en el botón de suscribir significa que les llamó la atención y les ayudó. Aunque algunas de esas personas ya no vean mis videos, estoy seguro de que transformé a un millón de personas.

En sus videos guía a sus seguidores, ¿qué ha aprendido de ellos?

He aprendido que las personas se encuentran solas y necesitan ayuda siempre. También, que hay que dar mucho más, servir más para que la gente te reconozca y después te diga: “Esa persona es Gero de Youtube, me ayudó bastante”. Hay personas que me han hecho estudiar, porque me han pedido que haga temas que yo no sabía. Me han llevado a estudiar más para no defraudar a los suscriptores.

¿Cómo un latinoamericano termina viviendo en Ucrania y haciendo vídeos para hispanoamericanos?

Sé que es extraño, pero siempre he estado viajando. A los 19 años me fui a estudiar a Polonia, donde terminé diseño gráfico y producción audiovisual. Allí conocí a mi novia, con quien me terminé casando en Ecuador, donde vivimos un año y medio. Después nos mudamos a Ucrania, porque queríamos estar más cerca de su familia y experimentar cosas nuevas.

¿Cuáles son los temas que más consumen sus seguidores?

Nutrición, técnicas de entrenamiento, tips de progresión de fuerza y cómo perder grasa. Me he dado cuenta de que la gente necesita paso por paso qué hacer. Está interesada en cambiar la silueta y en perder grasa. También consumen videos de motivación, pero yo me he enfocado más en que no creen tanta motivación sino que tengan más disciplina.

¿Cómo fue la transición entre hacer videos en Youtube y ofrecer mentorías a distancia?

Youtube se convirtió en mi vida y en un trabajo bueno. Llegué a un punto en el que comencé a ofrecer mentorías a distancia, cuando me sentí lo suficientemente preparado. Fue tres o cuatro años después de abrir mi canal. Ofrezco una vigilancia en las metas de mis clientes, los motivo y reviso sus rutinas.

¿Con qué retos se encuentra al entrenar a sus seguidores a distancia y no personalmente?

Son muchos. Me gustaría estar ahí para motivarlos, vigilarlos y decirles: “¡Vamos, levanta el peso!”. Yo les pido a mis clientes que me envíen sus videos, pero no es lo mismo que estar ahí. Hago lo mejor que puedo a distancia.

¿Qué le recomienda a alguien que se ha planteado conseguir un propósito personal?

Lo primero que le recomiendo es que no sea brusco con su estilo de vida, es decir, a una persona sedentaria no le pido que de la noche a la mañana empiece a hacer ejercicio con muchos días de entrenamiento, porque se va a saturar. Lo primero que tienen que hacer es crear disciplina. Por ejemplo, yendo al gimnasio unos tres días a la semana. Las metas se cumplen poco a poco, de forma paulatina, para cumplirlas de forma ideal.

¿Cuál ha sido la situación más difícil con la que se ha encontrado en su vida y cómo la enfrentó? ¿Cómo superar el fracaso?

Fue el proyecto imparable.com, una herramienta virtual que ofrece membresías para personas que buscan planes de entrenamiento, dietas y contenido privado. En 2016 hice un negocio con un grupo de amigos, se iba a llamar “la herramienta Alpha”. Trabajamos por un año e invertimos muchas cosas. No supimos llevar las cuentas con esas personas, pensaban diferente a mí, no teníamos organizados los ingresos. Superé el fracaso castigándome a mí mismo. Pasé tres meses durmiendo mal, cansado, sacando adelante el proyecto de Imparable. Lo logré, el fracaso se supera aceptando que tú tienes la culpa y que debes mejorar.